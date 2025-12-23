MWM: адмирал Дженкинс опасается усиления позиций российского флота в Атлантике

Россия скоро станет доминирующей силой в Атлантике, заявил глава британского ВМФ Дженкинс, его слова приводит Military Watch Magazine. По словам адмирала, превосходство в регионе военно-морских флотов стран НАТО, включая Великобританию, очень невелико, но и оно, вероятно, скоро будет утрачено.

Глава Королевского военно-морского флота Великобритании первый морской лорд генерал Гвин Дженкинс предупредил, что британские и союзные силы рискуют потерять свое преимущество в Атлантическом океане. Он указал на значительное усиление морского потенциала России и продолжающиеся инвестиции в его дальнейшее укрепление.

“Преимущество, которым мы владели в Атлантике со времен окончания Второй мировой войны, оказалось под угрозой. Мы еще держимся, но еле-еле. Наши потенциальные противники вкладывают миллиарды. Мы должны срочно предпринять меры, иначе лишимся этого преимущества”, — заметил Дженкинс. Россия — единственная страна вне сферы влияния Запада, которая эффективно действует в Атлантике, и именно против нее были направлены его предостережения. Дженкинс прямо сообщил о “30-процентном увеличении числа российских вторжений в наши воды” за последние два года и анонсировал работу по созданию более совершенных средств обнаружения подводных лодок противника. Он отметил, что соответствующие контракты планируется заключить в следующем году.

Предупреждения генерала Королевской морской пехоты, назначенного на пост главы военно-морского флота в мае 2025 года, прозвучали на фоне растущей обеспокоенности в западном мире как по поводу резкого снижения потенциала британских вооруженных сил не только на море, но и на суше и в воздухе, так и по поводу расширения российского флота ударных атомных подводных лодок. Хотя у Москвы нет баз в Атлантике, основная часть ее атомных подводных лодок находится в составе Северного флота в Арктике и может входить в Атлантический океан несколькими маршрутами. Возможности ударной подводной лодки класса “Ясень-М” вызвали особую тревогу в западном мире, и когда в декабре 2019 года был спущен на воду первый корабль этого класса, издание The National Interest назвало его “самой смертоносной подлодкой в мире”. Это отражает убеждение Запада в том, что эти лодки смогут существенным образом изменить расстановку сил на море.

Ожидается, что “Ясень-М” с вертикальными шахтными пусковыми установками на 32 крылатых ракеты, десятью торпедными аппаратами и зенитно-ракетным комплексом малой дальности “Игла-М” в приоритетном порядке получит первую в мире гиперзвуковую крылатую ракету “Циркон”. Этот тип ракет произвел революцию в наступательных возможностях — особенно против военных кораблей неприятеля. Первый пуск “Циркона” с подлодки класса “Ясень” был осуществлен в октябре 2021 года. Дальность поражения “Циркона” составляет 1 000 километров, а скорость в 9 Махов чрезвычайно затрудняет перехват этой ракеты. В сочетании с практически неограниченным запасом хода и передовыми технологиями подавления шума, это позволяет подлодкам серьезно угрожать даже хорошо защищенным военным кораблям неприятеля, включая авианосцы в составе ударных групп. Причем они могут делать это без предупреждения и в любой точке открытого океана. 24 июля президент России Владимир Путин распорядился о продолжении серийного производства подводных лодок класса “Ясень-М”, подчеркнув их роль в качестве основы сил общего назначения ВМФ России.

Хотя с распадом Советского Союза статус российского надводного флота значительно снизился — в частности, не было заложено ни одного нового эсминца или крейсера — ударный подводный флот России сохранил лидирующие позиции в мире. Возможности же британской программы АПЛ, наоборот, вызывают все больше вопросов и нареканий. Так, бывший директор по ядерной политике Министерства обороны контр-адмирал Филип Матиас недавно признал, что Великобритания больше не в состоянии ее осуществлять. Ошибочные решения, принимавшиеся на протяжении многих лет, подорвали боеготовность флота до “шокирующе низкого” уровня. При этом проблему, по его словам, усугубили сокращение бюджета и “огромный провал” в кадровой политике. “Эффективность всех элементов программы ухудшается по всем параметрам. Это беспрецедентная ситуация в эпоху атомных подводных лодок. И это катастрофический провал руководства в плане преемственности и планирования”, — заключил адмирал. Снижение боеспособности надводной части Королевского ВМФ во многих отношениях оказалось еще серьезнее. В частности, были выявлены серьезные недостатки как в надежности, так и в экономической эффективности британской военной продукции по сравнению с конкурентами из других стран. И это позволяет усомниться в том, что одно лишь увеличение финансирования позволит эффективно решить накопившиеся проблемы.