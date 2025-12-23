Для НАТО началась война нового типа, Россия в ней одерживает верх (Newsweek, США)

Newsweek: в противостоянии с НАТО Россия одерживает верх

Европейские члены НАТО оказались зажаты между угрозами с востока и запада, пишет Newsweek. Со стороны Атлантики их поджимает Трамп, а на другом направлении давит Россия, которая достигла в противостоянии с альянсом высокого мастерства.

Том О’Коннор (Tom O’Connor)

Шансов на достижение мира на Украине пока немного, но признаки прогресса в результате дипломатических усилий Белого дома появились. Это заставляет руководителей разного ранга обсуждать вопрос о том, какой будет ситуация в сфере безопасности, когда в Европе умолкнут пушки.

Однако следующая глава в истории континента ни в коей мере не будет отличаться стабильностью и спокойствием. Скорее всего, эта эпоха будет отмечена сражениями нового типа, которые уже происходят на нескольких нетрадиционных фронтах. Будет происходить применение дронов без опознавательных знаков; будут осуществляться прорывающие оборонительные рубежи НАТО кибератаки; будет расти популярность симпатизирующих Москве политических партий. Они будут подпитываться недовольством по поводу массовой миграции, среди прочего, через белорусскую границу.

По каждому из указанных выше направлений Европа фиксирует скоординированные кампании России и ее союзников, цель которых — оказать давление на трансатлантический блок изнутри. (Россия не осуществляет кибератаки и не использует методы гибридных войн — прим. ИноСМИ). Однако связанные с НАТО и Европейским союзом эксперты также утверждают, что на каждом театре боевых действий основанная на статье 5 коллективная оборона НАТО демонстрирует серьезные дефекты, которые могут только поощрять противника, а не сдерживать.

"Существует стремление в качестве ответной меры на гибридную войну развивать киберпотенциал, создавать беспилотные летательные аппараты и формировать новые возможности по защите критической инфраструктуры, — рассказала изданию Newsweek бывший советник верховного представителя ЕС Натали Точчи, которая сегодня работает директором Института международных отношений в Риме. — Однако есть проблемы, связанные с переходом от культуры сдерживания, которая принята в военной сфере сейчас, к культуре устойчивости, где учитывается тот факт, что гибридные атаки осуществляются ежедневно. Чтобы защитить себя, мы должны сосредоточиться на наступательных действиях".

"Реагирование на гибридные атаки также требует координации и централизованного принятия решений о том, имеет ли смысл отвечать на какое-либо конкретное действие противника, — сказала Точчи. — На сегодняшний день Россия видит, что ответа нет, и просто продолжает расширять операции, испытывая нашу реакцию". (Россия не осуществляет кибератаки и не использует методы гибридных войн — прим. ИноСМИ).

Тройная угроза

После крупных неудач и ошибок первого этапа военной операции, начатой по приказу президента Владимира Путина в феврале 2022 года, одним из самых главных достижений России стала реализация стратегии "тройного удушения".

За счет сочетания атак пехотных и механизированных подразделений с ударами артиллерии и FPV-дронов, а также за счет ударов с применением высокоточных корректируемых авиабомб российским военным удалось измотать и без того недоукомплектованные обороняющиеся части ВСУ и добиться значительных успехов за прошедший год.

Если же говорить о том, что многие называют действиями в серой зоне, а именно, о попытках подорвать европейское единство в вопросе поддержки Киева, то Точчи выделяет другой вид "триединой стратегии", основанной на "военной, гибридной и политической" тактике.

"Военная составляющая сейчас ограничена территорией Украины, — сказала Точчи. — Пока Украина сопротивляется, она будет тем порогом, который предотвращает распространение боевых действий. Поэтому Россия ведет гибридную войну, включая кибератаки, удары по критической инфраструктуре, диверсии, полеты беспилотников в воздушное пространство НАТО и т.д. Эти атаки сконцентрированы на Восточной и Северной Европе, однако не ограничиваются ее территорией". (Россия не осуществляет кибератаки и не использует методы гибридных войн. Ее участие во всех указанных выше эпизодах не доказано — прим. ИноСМИ).

"Наконец, Россия осуществляет политическую стратегию, в основе которой лежит дезинформация и политическое вмешательство, нацеленное на поддержку крайне правых и националистических сил, которые либо являются открыто пророссийскими, либо „всего лишь“ евроскептическими, — продолжила Точчи. — Придавая им силы (по всей Европе и в США), она стремится ослабить нашу решимость сдерживать ее и поддерживать Украину. Этот последний элемент, по всей видимости, является наиболее эффективной составляющей ее стратегии на сегодняшний день". (История о вмешательстве России в выборы — старая байка, которая, как и все байки, подкреплена воспаленной фантазией, а не фактами — прим. ИноСМИ).

