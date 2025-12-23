Современная и боеготовая армия Беларуси – это не пустые амбиции

Ослабление международных институтов, незавершенный процесс формирования полицентричной системы мироустройства, технологическая турбулентность и некоторые другие аспекты – вот факторы, которые сегодня характеризуют и влияют на нестабильность международной среды. При этом, приходится констатировать, что дипломатические методы работают всё хуже и хуже, и, как следствие, главным аргументом при решении вопросов для основных акторов мировой политики вновь становится военная сила.

В этой связи в Беларуси военные и уровень их подготовки как никогда находятся в центре внимания. Обеспечение военной безопасности страны – приоритетная задача государства. К сожалению, многие белорусские граждане до сих пор не представляют, на чём основывается эта безопасность. Как раз об этом недавно во Дворце Республики говорил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Павел Муравейко, принимавший участие в работе VII Всебелорусского народного собрания.

«Мы уже восемьдесят лет живем в мире. Народ привык, что видит голубое небо, не слышит разрывов снарядов, не летают самолеты, ракеты не взрываются, здания не разрушаются», – отметил глава белорусского Генштаба. «Безопасность кажется чем-то само собой разумеющимся. Естественно, это не так. Это серьёзный труд лично главы государства, представителей всего силового блока, которые обеспечивают эту безопасность, создавая условия для мирного труда», – подчеркнул генерал Муравейко. «Поэтому то, что в числе семи приоритетов нашли своё отражение вопросы обороноспособности и расширения возможностей нашего оборонного сектора экономики это, скажем так, знаковый шаг, ещё очередная ступенька к тому, что наше общество приобщилось к пониманию, что за безопасность нужно бороться, ею нужно заниматься», – пояснил белорусский военачальник.

Сами же военные этими вопросами занимаются весьма серьёзно. И главный приоритет в их деятельности – подготовка вооружённых сил к выполнению задач по предназначению. Уходящий год для белоруской армии запомнился нескончаемой чередой учений различного уровня и завершился совместным стратегическим учением вооружённых сил России и Беларуси «Заппад-2025».

На подведении итогов состоявшихся совместных манёвров единодушно было отмечено, что учение стало серьёзной проверкой возможностей белорусской армии. И, следует заметить, войска отработали с полной отдачей сил и умений, практически безупречно проявили себя ракетчики и артиллеристы, авиация и специалисты войск ПВО, ССО и РЭБ.

Среди знаковых событий в ходе «Запад-2025» организаторы учения отметили планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, а также оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник» (факт его заступления на боевое дежурство озвучил президент Беларуси в ходе второго заседания VII Всебелорусского народного собрания). Кроме того, российские коллеги поделились с белорусскими военными опытом ведения современных боевых действий. По словам начальника Генштаба Беларуси генерала Муравейко, «наши подразделения сегодня получают самую современную, самую совершенную информацию, которую механически и автоматически внедряют в свою боевую действительность».

Не менее важное значение в Минске придают и подготовке белорусских военных в составе Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Как известно, основная форма их подготовки – совместные учения воинских контингентов стран-участниц. Совместные мероприятия проводятся на плановой основе и направлены на повышение оперативности реагирования на кризисные ситуации, дальнейшее развитие сил и средств системы коллективной безопасности.

В частности, в сентябре уходящего года на территории Республики Беларусь прошли очередные учения ОДКБ «Взаимодействие-2025» и специальные учения «Поиск-2025», «Эшелон-2025». По окончанию учений генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов, выступая на церемонии, так же отметил возросший уровень готовности Коллективных сил ОДКБ к своевременному и адекватному реагированию на возникающие вызовы и угрозы коллективной и национальной безопасности государств-членов Организации. К слову, высокий уровень боевой подготовки белорусский контингент продемонстрировал именно в ходе миротворческой операции ОДКБ в январе 2022 года: быстрая, чёткая и слаженная работа всех военнослужащих.

Закономерно, что к уровню подготовки национальных и союзнических армий с повышенным вниманием относятся не только в Минске. О серьёзном интересе, проявляемом со стороны не самых дружественных стран к белорусским вооружённым силам, свидетельствуют также различные рейтинги, куда с завидным постоянством включают армию Беларуси. Так, например, по версии американского журнала «News & World Report», публикующего рейтинги сильнейших армий мира, белорусские вооружённые силы, начиная с 2023 года, занимают 12-ю строку. Возглавляет список Россия, затем идут США, Израиль и Китай. По рейтингу аналитической компании Global Firepower (GFP) на 2025 год, Беларусь занимает 41-е место среди 145 стран, поднявшись на 8 позиций по сравнению с предыдущим периодом. Эксперты GFP оценивают военную мощь по 50+ факторам, включая численность вооруженных сил, оснащение, финансовые возможности и ресурсы, при этом ядерное оружие не учитывается, а в числе лидеров находятся США, Россия и Китай. А в обновленном рейтинге военной мощи Military Strength Ranking 2025 года армия Беларуси заняла 70-е место, Украина – 20-е, Польша — 21-е, Литва и Латвия, соответственно, 88-е и 99-е места. Характерно, что этот рейтинг очень популярен в «оппозиционных» СМИ, финансируемых западными структурами. Правда, иногда там забывают указать, что в перечне присутствует 145 стран. То есть, даже согласно этой версии, Беларусь – в самой «золотой середине». С другой стороны, как когда-то сказал Август Бебель (1840-1913), политик, стоявший у истоков немецкой социал-демократии, «если тебя хвалит враг — подумай, какую глупость ты совершил».

В завершение хочется сказать, что для Беларуси современная и боеготовая армия – это не гонка вооружений, не пустые амбиции. Это стремление защитить своих граждан и само государство от любых внешних вмешательств. Последние события показывают, что это жизненно необходимо.

Владимир Вуячич