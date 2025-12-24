Ливан намерен закупить в США бронеавтомобили M1151A1 – DSCA

ЦАМТО, 23 декабря. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Ливану партии многоцелевых высокомобильных бронемашин M1151A1 HMMWV и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость заказа в рамках программы "Иностранные военные продажи" может составить 34,5 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 16 декабря.

Правительство Ливана обратилось к администрации США с запросом о возможности приобретения 90 многоцелевых высокомобильных бронемашин M1151A1 (HMMWV), которые будут добавлены к ранее согласованному пакету продажи, стоимость которого не превышала порогового значения, необходимого для уведомления Конгресса.

Начальный кейс стоимостью 12,26 млн. долл. предусматривал поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 50 бронемашин M1151A1.

Таким образом, последнее уведомление предусматривает поставку в общей сложности 140 ед. M1151A1. Запрос также включает многодиапазонные портативные радиостанции RF-7850M-HH; приемники глобальной системы позиционирования (GPS); системы радиоэлектронной защиты Quicklook; запасные части и агрегаты, руководства и техническую документацию; обучение; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны правительства США и подрядчиков, другие элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит усилить безопасность страны-партнера на Ближнем Востоке.

В уведомлении отмечается, что продажа обеспечит оснащение ВС Ливана высокомобильной легкой боевой техникой, позволяющей быстро реагировать на угрозы безопасности и оперативно применять контртеррористические средства. Приобретение позволит расширить тактическую и оперативную подготовку подразделений СВ США и Ливана. При этом ВС Ливана не испытают затруднений при приемке техники на вооружение.

Основным подрядчиком выбрана компания AM General. В случае заключения каких-либо компенсационных соглашений, их условия будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.