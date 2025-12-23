Войти
Рябков: Европе снятся в страшном сне результаты, над которыми РФ работает по Украине

Источник изображения: © Арина Антонова/ ТАСС

Администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует готовность к выработке таких решений, которые будут адресоваться к первоистокам конфликта, подчеркнул замглавы МИД РФ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Результаты работы России по украинскому урегулированию снятся Европе в страшном сне. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.

"Администрация [президента США Дональда] Трампа демонстрирует готовность к выработке таких решений, которые будут адресоваться к первоистокам конфликта и будут носить устойчивый характер, - сказал он. - Это то, чего так боятся наши противники в Брюсселе и в ряде европейских столиц, которым в страшном сне, мне кажется, могут только присниться результаты, над которыми мы работаем. Мы будем, не ослабляя усилий, двигаться в этом направлении". 

