Российская экономика переживает трудности. Но одно это не усадит Путина за стол переговоров еще много лет (CNN, США)

CNN: состояние экономики позволяет России продолжать боевые действия

Никакие трудности не заставят Россию принять невыгодные условия мира, сообщает CNN. Военные возможности Кремля не знают экономических ограничений. После начала СВО в России сокращается неравенство, развивается промышленность, и сельскохозяйственное производство переживает подъем.

Лорен Кент (Lauren Kent)

В этом году российская экономика столкнулась с растущими препятствиями: неуправляемой инфляцией, растущим дефицитом бюджета (отчасти из-за огромных военных расходов) и падением доходов от продажи нефти и газа (По официальным данным, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит менее 6% и продолжит снижение. Дефицит бюджета в России в 2025 году составляет менее 2% от ВВП; для сравнения, в США — 6,2%. — Прим. ИноСМИ).

Экономический рост также резко замедлился. Но даже надвигающийся экономический шторм вряд ли усадит президента Владимира Путина за стол переговоров в ближайшее время. Аналитики говорят, что при нынешних темпах боевых действий и действующих западных санкциях Кремль может продержаться еще много лет.

“Если посмотреть на экономику как таковую, то она всяко не станет той последней каплей, что переполнит чашу, — сказала старший научный сотрудник по России и Евразии Центра стратегических и международных исследований* Мария Снеговая**. —Это не катастрофично. С этим можно справиться”.

Если рассматривать срок от трех до пяти лет, то Россия сможет продолжать боевые действия, сказала она, отметив, что дать более надежную оценку трудно.

А группа российских экономистов и противников Путина в изгнании считает, что конфликт на истощение может продолжаться еще дольше, поскольку военные возможности Кремля “не знают экономических ограничений”.

Западные санкции не нанесли ущерба российской экономике с ее опорой на энергетику настолько, чтобы изменить военные планы Москвы, признал Ричард Коннолли из Королевского объединенного института оборонных исследований*. “Пока Россия добывает нефть и продает ее по более-менее разумной цене, у нее хватит денег, чтобы сводить концы с концами”, — объяснил старший научный сотрудник по международной безопасности британского аналитического центра в интервью CNN.

“Я не говорю, что картина для них действительно радужная, но у них достаточно возможностей, чтобы экономика не была решающим фактором в расчетах Путина о военных действиях”, — добавил Коннолли.

История учит, что, переживая экономический спад, Россия с большей вероятностью согласится на невыгодное мирное урегулирование— как это было под занавес Первой мировой войны и во время афганской кампании СССР, сказала Снеговая**. Но нынешняя экономическая ситуация “еще далека от идеала”, и потребуется гораздо более серьезное давление на российскую экономику и намного больше времени, чтобы этого достичь, подчеркнула она.

Это дурные вести для Украины и администрации Трампа, которая проводит один раунд переговоров за другим, пытаясь согласовать планы мирного урегулирования.

Повышение налогов и рост цен

Что изменилось для России, так это что первоначальный экономический бум от роста военных расходов теперь закончился, и Кремлю придется “перекладывать финансовое бремя на российское общество”, сказала Снеговая**.

Для простых граждан это бремя выразилось в значительном повышении корпоративного и подоходного налогов, а также налога на добавленную стоимость (НДС) — деньги идут на то, чтобы финансировать рекордные военные расходы. Российские потребители столкнулись с резким скачком цен, особенно на импортные товары.

Но, в отличие от Запада, высокая инфляция в России “не причина острого социального напряжения”, утверждает Снеговая**, отмечая роль правительственной пропаганды.

Как и другие эксперты, Коннолли также отметил, что инфляция в постсоветской России всегда была высокой, поэтому потребители к ней привыкли. Международный валютный фонд прогнозирует, что годовая инфляция в России в этом году составит в среднем 7,6% — против 9,5% в 2024 году.

На сегодняшний день Россия тратит почти 40% своего бюджета “на агрессию”, как заявил ранее в декабре генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Согласно апрельскому докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в прошлом году эти расходы выросли по сравнению с 2023 годом на 38%.

