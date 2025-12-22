Для НАТО началась война нового типа, и Россия в ней одерживает верх (Newsweek, США)

Newsweek: уязвимые механизмы коллективной обороны НАТО требуют пересмотра

Пробелы в военной реакции и механизмы коллективной обороны НАТО не справляются с современными угрозами, пишет Newsweek. Отсутствие четких правил ответа в рамках статьи 5, нерешительность, страх эскалации и новая стратегия Трампа затягивают кризис и усиливают разногласия внутри альянса.

Том О’Коннор

Шансов на достижение мира на Украине пока немного, но признаки прогресса в результате дипломатических усилий Белого дома появились, и это уже заставляет руководителей разного ранга обсуждать вопрос о том, какой будет ситуация в сфере безопасности с завершением самого смертоносного после Второй мировой войны конфликта, когда в Европе умолкнут пушки.

Однако следующая глава в истории континента ни в коей мере не станет эпохой стабильности и спокойствия. Скорее всего, эта эпоха будет отмечена сражениями нового типа, которые уже происходят на нескольких нетрадиционных фронтах. Это применение дронов без опознавательных знаков; это прорывающие оборонительные рубежи НАТО кибератаки, которые трудно отследить; это растущая популярность политических партий, симпатизирующих Москве и подпитываемых недовольством по поводу массовой миграции, которая, среди прочего, идет со стороны белорусской границы.

В каждом случае европейские лидеры выявляют скоординированные кампании России и ее союзников, цель которых — оказать давление на трансатлантический блок изнутри. Однако связанные с НАТО и Европейским союзом эксперты также утверждают, что на каждом театре новой битвы коллективная оборона НАТО, основанная на статье 5, демонстрирует серьезные дефекты, которые могут только стимулировать, а не сдерживать противника.

"Существует стремление в качестве ответной меры на гибридную войну развивать киберпотенциал, создавать беспилотные летательные аппараты и формировать новые возможности по защите критической инфраструктуры, — рассказала изданию Newsweek бывший советник верховного представителя ЕС Натали Точчи, которая сегодня работает директором исследовательского Института международных отношений в Риме. — Однако есть проблемы, связанные с переходом от культуры сдерживания, которая в наибольшей степени применима к военной сфере, к культуре устойчивости, в которой учитывается тот факт, что гибридные атаки осуществляются ежедневно, и чтобы защитить себя, мы должны больше сосредоточиться на наступательных действиях и концепциях".

"Реагирование на гибридные атаки также требует обсуждения и решений о том, когда реагировать, если факт таких атак можно отрицать, и когда они не дотягивают до применения статьи 5, — сказала Точчи. — На сегодняшний день Россия видит, что ответа нет, и просто продолжает расширять границы своих действий, испытывая нашу реакцию".

Тройная угроза

После неудач и ошибок на первом этапе специальной военной операции (о каких таких неудачах речь, автор не уточняет — прим. ИноСМИ), начатой по приказу президента Владимира Путина в феврале 2022 года, одним из самых главных достижений России на поле боя в этой долгой войне стала реализация стратегии "тройного удушения".

За счет сочетания атак пехотных и механизированных подразделений с ударами артиллерии и FPV-дронов, а также за счет ударов с применением высокоточных корректируемых авиабомб российским военным удалось измотать и без того недоукомплектованные обороняющиеся части ВСУ и добиться значительных успехов за прошедший год.

Если же говорить о том, что многие называют действиями в серой зоне, а именно, о попытках подорвать европейское единство в вопросе поддержки Киева, то Точчи выделяет другой вид "триединой стратегии", основанной на "военной, гибридной и политической" тактике.

"Военный аспект на данный момент ограничен территорией Украины, — сказала Точчи. — Пока Украина сопротивляется, она будет тем порогом, который предотвращает распространение войны на другие страны и расширение ее масштабов. Поэтому Россия ведет гибридную войну, включая кибератаки, удары по критической инфраструктуре, диверсии, полеты беспилотников в воздушное пространство НАТО и т.д. (Россия не ведет гибридную войну и участвует в боевых действиях исключительно на территории Украины — прим. ИноСМИ) Эти атаки сконцентрированы на Восточной и Северной Европе, однако не ограничиваются ее территорией".

"Наконец, Россия осуществляет политическую стратегию, в основе которой лежит дезинформация и политическое вмешательство, нацеленное на поддержку крайне правых и националистических сил, которые либо являются открыто пророссийскими, либо „всего лишь“ евроскептическими, — продолжила Точчи. — Придавая им дополнительные силы (по всей Европе и в США), она стремится ослабить Европу и ее решимость сдерживать Москву и поддерживать Украину. Этот последний элемент, по всей видимости, является наиболее эффективной составляющей ее стратегии на сегодняшний день".

Усиление правых в Европе, как за счет помощи из Москвы, так и по причине факторов местного свойства, которые подпитывают недовольство партиями истэблишмента, принесло исторические победы на выборах целому ряду движений, многие из которых по своей направленности являются националистическими и популистскими.

