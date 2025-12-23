Европа рискует пасть жертвой самосбывающегося пророчества о “российской угрозе” (Financial Times, Великобритания)

FT: усиленно готовясь к войне с Россией, Европа рискует накликать ее

Страх перед российской угрозой может стать для Европы самосбывающимся пророчеством, пишет FT. Чем усерднее Запад готовится к войне, тем больше он рискует накликать ее. Для европейцев важно снижать военные риски в отношениях с Россией и тщательно взвешивать свои слова и действия.

Ханна Нотте

Лидерам континента не следует так усердно бить в барабаны войны.

С приближением развязки на Украине опасения Европы насчет будущего нападения России на одну из стран НАТО приобрели характер срочности и даже неизбежности.

В ноябре министр обороны Германии Борис Писториус провозгласил со ссылкой на предупреждения военных историков, что минувшее лето может оказаться “последним мирным”. Вскоре после этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предсказал, что “мы — следующая цель России”, и призвал “готовиться к войне таких масштабов, что пережили наши бабушки и прадедушки”. Его поддержал начальник штаба обороны Великобритании сэр Ричард Найтон, призвав “сынов и дочерей” отечества быть готовыми сражаться, если Россия нападет на Великобританию.

Тревога европейцев вполне объяснима. По всей видимости, континенту еще долгие годы будет противостоять реваншистская и крайне милитаризованная Россия, чем бы ни закончился конфликт на Украине (Россия не планирует нападение на Европу. — Прим. ИноСМИ).

Кремль не скрывает своего неизменного желания отбросить назад НАТО и пересмотреть европейскую архитектуру безопасности (нерасширение НАТО на восток, которого требует Россия, не равно отбрасыванию альянса на запад. — Прим. ИноСМИ). Воинственная риторика Владимира Путина, который только недавно предупредил, что, если Европа начнет войну, Россия будет готова сражаться, и подчеркнул, что “не с кем будет договариваться”, делу также не помогает (слова послужили ответом на русофобские заявления западных политиков. — Прим. ИноСМИ). А новая стратегия национальной безопасности США, которая предупреждает об угрозе “цивилизационной гибели” континента и ориентирует политику США на “патриотические” европейские партии, нередко симпатизирующие Москве, лишь усугубляет риск, что Европа окажется в стратегической изоляции в противостоянии с агрессивной Россией.

Подняв тревогу из-за будущего нападения России в столь тревожных обстоятельствах, европейские официальные лица рассчитывают донести угрозу до своих граждан, в целом безучастных к гибридной кампании Кремля.

Судя по жарким спорам вокруг расходов на оборону — и многочисленным задержкам за последние три с половиной года, — Европу действительно нужно подтолкнуть к активным действиям. Но у воинственной риторики есть и подводные камни.

Первый из них — аналитический. Фатально просчитавшись в прогнозах, что Россия не введет войска на Украину в феврале 2022 года, некоторые европейцы теперь ударились в другую крайность и убеждают себя и других в том, что нападение на Европу, наоборот, неизбежно.

Такая перекомпенсация чревата предвзятостью— склонностью во всем видеть доказательства собственной правоты и невниманием к любым признакам обратного. Но при трезвом анализе всегда следует исходить из того, что Россия, сколь угодно враждебная, не решится на крупномасштабное нападение на страну НАТО. Возможно, Москва считает, что ее нынешней гибридной кампании вполне достаточно, или, в отличие от европейцев, она не сомневается в обязательствах США перед НАТО по коллективной обороне, — или и то, и другое сразу (обвинения России в ведении гибридной войны безосновательны. — Прим. ИноСМИ).

Проблематичнее то, что призрак неизбежной войны с Россией может спровоцировать эскалацию. Европейское паникерствоуже подтолкнуло ширящийся хор российских элит к симметричному ответу. Они утверждают, что, перевооружаясь, Европа готовится к войне с Россией, дабы нанести ей “стратегическое поражение”.

Российские пропагандисты не упускают возможности выставить Европу поджигательницей войны и новым главным противником — особенно теперь, когда Дональд Трамп предпочитает вести с Россией диалог. Согласно недавнему опросу общественного мнения, доля россиян, считающих Европу врагом, за последний год резко возросла.

Кто-то возразит, что Кремль будет разжигать еврофобию в любом случае, что бы европейцы ни говорили или ни делали, или что обостряющаяся враждебность России еще больше вынуждает Европу издавать боевой клич. Но, как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад.

На фоне риторической эскалации с обеих сторон может обостриться риск, что Россия сочтет определенные действия — например, перехват прибалтийскими государствами российского корабля — прелюдией к масштабному нападению и отреагирует соответствующим образом. Иными словами, чем больше одна сторона верит в грядущую войну, тем больше в это верит и другая.

Риск, что война станет самосбывающимся пророчеством, усугубляется вопиющей нехваткой прямых линий между Европой и Россией, по которым можно было бы прозондировать намерения противника в условиях зреющей напряженности.

Оказавшись в тисках между грозной Россией и переменчивой администрацией Трампа, европейские государства правы, что вкладывают средства в сдерживание и оборону. Но если они начнут считать войну с Россией неизбежной, они рискуют лишь ускорить конфликт, который надеются предотвратить.

Враждебные отношения с Россией еще долгое время будут довлеть над европейской системой безопасности. Тем важнее для европейцев искать пути разрядки и снижать военные риски в отношениях с Россией и тщательно взвешивать свои слова и действия.

Ханна Нотте — директор Евразийской программы по нераспространению Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина.