Starlink на мушке у России. СМИ: по данным спецслужб, Москва разрабатывает специальное оружие (Gazeta.pl, Польша)

Gazeta: по данным спецслужб, Россия разрабатывает оружие против сети Starlink

Россия разрабатывает новое оружие, способное уничтожить сети спутников Starlink, пишет Gazeta, ссылаясь на данные агентства AP. Для Украины Starlink — это ключевой элемент связи на поле боя. Эксперты говорят об отсутствии конкретной информации, но покричать об "угрозе" на Западе считают не лишним.

Юлия Панич (Julia Panicz)

Журналистам удалось получить доступ к докладам, подготовленным разведывательными службами двух стран НАТО, в которых говорится о планах России нанести удар по сети спутниковой связи Starlink. Предполагается, что в настоящее время ведется работа по созданию оружия, которое сможет атаковать систему с помощью микроскопических осколков, чтобы поразить максимальное количество спутников одновременно. Специалисты предупреждают, что такая атака могла бы негативно повлиять и на другие орбитальные системы. Как отмечает агентство Associated Press, Россия рассматривает Starlink как "серьезную угрозу". Москва ранее предупреждала, что коммерческие спутники, работающие в интересах украинской армии, могут стать военной целью.

Сомнения аналитиков

Журналисты обратились за комментарием к экспертам, которые ознакомились с материалами. По их мнению, такое оружие неизбежно создало бы неконтролируемый хаос в космосе и нарушало функционирование спутников других государств и компаний. Негативные последствия испытала бы и сама Россия, и ее союзник — Китай. Так, в частности, считает Виктория Самсон (Victoria Samson), специалист по космической безопасности в Secure World Foundation. "Честно говоря, я была бы очень удивлена, если бы русские сделали что-то подобное", — говорит она. Не столь оптимистически оценивает ситуацию командующий Канадским космическим отрядом бригадный генерал Кристофер Хорнер (Christopher Horner), который не исключает, что Москва может вполне разрабатывать такое оружие. Он напомнил, что Вашингтон обвинял Москву в разработке ядерного оружия для размещения в космосе. "Не могу сказать, что у меня есть конкретная информация о разработке таких систем, но ничего неправдоподобного в этом я не вижу. Если сообщения о создании такой системы ядерного оружия верны, если русские готовы ее развивать, если они действительно преследуют эту цель, меня нисколько не удивит, если окажется, что они создают какое-то оружие, находящееся немного ниже уровня ядерного космического вооружения, но при этом столь же разрушительное. У них есть для этого возможности", — сказал Хорнер.

Starlink на Украине

Украинцы используют систему Starlink для коммуникации на поле боя. Система также широко применяется гражданскими лицами и госслужащими. По мнению многих экспертов, спутники от Илона Маска позволили украинской системе командования выжить. Кроме того, они в значительной степени способствовали масштабному использованию беспилотных летательных аппаратов. За Starlink для Украины платит, в частности, Польша. В марте Министерство цифровизации РП сообщило, что в 2022-2024 годах польский Институт связи по заказу ведомства закупил 24 560 терминалов этой системы и безвозмездно передал их Киеву. К тому же Варшава оплачивает Киеву абонемент. Всего за этот период (за терминалы и ежемесячный абонемент) Польша заплатила почти 323 миллиона злотых.