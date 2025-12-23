Самое опасное оружие России уже находится в Белоруссии и нацелено на ЕС (Interia, Польша)

Interia: заступивший на боевое дежурство в Белоруссии "Орешник" нацелен на ЕС

В Белоруссии на боевое дежурство заступил ракетный комплекс "Орешник", пишет со ссылкой на президента страны Александра Лукашенко Interia. В Европе это вызвало буквально панику — ведь Путин нацелил на континент "самое опасное оружие России" и теперь может за считанные минуты дотянуться до любой столицы ЕС.

Филип Мельчарек (Filip Mielczarek)

На случай полномасштабной войны с НАТО Россия готовится защищать свою территорию и своего близкого союзника, каковым является Белоруссия. Кремлевская армия уже разместила на своей территории и в стране, где правит Лукашенко, мощные комплексы "Орешник", способные нести ядерные ракеты. Это оружие нацелено на столицы стран ЕС.

Александр Лукашенко сообщил, что на территории Белоруссии уже находятся и развертываются российские баллистические ракеты средней дальности под названием "Орешник." Эти тревожные новости подтвердил и сам Владимир Путин, который добавил, что самое мощное оружие России будет готово к применению менее чем через 2 недели. Данный шаг призван укрепить позиции Минска как ключевого союзника Москвы.

Ранее, в августе 2025 года, президент Владимир Путин сообщал, что для размещения "Орешника" в Белоруссии выбраны конкретные места, что подчеркивает стратегическую важность этого оружия в рамках военного альянса двух стран. Это сотрудничество рассматривается как ответ на эскалацию ситуации вокруг конфликта на Украине и давление НАТО на восточном фланге. Не секрет, что эти ракеты (в России и в самой Белоруссии) нацелены не только на стратегические военные объекты ЕС, но и на европейские столицы.

Грозный "Орешник" уже в Белоруссии и нацелен на ЕС

"Орешник", он же новая гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности, создана по технологии, применяемой в межконтинентальной ракете РС-26 "Рубеж". Оснащенный твердотопливным двигателем, он запускается с наземных платформ, что обеспечивает мобильность, высокую маневренность и сложность обнаружения. Его скорость превышает 10 Махов (около 12 300 км/ч), а в некоторых докладах даже говорится о 11 Махах, что делает "Орешник" одной из самых быстрых ракет в арсенале России.

Дальность "Орешника" оценивается примерно в 4 тысячи километров. Это позволяет наносить удары по целям практически по всей Европе, при этом новая ракета не относится к категории межконтинентальных баллистических ракет. Ракета имеет разделяющуюся головную часть (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle) и способна нести до шести независимых боевых блоков, которые могут быть как обычные, так и ядерные.

"Орешник" неуловим для европейских систем обороны

Первое применение "Орешника" состоялось в ноябре 2024 года во время удара по целям на Украине. Тогда ракета показала свою способность успешно преодолевать системы противоракетной обороны. Массовое производство "Орешника" было запущено в июне 2025 года. Это название, позаимствованное у неказистого на первый взгляд растения, символизирует природную, опасную силу.

Гиперзвуковая технология, сочетающая баллистическую скорость с высокой маневренностью, делает "Орешник" трудной целью для перехвата и нейтрализации. К сожалению, в настоящее время защитить себя от этого оружия не может ни одна страна в Европе. Знаменитые системы Patriot против "Орешников" крайне малоэффективны. Соответствующие технологии есть только у США.

Россия может пугать применением "Орешника" на Украине

Размещение "Орешника" в Белоруссии вызывает серьезные опасения среди стран НАТО, которые рассматривают этот шаг как провокацию и потенциальную угрозу региональной безопасности.

"Развертывание систем „Орешник“ означает эскалацию угроз для европейских стран НАТО", — заявили эксперты авторитетного Института изучения войны (ISW).

Лукашенко обосновал решение о размещении российских ракет эскалацией со стороны Запада, заявив, что переговоры по поводу этого оружия прекратятся, если произойдет деэскалация. Ядерные учения России и Белоруссии, прошедшие в сентябре 2025 года, имитировали применение этого оружия в Европе.