Вместе с тем рост расходов привел к появлению нового класса экономических “призеров”. Это, в первую очередь, военные подрядчики — как оружейники, так и “синие воротнички”. В результате экономическое неравенство в России сократилось, а давление некоторых слоев общества на Путина ослабло, утверждают эксперты.

В попытке наладить импортозамещение для замены товаров с Запада Россия расширила производство текстиля, обуви и элементарной электроники, отметила Екатерина Курбангалеева, приглашенный научный сотрудник Университета Джорджа Вашингтона и специалист по политическим и социальным исследованиям, на основании данных о российских налогоплательщиках. Она установила, что с 2021 года, последнего полного до начала конфликта, по 2024 год, заработная плата некоторых категорий работников выросла втрое, а в некоторых случаях и в пять раз.

“Это было похоже на выброс адреналина”, — отозвалась Курбангалеева о военном буме, хотя и отметила с тех пор некоторое замедление экономического роста.

Беднейшие сельские районы России также пережили экономический подъем сначала боевых действий — отчасти из-за огромных выплат солдатам и их семьям. Кремль последовательно придерживается этой стратегии, пополняя ряды за счет добровольцев и избегая всеобщей мобилизации.

“Сегодняшнему российскому солдату платят больше, чем за всю историю российской армии, — сказал Коннолли из Королевского объединенного института оборонных исследований*. — Они получают баснословные деньги для депрессивных районов страны: “на гражданке” они бы столько никогда не заработали”.

Курбангалеева отметила, что российское правительство также выплачивает крупные компенсации раненым и семьям погибших. Щедрыми выплатами военнослужащим и их семьям Кремлю удалось умерить недовольство населения.

Правительство в целом смогло избежать протестов наподобие тех, что вспыхнули во время войн в Чечне и Афганистане, когда семьи солдат-срочников из бедных регионов России и Советского Союза требовали мирного урегулирования. “Не думаю, что регионы будут оказывать какое-либо влияние на ход конфликта, но отсутствие вспышек общественного гнева развязывает Путину руки при приеме дальнейших решений”, — сказал Коннолли.

Эксперты допускают, что Кремль осознаёт опасность, что после мирного соглашения обширная группа ветеранов вернется в общество и не найдет работу, а многим, кроме того, потребуется дорогостоящая медицинская помощь (в России налажена работа по медицинской и социальной реабилитации ветеранов СВО. — Прим. ИноСМИ). “Поэтому продолжение боевых действий — в интересах Путина даже сугубо с внутренней точки зрения”, — сказала директор инициативы по экономическому управлению государством при Атлантическом совете* Кимберли Донован (Россия заинтересована в мирном урегулировании конфликта. — Прим. ИноСМИ).

Обход санкций обходится недешево

Если в краткосрочной перспективе с экономическими трудностями можно справиться, то долгосрочная перспектива выглядит не столь радужно. Россия глубоко залезла в свой суверенный фонд благосостояния. Это, как отмечается в недавнем докладе Атлантического совета*, чревато для Кремля “новыми компромиссами”, поскольку подушка безопасности, некогда защищавшая широкую общественность от военных издержек, постепенно истончается.

По данным Киевской школы экономики, стоимость ликвидных или легко конвертируемых в наличные активов в российском фонде национального благосостояния с начала боевых действий “просела” на 57%.

При дальнейшем истощении средств фонда “трудно себе представить, чтобы российское правительство смогло поддерживать текущие военные траты без внушительного сокращения социальных расходов, что непременно скажется на широких слоях населения”, — говорится в докладе Атлантического совета*.

Кроме того, недавние санкции США и Великобритании против двух крупнейших российских производителей нефти “Лукойла” и “Роснефти” взвинтили издержки бизнеса в России, заявила Донован из Атлантического совета* в интервью CNN. “Они [российские производители] перенаправляют экспорт нефти через более мелкие компании… Всё это стоит больших денег”, — пояснила она.

При дальнейшем ужесточении санкций в сочетании с усиленным давлением на Индию и Китай, которое вынудит их прекратить закупки российской нефти, Кремлю в итоге придется изменить свои расчеты, полагает она. “Чем сильнее мы надавим на Россию такого рода санкциями, тем дороже ей обойдется их обход”, — заключила она.