Такую тенденцию приветствуют некоторые страны НАТО и ЕС, такие как Венгрия, чье консервативное правительство вступило в идеологическую междоусобицу с преимущественно либеральным европейским руководством, которое рассматривает это явление как существенную угрозу.

Некоторые из этих стран также открыто ставят под сомнение целесообразность сохранения бессрочной помощи Украине и санкций против России, полагая, что внутренние проблемы имеют больший приоритет.

За пределами политического пространства более взрывоопасные события вызвали опасения по поводу материальных последствий гибридной войны. Прежде всего, это массированное вторжение связанных с Россией беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Польши в сентябре и непрекращающееся появление дронов в небе целого ряда стран, включая Данию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Норвегию и Швецию, что порой приводит к закрытию аэропортов и отмене рейсов (причастность России к этим инцидентам не доказана, зато известно, что прилетевшие дроны вероятнее всего были украинскими — прим. ИноСМИ).

Бывший помощник заместителя генерального секретаря НАТО по новым проблемам безопасности Джейми Ши, выделил три сопутствующие цели в этих действиях, первая из которых — "дестабилизация."

"Россия счастлива сеять хаос и создавать впечатление, что европейские правительства утратили контроль над нормальным функционированием своих обществ, — сказал Ши, ныне работающий ассоциированным научным сотрудником по программе международной безопасности в Чатем-Хаусе и профессором в Колледже Европы в Натолине. — Один дрон рядом с аэропортом может на несколько дней остановить работу аэропортов в Брюсселе или Мюнхене, где застрянут десятки тысяч пассажиров, а дополнительные издержки для авиакомпаний составят миллионы долларов".

"Это низкозатратно и очень эффективно. При этом Россия может отрицать свою причастность и обвинять других игроков (таких как Украина или протестные движения в самой Европе), — сказал Ши. — Целью здесь является подрыв доверия граждан к власти и дальнейшая поляризация европейских обществ (это особая цель кампаний дезинформации)".

Такие действия приносят и военные выгоды. Ши утверждает, что "Москва усвоила много ценных уроков" относительно того, "как эти организации реагируют, где возникают разногласия и различные толкования случившегося, каковы задержки и пробелы в военной реакции НАТО, и какие именно процедуры и методы использует альянс".

Наконец, третью цель он видит в том, чтобы "отвлечь европейские страны от поддержки Украины", в частности, путем принуждения их к первоочередному решению внутренних проблем в ущерб помощи зарубежным странам. Кроме того, отмечает Ши, "есть также доводы о том, что так Россия отвечает Европе за поддержку Украины". Таким образом, если мы перестанем поддерживать Украину, Путин будет меньше злиться и оставит нас в покое. "Не провоцируйте его еще больше, используя замороженные в Европе активы Центрального банка России на финансирование Украины", — говорит Москва.

"Именно такую повествовательную линию стремится создать Россия, — сказал Ши, — и есть признаки того, что она дает результат, если проанализировать недавние опросы общественного мнения во Франции, Германии и Италии, которые показывают, что сторонников сокращения помощи Украине больше по сравнению с теми, кто выступает за ее увеличение".

Newsweek обратился за комментариями в НАТО и в Министерство иностранных дел России.

Подрывая статью 5

Возросшая частота приписываемых Москве инцидентов вынуждает европейских чиновников предпринимать определенные прямые действия. Так, Европейская комиссия объявила в понедельник о новых санкциях против десятка физических лиц, среди которых девять российских аналитиков, офицеров разведки и чиновников, один французский гражданин, один человек с двойным российско-американским гражданством и еще один — с двойным российско-украинским гражданством, а также против двух юридических лиц — Международного движения русофилов и 142-го отдельного батальона РЭБ.

Отмечается, что указанные физические и юридические лица участвуют в исполнении "гибридных угроз России", включая "манипуляции с зарубежной информацией и вмешательство", а также "злоумышленную деятельность в киберпространстве" (гибридную войну ведет Запад против России, но никак не наоборот — прим. ИноСМИ).

Защита от враждебных киберопераций уже давно закреплена в доктрине НАТО и в системе подготовки кадров. Среди прочего, в 2008 году в Эстонии был создан Центр НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны. Кибербезопасность, наряду с мерами по противодействию другим "гибридным тактикам", включая вмешательство в выборы, представлена в последней стратегической концепции альянса, принятой в июне 2022 года спустя несколько месяцев после начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Но характер такой теневой борьбы также выявил некоторые проблемы в создании эффективного и единого фронта двух ведущих европейских многосторонних организаций — НАТО и ЕС, совместно объединяющих 23 страны-члена. Говоря о НАТО, Ши отметил, что основное внимание блока сосредоточено на "высококлассных военных операциях и особенно на коллективной обороне в ответ на классическое российское нападение с применением неядерных средств", в то время как "многие ответы на гибридную войну находятся в гражданской сфере, где альянс менее подготовлен" (Россия не ведет гибридную войну со странами НАТО или Европы и не собирается на них нападать — прим. ИноСМИ).

