Skynex — немецкая система противодействия дронам, произведенная в Италии и испытанная на полях сражений Украины (IL Fatto Quotidiano, Италия)

Боевой модуль одного из двух полученных Украиной 35-мм зенитных артиллерийских комплексов Rheinmetall Skynex во время полигонных практических стрельб, сентябрь 2024 года.

FQ: Украина получила немецкие системы противодействия дронам

Украина получила от Италии системы противодействия дронам немецкого производства, пишет FQ. Киеву поставили четыре экземпляра противодронового оружия, которые, как сообщается, затем были размещены для защиты украинских электростанций.

Валерио Каттано (Valerio Cattano)

Генеральный директор Армин Паппергер подтвердил, что киевским ВВС были поставлены четыре перехватчика, оснащенные орудиями и ракетной системой, но на данный момент новых поступлений не ожидается.

15 января 2025 года немецкая компания Rheinmetall опубликовала на своем сайте следующее сообщение: "Итальянская армия приняла решение о внедрении систем противовоздушной обороны Skynex производства Rheinmetall. Заказ на поставку первой системы общей стоимостью 73 миллиона евро был направлен в Rheinmetall Italia SpA, Рим".

Два дня спустя специализированный сайт thedefenspost.com подтвердил решение Италии: "Поставка платформы Skynex запланирована на 2026 год. Компания Rheinmetall также сообщила, что соглашение предусматривает возможность для Италии приобрести еще три системы Skynex, что потенциально увеличит общую стоимость контракта до 280 миллионов евро".

Как известно, на международном уровне немецкая оружейная промышленность всегда занимала лидирующие позиции. Достаточно вспомнить оружие Heckler and Koch mp5, изготовленное в 1960-х годах и до сих пор используемое спецназом и полицией во многих странах мира. С началом конфликта на Украине немецкая промышленность решила сохранить эту традицию, учитывая новые реалии на фронте. Поскольку в конфликте на Украине массово используются беспилотные летательные аппараты, возникла необходимость разработать и ввести в эксплуатацию оружие, способное противостоять беспилотникам.

В Италии расположен один из заводов Rheinmetall. Как подчеркивает сама компания в своем пресс-релизе, Италия стала первой страной НАТО, выбравшей эту систему обороны. 18 декабря прошлого года в Командовании зенитной артиллерии в Сабаудии состоялась передача первой батареи в рамках программы "Потребности обороны в области противодействия угрозе стрельбы с непрямым огнем", которая предусматривает закупку четырех систем в соответствии с Многолетней программой на 2025-2027 годы.

Как подтвердил в ноябре прошлого года генеральный директор Армин Паппергер на Capital Markets Day, Украине было поставлено четыре экземпляра противодронового оружия. По словам Паппергера, системы были размещены для защиты украинских электростанций. Как утверждает материнская компания, системы Skynex "предназначены для противодействия ракетам, артиллерии и минометам, а также дронам и дрейфующим боеприпасам, как для национальной обороны, так и для защиты войск в местах боевых действий".

Этот факт не следует недооценивать. Поставленные в Киев системы Skynex были профинансированы Берлином. Было поставлено четыре системы, как и планировалось. Неизвестно, получит ли в будущем Украина еще подобные системы.

Как сообщает сайт Army-Technology, согласно техническим характеристикам, система Skynex имеет дальность действия от 6 до 10 километров, в зависимости от характера цели. Система может быть оснащена одним или несколькими радарами, такими как "радар X-TAR3, предназначенный для трехмерного тактического обнаружения, эффективного обнаружения обычных воздушных целей, таких как самолеты с неподвижным крылом и вертолеты, а также самолеты-невидимки и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Также он эффективен для отслеживания ракет и минометных снарядов, что делает его чрезвычайно универсальным для выполнения противоракетных, артиллерийских и минометных задач".

Skynex может сбивать вражеские дроны и ракеты с помощью двух 35-миллиметровых пушек под названием Oerlikon Revolver Gun Mk3 и Oerlikon Twin Gu. Пушка Mk3 может стрелять до тысячи выстрелов в минуту с дальностью стрельбы четыре тысячи метров. Эти снаряды взрываются непосредственно перед достижением цели, выпуская группу более мелких вольфрамовых снарядов. Такая система увеличивает вероятность уничтожения дрона. Skynex также оснащен ракетной системой SkyKnight C-Ram, которая имеет дальность стрельбы до 10 километров.

В настоящее время Skynex используется не только на Украине, но и в Румынии, Катаре и Австрии, но, очевидно, что именно в боевых действиях на украинском фронте можно оценить эффективность антидронной системы. В июле 2025 года ВВС Киева распространили в Telegram видео под названием "Безупречные результаты". Место съемки не раскрывается, но на видео украинские солдаты с помощью системы Skynex сбивают российские дроны. "Цель поражена. Цель уничтожена", — повторяет оператор, пока подвижное орудие обезвреживает семь российских дронов.