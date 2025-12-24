В состав греческого флота введён головной фрегат французской постройки типа FDI

18 декабря 2025 года в арсенале французской судостроительной группы Naval Group в Лориане состоялась церемония передачи военно-морским силам Греции построенного на этом предприятии головного фрегата F 601 Kimon (ΚΙΜΩΝ) проекта FDI HN французского типа FDI (Frégates de Défense et d’Intervention). Фактически Kimon стал первым введённым в строй кораблём типа FDI, поскольку головной построенный в Лориане для ВМС Франции фрегат этого типа D 660 Amiral Ronarc'h до сих пор находится на испытаниях.

Головной построенный для ВМС Греции в арсенале французской судостроительной группы Naval Group в Лориане фрегат F 601 Kimon (ΚΙΜΩΝ) проекта FDI HN французского типа FDI перед церемонией подъема греческого флага. Лориан, 18.12.2025 (с) ВМС Греции

Соглашение стоимостью около 3 млрд евро о приобретении Грецией во Франции трех фрегатов нового французского типа FDI (вариант для Греции обозначается FDI HN), с опционом еще на один фрегат, было подписано 24 марта 2022 года. Ранее в сентябре 2021 года министр национальной обороны Греции Николас Панайотопулос подписал с группами Naval Group и MBDA меморандум о взаимопонимании относительно поставки для ВМС Греции трех фрегатов типа FDI HN с опционом на еще один корабль, а также вооружения для них. 14 ноября 2025 года Греция подписала с Naval Group контракт на приобретение и четвертого опционного корабля, на что греческий парламент ранее одобрил выделение 810 млн евро. Ракетное вооружение в контрактную стоимость кораблей не входит и закупается отдельно.

Фрегаты типа FDI представляют собой новый проект "среднего" многоцелевого фрегата для ВМС Франции, разработанного для замены во французском флоте пяти фрегатов типа La Fayettе. ВМС Франции заказали пять фрегатов типа FDI, головной из которых D 660 Amiral Ronarc'h был начат строительством в арсенале Naval Group в Лориане 24 октября 2019 года и официально заложен там 17 декабря 2021 года. Фрегат D 660 Amiral Ronarc'h был спущен на воду в Лориане 7 ноября 2022 года и начал заводские ходовые испытания 7 октября 2024 года. Его передача ВМС Франции сейчас ожидается в середине 2026 года. Сейчас в Лориане для ВМС Франции строятся еще два фрегата этого типа D 661 Amiral Louzeau (постройка начата в июле 2022 года, церемония первой резки стали проведена 12 июля 2023 года, сдача намечена на конец 2027 года) и D 662 Amiral Castex (постройка начата 4 октября 2024 года), а еще два фрегата заказаны (D 663 Amiral Nomy и D 664 Amiral Cabanier). Однако приоритет в постройке фрегатов типа FDI отдан греческому заказу, поэтому последние три французских корабля из пяти, по последним данным, должны быть сданы французскому флоту только в 2030-2032 годах.

Экспортный вариант фрегатов FDI продвигается Naval Group на мировом рынке в качестве модульного проекта под обозначением BELH@RRA. Греция стала первым и пока единственным иностранным заказчиком фрегатов типа FDI. В сентябре 2022 года греческий флот присвоил трем первым заказанным фрегатам этого типа названия в честь греческих античных флотоводцев - F 601 Kimon ("Кимон", ΚΙΜΩΝ), F 602 Nearchos ("Неарх", ΝΕΑΡΧΟΣ) и F 603 Formion ("Формион", ΦΟΡΜΙΩΝ). Четвертый опционный фрегат получил название F 600 Themistocles ("Фемистокл", Θεμιστοκλής). Все они строятся Naval Group в Лориане. Головной фрегат F 601 Kimon был заложен там 21 октября 2022 года, спущен на воду 28 сентября 2023 года и вышел на испытания 21 мая 2025 года, а теперь в соответствии с контрактным сроком передан ВМС Греции, став первым введенным в строй фрегатом типа FDI.

Второй греческий фрегат F 602 Nearchos был заложен 4 июля 2023 года и спущен на воду 18 сентября 2024 года, а третий фрегат F 603 Formion был заложен 15 апреля 2024 года и спущен на воду 4 июня 2025 года. По последним данным, оба эти корабля должны быть формально сданы ВМС Греции к концу 2026 году с фактическим вводом в строй в 2027 году. Церемония первой резки стали для четвертого корабля F 600 Themistocles была произведена в арсенале Naval Group в Лориане еще 30 июня 2025 года, а сдача его греческому флоту запланирована на декабрь 2028 года.

