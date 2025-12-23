Великобритания вооружает Украину на борьбу с роями российских беспилотников (The National Interest, США)

TNI: Британия выделила Украине пакет помощи на 600 миллионов фунтов стерлингов

Британия выделила новый пакет помощи Украине на сумму 600 миллионов фунтов стерлингов, пишет TNI. Он в основном предназначен для противовоздушной обороны, отмечает издание.

Ставрос Атламазоглу

За 2025 год Великобритания поставила Украине более одной тысячи ракет-перехватчиков и более 250 тысяч боеприпасов ПВО

Великобритания продолжает демонстрировать непоколебимую приверженность Украине, выделив Киеву очередной пакет военной помощи на сумму 600 миллионов фунтов стерлингов (около 800 миллионов долларов).

Последний пакет военной помощи Лондона призван помочь украинским военным обезопасить себя от российских ракет и беспилотников-камикадзе.

Перехватчики и турели для борьбы с беспилотниками для Украины

Последний пакет британской военной помощи Украине предназначен в основном для поддержки противовоздушной обороны. Наряду с прочими системами вооружения в него вошли включает системы ПВО Raven (“Ворон”) и Gravehawk (“Ястреб-могильник”).

“Развивая этот импульс, пять систем противовоздушной обороны Raven, о которых было объявлено минувшим летом, теперь будут переданы Украине, что обеспечит фронтовым подразделениям защиту быстрого реагирования от низколетящих угроз. В то же время первые системы противовоздушной обороны Gravehawk, которые были анонсированы в январе и сейчас поставляются, укрепят способность Украины защищать ключевую инфраструктуру от российских систем глубокого поражения”, — говорится в пресс-релизе британского правительства о последнем пакете военной помощи.

Система британской разработки Raven обеспечивает мобильную противовоздушную оборону малой дальности. Она объединяет шасси от тактической машины Supacat HMT600 с усовершенствованными ракетами класса “воздух-воздух” малой дальности (ASRAAM) для создания гибкой и мобильной платформы противовоздушной обороны, которая может перемещаться по полю боя и перехватывать крылатые ракеты и беспилотники-камикадзе. При разработке Raven британские военные использовали боеприпасы ASRAAM с истекшим сроком годности, чтобы максимально раскрыть их потенциал.

Система ПВО Gravehawk — плод партнерства между Великобританией и Данией. Система размером с транспортный контейнер использует авиационные ракеты в непривычной роли перехватчиков класса “земля-воздух”. Gravehawk разрабатывался с тем, чтобы раскрыть потенциал имеющегося у Украины запаса ракет класса “воздух-воздух” малой дальности советского и российского производства, включая Р-73 или АА-11, в необычном амплуа.

Задача у Raven и Gravehawk одна и очень простая: защищать украинские города и ключевую инфраструктуру от российских крылатых ракет и беспилотников-камикадзе.

“Украинцы продолжают сражаться с великим мужеством — причем как военные, так и гражданские лица. Инвестиции Великобритании в противовоздушную оборону в размере 600 миллионов фунтов стерлингов только за этот год — важное подспорье украинцам, которые защищают свои города и энергетическую инфраструктуру от варварских нападений России”, — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Помимо систем ПВО Raven и Gravehawk в следующем году Великобритания отправит на Украину более 20 дистанционно управляемых турелей для борьбы с беспилотниками. Эти турели были разработаны Эстонией специально для отслеживания и уничтожения беспилотников-камикадзе “Герань”, которые в больших количествах используют российские военные. Лондон закупил 20 таких систем в прибалтийской стране и передаст их украинским военным в качестве относительно дешевого решения для борьбы с российскими беспилотниками-камикадзе.

1000 ракет-перехватчиков и 250 тысяч снарядов

В 2025 году Великобритания при финансовой поддержке примерно 50 международных партнеров поставила на Украину более тысячи зенитных ракет и более 250 тысяч боеприпасов для противовоздушной обороны.

“Вместе с группой партнеров из 50 стран мы работаем над оказанием жизненно важной поддержки обороне Украины, чтобы поставить ее в сильнейшую позицию для обеспечения мира”, — добавил Хили, сославшись на продолжающиеся мирные переговоры между Украиной, США, НАТО и Европейским союзом.