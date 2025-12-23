Ответ Китая на поставки вооружения США Тайваню и при чем здесь Венесуэла

Андрей Кириллов — о том, как Вашингтон повысил градус в Тайваньском проливе и что будут делать стороны, если "действительно бабахнет"

Недавнее "примирение" президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Пусане, обозначившее вроде бы некоторую нормализацию деловых отношений между первой и второй экономиками мира, оказалось "индейской хитростью" Вашингтона? США, на мой взгляд, разворачивают антикитайскую многоходовку, используя Тайвань в качестве своего прокси. В центре многослойного стратегического плана — беспрецедентные поставки на остров вооружений.

Не просто очередная партия

Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США (читай — федеральное правительство) 18 декабря объявило о продаже оружия Тайваню на сумму $11,1 млрд.

Для тех, кто не очень четко представляет себе профайл Тайваня, напомню: самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации с тех пор, как туда в 1949 году бежали остатки войск генералиссимуса Чан Кайши, который потерпел поражение в гражданской войне с коммунистами. На материке была провозглашена Китайская Народная Республика, однако Тайвань, опираясь на военную и дипломатическую помощь США, сохранил флаг, гимн и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. Ныне подавляющее большинство стран мира признают КНР в качестве единственного представителя китайского народа. Соединенные Штаты тоже — с 1 января 1979 года, когда между Пекином и Вашингтоном были установлены дипломатические отношения. КНР и тогда подчеркивала, что тайваньский вопрос является ключевым фактором стабильности этих отношений. Тем не менее, официально признавая политику "одного Китая", США продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют ей оружие. Причем еще в августе 1982-го правительство Соединенных Штатов в одном из совместных с КНР коммюнике брало на себя обязательство постепенно уменьшить продажи вооружения на Тайвань. Чего в действительности — ни тогда, ни впоследствии — не произошло. Согласно базе данных ТАСС, в конце 1970-х — начале 1980-х ежегодные закупки Тайванем насчитывали $314 млн, а с середины 1980-х до конца 2000-х — около $888 млн. А за несколько последних лет объем поставок, по оценке китайской стороны, превысил $70 млрд.

И вот — опять. И не просто опять! Нынешнее решение о поставке оружия Тайваню — уже второе за время правления администрации Трампа — стало крупнейшим в истории китайско-американских отношений. В общем списке из восьми пакетов вооружений числятся 82 комплекса высокоточной ударной системы дальнего действия HIMARS, 420 армейских тактических ракетных комплексов ATACMS, 60 самоходных гаубичных установок M109A7, оборудование для беспилотных летательных аппаратов, противотанковые ракетные комплексы TOW 2B и FGM-148 Javelin, запчасти к различным системам.

Нам не страшен…

На Тайване одобрение Вашингтоном поставок вооружений приняли с восторгом. По крайней мере, если иметь в виду администрацию Демократической прогрессивной партии, которая проводит политику продвижения в сторону тайваньской "самостийности" в опоре на вооруженную силу. У этой партии немало сторонников среди островитян, особая ставка делается на тайваньскую молодежь, которая все менее чувствует свои китайские корни, предпочитая именоваться не китайцами, а тайваньцами. Нет, они там не выступают с какими-нибудь злыми антипекинскими кричалками, но ментально уже далеко уплыли от общей материковой родины.

"Соединенные Штаты продолжают оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточного потенциала самообороны и быстром наращивании мощи сдерживания, использовании преимуществ асимметричной войны, которые формируют основу", — говорится в заявлении министерства обороны Тайваня.

Глава тайваньской администрации Лай Циндэ в прошлом месяце объявил о дополнительном оборонном бюджете в размере $40 млрд на период с 2026 по 2033 год, заявив, что "в вопросах национальной безопасности нет места компромиссам". Иначе говоря, сумма расходов может только возрастать.

В Пекине подчеркивают, что остров — неотъемлемая часть Китая и решение тайваньского вопроса является сугубо внутренним делом КНР. Все правильно. Но если взглянуть на предмет, так сказать, стратегически — полным ходом идет формирование хорошо вооруженного и враждебного территориального образования в непосредственной близости от рубежей страны… Ничего не напоминает?

Угроза и впрямь стала ближе

Поставки американских ракет представляют непосредственную угрозу для близлежащих регионов материкового Китая, в том числе и для китайских флотов.

Дальность действия РСЗО HIMARS в зависимости от конкретной модели достигает 500 км, при ширине Тайваньского пролива 130–360 км. При этом тайваньские военные могут разместить установки где-нибудь на контролируемых ими островах — например, архипелаге Цзиньмэнь ("Золотые ворота"), откуда еще в начале 1950-х велись обстрелы побережья из дальнобойных орудий. Старые артиллерийские капониры (присыпанные землей помещения внутри рва) там никуда не делись, хотя еще сравнительно недавно их использовали для хранения 58-градусной "Цзиньмэньской гаоляновой" (водка), которую особенно предпочитают под сяолунбао с горячим мясным бульоном внутри (своего рода маленькие манты, одинаково популярные и на материке, и на Тайване).

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса "земля — земля" с дальностью 300 км (может запускаться с тех же установок, что и HIMARS). Так что тоже есть над чем подумать.

