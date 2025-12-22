Поправки, внесенные Европой и Украиной в предложения США, никак не улучшили перспективы мирного урегулирования, заявил Кремль (Reuters, Великобритания)

Ушаков: поправки Украины и Европы в мирный план США не улучшают документ

Коррективы, внесенные Киевом и его европейскими союзниками в мирные предложения США, никак не способствуют миру, цитирует Reuters Юрия Ушакова. Подготовка к трехсторонним переговорам России, США и Украины всерьез не ведется, сообщил помощник президента.

Гай Фолконбридж (Guy Faulconbridge), Глеб Столяров

Москва, 21 декабря. Главный помощник президента России Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил, что внесенные европейскими лидерами коррективы в мирный план, предложенный США, никак не улучшили перспективы дальнейшего урегулирования на Украине.

Предложенный Вашингтоном план по прекращению четырехлетнего конфликта частично был опубликован в мировых СМИ в ноябре 2025 года. Содержание 28 пунктов вызвало у Киева и его европейских союзников опасения, что финальное решение будет слишком пророссийским, а нынешняя администрация США заставит Украину пойти на неприемлемые уступки по итогам подписания мира.

После этого лидеры европейских стран неоднократно встречались с представителями Дональда Трампа, чтобы внести коррективы в американский проект мирного урегулирования. Точное содержание текущего документа не раскрывается.

Помощник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков накануне заявил журналистам, что европейская редакция мирного плана никак не сделает его лучше. "Те предложения, которые внесли или пытаются вносить европейцы с украинцами, точно не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира", — сказал он во время воскресной пресс-конференции в Москве.

Кроме того, Ушаков отметил, что пока что не видел документ "на бумаге".

Спецпосланник Путина встретился с американскими чиновниками во Флориде

Юрий Ушаков сделал эти заявления сразу же после того, как появилась информация, что Кирилл Дмитриев завершил встречу со Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Спецпосланник российского президента прокомментировал результаты переговоров короткой фразой, что они еще не завершены и продолжатся в воскресенье, 22 декабря.

Встреча в Майами состоялась после пятничных переговоров США с украинскими и европейскими официальными лицами. На кону стоит вопрос, согласится ли Путин на прекращение самого кровопролитного вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. Переговоры решают не только будущее Украины, но и то, какую юридическую силу будут иметь мирные соглашения, достигнутые при непосредственном участии Соединенных Штатов Америки.

Владимир Зеленский в субботу заявил, что Киев поддержит ранее озвученное предложение США о трехсторонних переговорах с Соединенными Штатами и Россией, но только если оно будет способствовать увеличению обмена военнопленными и создаст все условия для встречи национальных лидеров.

Ушаков заявил, что предложение о трехсторонних переговорах никто всерьез не обсуждал, и в данный момент никакой работы по их подготовке не ведется. Кремль по-прежнему настаивает на том, что, какими бы ни были изменения, внесенные европейцами в мирный план, они останутся неприемлемыми для Москвы. Россия только за 2025 год ежедневно занимала от 12 до 27 квадратных километров украинской территории. Киев в ответ утверждает, что российской стороне нельзя давать возможности и дальше продвигаться вглубь регионов.

Напомним, что боевые действия на Украине начались в феврале 2022 года после почти восьми лет интенсивных столкновений на юго-востоке страны. Вооруженный конфликт спровоцировал самое масштабное противостояние Москвы с коллективным Западом со времен холодной войны. Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение о начале военной операции стало прямым ответом на многолетние унижения России после распада Советского Союза в 1991 году, а именно расширение НАТО и посягательство на интересы Москвы.