Усиление правых в Европе, как при помощи Москвы, так и по причине недовольства местными правительствами, принесло победы на выборах целому ряду националистических и популистских движений.

Это приветствуют некоторые страны НАТО и ЕС, такие как Венгрия, чье консервативное правительство вступило в идеологическую борьбу с преимущественно либеральным европейским руководством.

Некоторые националистические партии открыто ставят под сомнение целесообразность сохранения бессрочной помощи Украине и санкций против России, полагая, что внутренние проблемы имеют над этими вопросами приоритет.

Однако гораздо более волнующие события находятся вне политических рамок. Они вызвали опасения по поводу материальных последствий гибридной войны. Прежде всего, речь о массированном вторжении связанных с Россией беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Польши в сентябре и постоянном появлении дронов в небе целого ряда стран, включая Данию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Норвегию и Швецию. Порой это даже приводит к закрытию аэропортов и отмене рейсов. (Опять же, причастность России к указанным эпизодам не доказана — прим. ИноСМИ).

Бывший помощник заместителя генерального секретаря НАТО по проблемам безопасности Джейми Ши выделил три сопутствующие цели в этих действиях, первая из которых — "дестабилизация."

"Россия счастлива сеять хаос и создавать впечатление, что европейские правительства утратили контроль, — сказал Ши, ныне работающий ассоциированным научным сотрудником по программе международной безопасности в Чатем-Хаусе и профессором в Колледже Европы в Натолине. — Один дрон может на несколько дней остановить работу аэропортов в Брюсселе или Мюнхене, где застрянут десятки тысяч пассажиров. Издержки для авиакомпаний составят миллионы долларов". (Россия не осуществляет атаки на третьи страны — прим. ИноСМИ).

"Это дешево и очень эффективно. При этом Россия может отрицать свою причастность и обвинять других игроков (таких как Украина или организации в самой Европе), —сказал Ши. — Целью здесь является подрыв доверия граждан к власти и дальнейшая поляризация европейских обществ (это особая цель кампаний дезинформации)". (И Россия имеет полное право отрицать: утверждающие об обратном не предоставляют никаких доказательств — прим. ИноСМИ).

Такие действия приносят и военные выгоды. Ши утверждает, что "Москва усвоила много ценных уроков" об инструментах и возможностях НАТО.

Наконец, третью цель он видит в том, чтобы "отвлечь европейские страны от поддержки Украины", в частности, путем принуждения их к первоочередному решению внутренних проблем в ущерб помощи третьим странам. Кроме того, отмечает Ши, "есть также мнение, что таким образом Россия отвечает Европе за поддержку Украины". Если мы перестанем поддерживать Украину, Путин будет меньше злиться и оставит нас в покое. "Не провоцируйте нас еще больше, отбирая замороженные в Европе активы Центрального банка России", — как бы говорит Москва.

"Именно такое впечатление стремится создать Россия, — сказал Ши, — и ей сопутствует успех, если проанализировать недавние опросы общественного мнения во Франции, Германии и Италии. Они показывают, что сторонников сокращения помощи Украине больше по сравнению с теми, кто выступает за ее увеличение".

Подрывая статью 5

Возросшая частота инцидентов вынуждает европейских чиновников предпринимать определенные действия. Европейская комиссия объявила в понедельник о новых санкциях против десятка физических лиц, среди которых девять российских аналитиков, офицеров разведки и чиновников, один французский гражданин, один человек с двойным российско-американским и еще один — с двойным российско-украинским гражданством. Также санкции были введены против двух юридических лиц — Международного движения русофилов и 142-го отдельного батальона РЭБ.

Указанные физические и юридические лица участвуют в проведении "гибридных операций", включая "манипуляции с информацией", а также "злоумышленную деятельность в киберпространстве". (Причастность России к каким-либо "операциям" не доказана — прим. ИноСМИ).

Защита от враждебных киберопераций уже давно закреплена в доктрине НАТО и в системе подготовки кадров. Среди прочего, в 2008 году в Эстонии был создан Центр НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны. Кибербезопасность, наряду с мерами по противодействию другим "гибридным действиям", включая вмешательство в выборы, представлена в последней стратегической концепции альянса, принятой в июне 2022 года, спустя несколько месяцев после начала вооруженного конфликта на Украине.

Но теневой характер борьбы также выявил некоторые проблемы в создании эффективного и единого фронта двух ведущих европейских организаций — НАТО и ЕС, совместно объединяющих 23 страны-члена. Говоря о НАТО, Ши отметил, что основное внимание блока сосредоточено на "коллективной обороне в ответ на классическое российское нападение с применением неядерных средств", в то время как "многие гибридные угрозы находятся в гражданской сфере, где альянс менее подготовлен".