Первые три корабля типа FDI были заказаны Грецией в 2022 году в базовом исполнении Belharra Standard 1. 14 ноября 2025 года одновременно с контрактом на постройку четвертого фрегата греческая сторона также заключила контракт (на который было одобрено выделение 112 млн евро) на проведение доработки всех четырех своих фрегатов до стандарта Belharra Standard 2++. Эта доработка должна проводиться тремя этапами (до конфигураций Belharra Standard 2, Belharra Standard 2+ и Belharra Standard 2++) в основном в Греции и должна быть завершена для первых трех кораблей в 2029 году, а для Themistocles - в марте 2030 года. Разные этапы конфигурации означают постепенную доработку ряда радиоэлектронных средств, а также интеграцию новых видов вооружения, включая ЗУР Aster Block1 NT, ЗРК RAM Block 2B и в конфигурации Belharra Standard 2++ - также интеграцию перспективных европейских ракет средней дальности (баллистических или крылатых), разрабатываемых по совместной программе European Long-Range Strike Approach (ELSA).

Фрегаты типа FDI представляют собой корабли меньшего размера, чем строившиеся для ВМС Франции фрегаты типа FREMM, и до конца 2018 года официально обозначались как "фрегаты промежуточного размера" (Frégates de Taille Intermédiaire - FTI). Особенностью архитектуры фрегатов типа FDI является "водопрорезающая" форма носовой части корабля. Полное водоизмещение фрегата типа FDI для ВМС Франции составляет 4460 тонн, наибольшая длина 122 м, ширина 17,7 м. Энергетическая установка дизельная (четыре дизеля общей мощностью 42900 л.с.), наибольшая скорость хода 27 уз, дальность плавания 5000 миль на 15 уз, автономность 45 суток. Экипаж 125 человек с возможностью размещения еще 28 человек.

Вооружение фрегатов типа FDI HN для ВМС Греции в базовой конфигурации включает восемь пусковых установок противокорабельных ракет MBDA Exocet MM40 Block 3С, 32 установки вертикального пуска Sylver A50 для зенитных управляемых ракет Aster 30 Block 1 (на первых трех французских кораблях типа FDI устанавливается только по 16 пусковых установок), одну 21-зарядную пусковую установку Mk 31 зенитного ракетного комплекса самообороны Rayhteon RAM Block 2 американского производства (на французских кораблях отсутствует), одну 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Oto Super Rapid, две 20-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки KNDS France Narwhal 20B, четыре 324-мм торпедных аппарата для противолодочных торпед MU90. В ангаре обеспечено базирование вертолета Sikorsky MH-60R Seahawk (на французских кораблях - NH90 Cayman), а также БЛА.

В состав радиоэлектронного вооружения французских и греческих кораблей типа FDI входят новый многофункциональный радиолокационный комплекс Thales Sea Fire 500 4D c АФАР S-диапазона в интегрированной мачте, АСБУ Naval Group SETIS 3.0, подкильная ГАС Thales Kingklip Mk 2 и буксируемая ГАС Thales CAPTAS 4, система управления огнем Thales STIR 1.2 EO Mk 2, электронно-оптический комплекс Safran PASEO XLR, комплекс связи Thales Aquilon, навигационные комплексы IXblue MARINS и iXblue NetANS, комплексы РЭБ Thales SENTINEL и Thales ALTESSE-H и противоторпедный комплекс Naval Group CMLS.

Головной построенный для ВМС Греции в арсенале французской судостроительной группы Naval Group в Лориане фрегат F 601 Kimon (ΚΙΜΩΝ) проекта FDI HN французского типа FDI перед церемонией подъема греческого флага. Лориан, 18.12.2025 (с) www.navalnews.com

Церемония подъема греческого флага на головном построенном для ВМС Греции в арсенале французской судостроительной группы Naval Group в Лориане фрегате F 601 Kimon (ΚΙΜΩΝ) проекта FDI HN французского типа FDI. Лориан, 18.12.2025 (с) ВМС Греции

Видео (с) Naval News: