Самолет Су-57 впервые поднялся в небо с перспективным двигателем пятого поколения "изделие 177"

ЦАМТО, 22 декабря. Специалисты ОАК и ОДК (входят в Госкорпорацию Ростех) приступили к летным испытаниям двигателя "изделие 177" в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57.

Машину поднял в небо заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания.

"Су-57 отлично зарекомендовал себя в реальных боевых условиях и подтвердил, что соответствует требованиям, предъявляемым к авиационным комплексам пятого поколения, в том числе в части стелс-характеристик. Самолет закономерно вызывает высокий интерес у зарубежных заказчиков, уже осуществляются его экспортные поставки. При этом Су-57 продолжает модернизироваться с учетом опыта применения в зоне СВО: расширяются возможности вооружения и бортовых систем. Новый двигатель – "изделие 177" – с увеличенной тягой дополнительно усилит летные характеристики и обеспечит значительный задел для дальнейшего совершенствования самолета", – сказали в Ростехе.

Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке. Малая заметность позволяет ему уничтожать цели даже в условиях противодействия современных систем ПВО.

"Сегодня Су-57 является наиболее совершенным истребителем пятого поколения. Несмотря на это, мы не останавливаемся на достигнутом, и платформа Су-57 проходит эволюционное развитие по наращиванию боевых возможностей, внедрению самых современных технологий. Решения, заложенные в платформу Су-57, позволяют давать ответ любым вызовам современности за счет оперативной интеграции требуемых на каждом этапе развития технологий", – сказал директор ОКБ Сухого ОАК Михаил Стрелец.

Перспективный двигатель "изделие 177" создан ОДК для применения в авиационных комплексах пятого поколения. В новейшем двигателе тяга на форсаже составляет 16000 кгс. Также новый двигатель имеет сниженный расход топлива на всех режимах и увеличенные ресурсные показатели.

"Авиационный двигатель пятого поколения "изделие 177" – передовая разработка ОДК для самолетов оперативно-тактической авиации. Новейшие технологии и материалы, инновационные конструкторские решения позволили ОДК создать двигатель, который имеет значительно улучшенные технические характеристики по сравнению с силовыми установками прошлого поколения. Первый испытательный полет ознаменовал начало совместной работы с коллегами из ОАК по летным испытаниям Су-57 с новейшим двигателем. В ходе полета новый двигатель отработал штатно и показал надежную работу в составе самолета Су-57", – отметил генеральный конструктор – директор ОКБ имени А.Люльки, филиала ПАО "ОДК-УМПО" Объединенной двигателестроительной корпорации Евгений Марчуков.

Объединенная авиастроительная корпорация в настоящее время реализует программу по расширению производственных мощностей. Это позволит нарастить объемы поставок истребителя в войска, а также активно предлагать Су-57 в экспортном варианте для зарубежных заказчиков. В производстве машины участвует широкая кооперация предприятий Ростеха.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".