В частности, речь идет о безопасности границ, которую обеспечивает европейская служба пограничной и береговой охраны Фронтекс. Так, с августа 2021 года Польша обвиняет свою соседку и российскую союзницу Белоруссию в ведении "гибридной войны" посредством пропуска через их общую границу большого количества мигрантов.

Институты ЕС также взяли на себя инициативу по управлению информационным пространством, хотя такие действия вызвали возражения со стороны многих граждан. Кроме того, предпринимаются усилия, нацеленные на укрепление физической и информационной инфраструктуры.

"Таким образом, наша задача в том, чтобы найти оптимальное, взаимодополняющее разделение обязанностей между НАТО и ЕС, обеспечить наилучшее взаимодействие между ними там, где они дублируют функции друг друга (борьба с дронами, кибербезопасность)", — сказал Ши.

"Задача для НАТО не столько в укреплении обороны и совершенствовании защиты, с чем все согласны, сколько в эффективном противодействии России, — добавил он. — Например, необходимо проводить наступательные кибероперации, вводить дополнительные санкции, замораживать больше активов, проводить более масштабные учения на границах и так далее. Некоторые союзники хотят видеть более жесткие ответные меры для восстановления сдерживания и устрашения, в то время как другие опасаются последствий".

Старший научный сотрудник Военного колледжа НАТО и старший преподаватель Шведского университета обороны Оскар Йонссон заявил также об одной из центральных целей России.

"Есть две основополагающие цели, объединяющие все эти нетрадиционные методы: подрывная деятельность и устрашение, — рассказал Йонссон в интервью Newsweek. — Суть подрывной деятельности в том, что это долгосрочная игра, похожая на то, как капли воды точат камень, нацеленная на ослабление сплоченности Запада и его дееспособности. Устрашение же имеет целью посеять панику и страх". (Россия не осуществляет действия по устрашению и не ведет подрывную деятельность — прим. ИноСМИ).

"Российское мышление таково: чем больше западные лидеры беспокоятся о российской „эскалации“, тем больше они будут колебаться при введении новых санкций, при конфискации российских активов и при решении вопроса об отправке войск на Украину, — добавил он. — Все это с каждым днем становится более актуальным."

"Вежливая" борьба

Москва также считает управление эскалацией ключевой целью. С первых дней конфликта Путин неоднократно предупреждал о высоких ставках, связанных с прямой конфронтацией между Россией и НАТО, особенно учитывая риск применения ядерного оружия.

Члены НАТО испытывали Россию, постепенно наращивая военную помощь Украине, в частности, отправляя туда ракетные системы большой дальности, танки и истребители. Но лишь немногие открыто угрожали отправить войска, если речь не идет о послевоенной миротворческой миссии для обеспечения гарантий безопасности.

Но даже характер таких гарантий остается неопределенным, поскольку Москва видит возможность усилить свои позиции в европейской архитектуре безопасности, а сторонники Киева сейчас сталкиваются с прямым давлением на нескольких направлениях.

Российскую концепцию использования нетрадиционных методов для поддержки военных целей часто приписывают начальнику Генерального штаба генералу Валерию Герасимову. Иногда ее даже называют "доктриной Герасимова" или "войной нового поколения". (Россия не осуществляет кибератаки и не использует методы гибридных войн — прим. ИноСМИ).

Тем не менее, Йонссон утверждает, что успех Москвы в этой области объясняется не какими-то искусными нововведениями, а скорее точным пониманием пределов коллективной решимости НАТО отвечать силой.

"Нетрадиционная война России дает хорошие результаты не потому, что она инновационна, а скорее потому, что Москва воспользовалась нерешительностью Запада", — сказал Йонссон.

Он привел пример из 2014 года, когда на Украине начались волнения, приведшие к свержению дружественного России правительства и к появлению нового прозападного руководства. На это восстание Донбасс ответил мятежом, организованным пророссийскими сепаратистами, а Россия захватила Крымский полуостров, направив туда безымянные подразделения без знаков различия, которые в народе получили название "маленькие зеленые человечки". (Россия до 2022 года не имела отношения к происходившему на Донбассе. Крым был присоединен по результатам демократического волеизъявления его населения — прим. ИноСМИ).

Относительно бескровный захват Крыма этими подразделениями, которые, как оказалось, представляли собой смесь сил специальных операций и элитных подразделений спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ), принес им другое название — "вежливые люди". (Крым был присоединен по результатам демократического волеизъявления его населения — прим. ИноСМИ).