Балансировать на грани фола

Боюсь, цели этой сделки выходят далеко за пределы береговой линии материкового Китая или чисто материальной выгоды для США. Усилить напряженность в Тайваньском проливе, вызвать вполне понятную острую реакцию Пекина, укрепить под этим предлогом антикитайский фронт союзников Вашингтона и подтянуть к нему некоторые страны АСЕАН, да вообще поставить на уши весь Индо-Тихоокеанский регион, который все более стремительно становится районом приоритетного внимания США.

Здесь очень даже неслучайным выглядит заявление нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити в ходе парламентских дебатов, что возможный военный кризис в Тайваньском проливе будет представлять "экзистенциальную угрозу", способную вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". И это — после переговоров с Трампом. Американцы четко отслеживают рост националистических настроений в Японии, которые сопровождаются ее военным усилением, и, памятуя о Перл-Харборе, стараются канализировать эту потенциальную опасность в сторону давнего японского недруга — Китая.

Да и на внутриамериканском политическом "фронте" словно раздувается старая и несколько сдувшаяся в последнее время "китайская угроза", которая должна сплотить и республиканцев, и демократов (по тайваньскому вопросу в Конгрессе существует двухпартийное согласие), вообще всю нацию, вдохнуть новые силы в американский патриотизм, позволяя попутно сгладить наметившиеся распри между сторонниками MAGA (Make America Great Again — "Сделаем Америку снова великой").

Украинская тема как байденовский кулинарный специалитет всем приелась, Европа — мелковато, а вот Китай — достойный кандидат.

Это нашло отражение в подписанном нынешним американским президентом законе о пересмотре руководящих принципов взаимодействия страны с Тайванем. Почти одновременно с ним была опубликована и новая версия "Стратегии национальной безопасности", в которой, как подсчитали китайские СМИ, Тайвань упоминается восемь раз в трех абзацах под соусом "важности поддержания статус-кво в Тайваньском проливе" и обеспечения коллективной обороны с такими союзниками, как Япония.

В чем еще интерес для Вашингтона?

Это угрожающее наращивание идет за счет тайваньской стороны. США получают геополитические выгоды, а Тайвань их оплачивает, повышая прямые риски для собственного населения. Заодно Соединенные Штаты, кстати, попросили Тайбэй профинансировать модернизацию филиппинских военных баз — тоже "для укрепления регионального сотрудничества". Еще одна щепочка в общий антикитайский костер.

А если действительно бабахнет в Тайваньском проливе?

Материковый Китай, отдавая приоритет мирному объединению Тайваня с большой китайской родиной, в принципе, никогда не отвергал возможность силового решения наболевшего вопроса. Тем более что для этого, как в последнее время подчеркивают в Пекине, есть достаточные возможности.

Они были продемонстрированы, например, на военном параде в столице 3 сентября по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и Войны сопротивления китайского народа японской агрессии. КНР, в частности, впервые представила свою ядерную триаду — баллистические ракеты наземного, морского и воздушного базирования. А также современные средства ведения военных действий, прежде всего — беспилотники различного назначения.

Несомненно, Вашингтон просчитывает свои издержки при крайнем обострении ситуации вокруг Тайваня. Но в целом, как мне видится, Америка полагает, что совокупный негативный эффект для Китая будет больше, особенно если поднять цунами антикитайских санкций со стороны Европы и наиболее преданных азиатских союзников. Последовали бы и разные политические и дипломатические репрессалии.

Таким образом, на мой взгляд, Соединенные Штаты собираются балансировать на грани фола.

Пекин обещает ответку

Хоть Китай и великая торговая держава, Тайвань для него — не предмет торга. Пекин сразу же выразил решительный протест в связи с решением США одобрить продажу Тайваню крупной партии современного вооружения на рекордную сумму, предупредив о готовности принять жесткие ответные меры. Как заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, "для защиты своего национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности".

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что тайваньские власти превращают остров в "пороховую бочку", а попытки Вашингтона сдерживать таким образом Китай обречены на провал и лишь приведут к тому, что США "обожгутся о собственный огонь". "Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет продолжать усиливать свою военную подготовку и готовиться к войне", — тут же заявил представитель китайского оборонного ведомства Цзян Бин. НОАК, по его словам, полна решимости пресекать попытки осуществления "независимости Тайваня", включая внешнее вмешательство.

С аналогичными протестами Пекин выступал в подобных случаях и раньше. Меня заинтересовал vox populi, то бишь глас китайского народа. Отклики пользователей в китайской сети Baidu оказались многочисленными и местами креативными.

"Не нужно печалиться! Все равно [эти вооружения] будут трофеем нашей армии, — написал один юзер, — причем произойдет это в течение двух ближайших лет". Другой рассуждает: "Вот Соединенные Штаты все блокируют Китай. Разве мы не можем попытаться ввести против него санкции? Отнесемся к этому серьезно один раз, посмотрим, что это может дать". Третий попросту призвал "браниться с США до смерти".

"Все суда, прибывающие на Тайвань и покидающие его, должны регистрироваться и досматриваться, так что, сколько бы американские дьяволы ни продавали, они не смогут попасть на Тайвань", — предложил еще один из пользователей Baidu. Юзер из провинции Гуйчжоу более радикален: нужно "конфисковывать или топить суда и самолеты, перевозящие незаконное оружие в соответствии с указом об эмбарго". Кроме того, попалась мне на глаза и идея в ответ "поставлять оружие Венесуэле" и "вообще развернуться в этом плане в Латинской Америке".

Словом, пекинские стратеги могут найти свои ответы в "мягком подбрюшье" США на их планы подступиться к Китаю через тайваньские "Золотые ворота".