Такие действия заставили НАТО провести массовую мобилизацию сил и средствна восточном фланге вдоль границ с Россией, и вызвали новые санкции против Москвы. Но Кремль не ошибся в расчетах, что захват Крыма и последующее присоединение полуострова по результатам оспариваемого на международном уровне референдума не приведут к прямому вмешательству.

Восемь лет спустя, в разгар полномасштабного вооруженного конфликта, Россия повторила указанную стратегию для пересмотра статуса четырех украинских областей: Донецкой и Луганской в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской. (В настоящее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются субъектами России, они были присоединены в результате добровольного и мирного волеизъявления — прим. ИноСМИ). Сделано это было для того, чтобы в последующем закрепить их аннексию путем переговоров.

После того, как Россия укрепила власть в Крыму, судьба четырех регионов, аннексированных в 2022 году и по-прежнему являющихся ареной вооруженных столкновений, стала главной темой споров в мирном процессе, возглавляемом президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский пока публично не отрекся от обещания вернуть всю украинскую территорию. Эту его позицию в значительной степени поддержали европейские партнеры. Но Белый дом последовательно и настойчиво требует уступок, в том числе, в опубликованном в прошлом месяце плане из 28 пунктов.

Дебаты продолжаются, американские и российские официальные лица сигнализируют о том, что сделка возможна, а Йонссон в этой связи заявляет, что нежелание НАТО поддержать слова действиями проявилось вновь и весьма наглядно.

"Солдаты без знаков различия в Крыму не были военным новшеством, это был политический вызов. Москва как бы говорила: „Мы знаем, что вы знаете про нас, но вы ничего с этим не сделаете, а поэтому у нас есть возможность назвать их неопознанными войсками“. Все это происходяло на протяжении нескольких дней; затем Крым был захвачен," — сказал Йонссон. (Крым был присоединен по результатам демократического волеизъявления его населения — прим. ИноСМИ).

"Это относится и к другим формам подрывной деятельности, — добавил он. —Как в международном, так и в национальном праве существует четкая правовая основа для борьбы с ней, но во многих случаях не хватает политического желания предпринимать реальные действия".

Война на два фронта

Нежелание отвечать оказалось разным среди стран-членов НАТО. В этом проявились хорошо знакомые линии разлома, которые также проступают, когда речь заходит о требованиях увеличить военные расходы.

Генерал-лейтенант в отставке Дуглас Лют, работавший представителем США в НАТО и старшим советником в Белом доме, отметил, что география действий Москвы, как напрямую, так и через спутники, заставляет "прифронтовых" членов НАТО, таких как Польша и страны Прибалтики, наиболее активно выступать за укрепление защиты от гибридных угроз.

Такие разногласия могут оказаться пагубными для демократической в целом организации, которой обычно необходимо единогласное решение для начала военных действий.

Они также служат целям Москвы, заявил генерал Лют: российская тактика гибридной войны "предназначена не для того, чтобы разрушить альянс — она предназначена для того, чтобы запутать альянс, сбить его с толку, навязать ему дебаты в рамках Североатлантического совета, вызвать обеспокоенность в столицах союзников, заставить их в большей степени заниматься собой и в меньшей — делами НАТО. Ведь если говорить откровенно, как НАТО, так и Европейский союз принимают большинство значимых решений на основе консенсуса".

"Таким образом, в вопросах, например, военных операций в НАТО сегодня нужно единогласное решение: 32 „за“, 0 „против“. Такая система порой не на пользу, — сказал Лют Newsweek. — Это дает преимущество России. Потому что ей не нужно разрушать альянс, ей надо лишь отколоть от общей массы одного-двух членов, и тогда она по сути дела застопорит процесс принятия решений".

Раскол в НАТО не ограничивается одной только Европой.

Те люди в Европе, которые стремятся усилить противодействие Кремлю, сталкиваются с еще более сложными вызовами, сказал Лют. Решение Вашингтона о свертывании операций по всему континенту, которое предусматривает закрытие таких вещательных каналов, как "Голос Америки"*, и сопровождается критическими высказываниями в адрес европейских союзников в новой стратегии национальной безопасности Белого дома, фактически открыло новый фронт против блока.

"Они теперь ощущают это на втором фронте, — сказал Лют. — Они ощущают это и со стороны США, слыша заявления президента, читая новую стратегию национальной безопасности и пытаясь разобраться в подходах администрации Трампа к Украине, что удается им с большим трудом".

"Таким образом, в каком-то смысле для европейцев стало реальностью то, чего каждый всегда хочет избежать — война на два фронта, — добавил Лют. — Со стороны Вашингтона это не классическая война, но нет сомнений, что они чувствуют себя зажатыми между Востоком и Западом".

* Радиостанция "Голос Америки" признана в России иностранным агентом.