Это включает в себя безопасность границ, которую обеспечивает европейская служба пограничной и береговой охраны Фронтекс. С августа 2021 года, то есть, за несколько месяцев до начала военных действий на Украине, Польша обвиняет свою соседку и союзницу России Белоруссию в ведении эффективной "гибридной войны" посредством пропуска через их общую границу большого количества мигрантов.

Институты ЕС также взяли на себя инициативу по управлению информационным пространством, хотя такие действия вызвали немало возражений со стороны многих граждан, а также по финансированию усилий, нацеленных на укрепление физической и киберинфраструктуры.

"Таким образом, задача состоит в том, чтобы найти оптимальное, взаимодополняющее разделение труда между НАТО и ЕС, и обеспечить наилучшее взаимодействие между ними там, где они осуществляют аналогичные программы (борьба с дронами, кибероборона), чтобы избежать дублирования и эффективно использовать ресурсы", — сказал Ши.

"Задача для НАТО не столько в укреплении обороны и совершенствовании защиты, с чем все согласны, а скорее в том, как эффективно отвечать России, — добавил он. — Например, сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО, проводить наступательные контркибероперации, вводить дополнительные санкции против России, замораживать больше активов, проводить более масштабные учения на границах НАТО, и так далее. Некоторые союзники хотят видеть более жесткие ответные меры для восстановления сдерживания и устрашения, в то время как другие опасаются последствий эскалации".

Старший научный сотрудник Военного колледжа НАТО и старший преподаватель Шведского университета обороны Оскар Йонссон заявил, что такие опасения также говорят об одной из центральных целей в расчетах России относительно общих трений с НАТО.

"Есть две основополагающие цели, объединяющие все эти нетрадиционные методы: подрывная деятельность и устрашение, — рассказал Йонссон в интервью Newsweek. — Суть подрывной деятельности — это долгосрочная игра, похожая на капли воды, которые точат камень, и нацеленная на ослабление сплоченности Запада и его дееспособности. Устрашение же по смыслу самого слова имеет целью посеять панику и страх".

"Российское мышление таково: чем больше западные лидеры беспокоятся о российской ’эскалации’, тем больше они будут колебаться при введении новых санкций, при конфискации российских активов и при решении вопроса об отправке войск на Украину, — добавил он. — Все это с каждым днем становится более актуальным."

"Вежливая" борьба

Москва также считает управление эскалацией своей ключевой целью. С первых дней конфликта Путин неоднократно предупреждал о высоких ставках, связанных с прямой конфронтацией между Россией и НАТО, особенно учитывая риск применения ядерного оружия.

Члены НАТО испытывали Россию, постепенно наращивая военную помощь Украине на протяжении всего конфликта, в частности, отправляя туда ракетные системы большой дальности, основные боевые танки и даже истребители. Но лишь немногие открыто угрожали отправить туда войска, если не считать послевоенной миротворческой миссии для обеспечения гарантий безопасности для Украины.

Но даже характер таких гарантий остается неопределенным, поскольку Москва видит возможность усилить свои позиции в европейской архитектуре безопасности, а сторонники Киева сейчас сталкиваются с прямым давлением на нескольких направлениях.

Российскую концепцию использования нетрадиционных методов для поддержки военных целей часто приписывают начальнику Генерального штаба генералу Валерию Герасимову. Иногда ее даже называют "доктриной Герасимова" или "войной нового поколения".

Тем не менее, Йонссон утверждает, что успех Москвы в этой области объясняется не какими-то искусными нововведениями, а скорее точным пониманием пределов коллективной решимости НАТО отвечать силой.

"Нетрадиционная война России дает хорошие результаты не потому, что она инновационна, а скорее потому, что Москва воспользовалась нерешительностью Запада в противостоянии с ней", — сказал Йонссон.

Он привел пример из 2014 года, когда на Украине начались волнения, приведшие к свержению дружественного России правительства и к появлению нового прозападного руководства. На это восстание Донбасс ответил мятежом, организованным пророссийскими сепаратистами, а Россия захватила Крымский полуостров (Россия не захватывала Крым, он был присоединен к России в результате референдума — прим. ИноСМИ), направив туда безымянные подразделения без знаков различия, которые в народе получили название "маленькие зеленые человечки".

Относительно бескровный захват Крыма этими подразделениями, которые, как оказалось, представляли собой смесь сил специальных операций и элитных подразделений спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ), принес им другое название — "вежливые люди".

Такие действия заставили НАТО провести массовую мобилизацию сил и средств, которые были сосредоточены на восточном фланге альянса вдоль границ с Россией, и вызвали новые санкции против Москвы. Но Кремль был прав, рассчитав, что захват Крыма и последующее присоединение полуострова по результатам оспоренного на международном уровне референдума не приведут к прямому вмешательству.

Восемь лет спустя, в разгар полномасштабного вооруженного конфликта, Россия повторила стратегию проведения голосования для пересмотра статуса четырех полностью или частично освобожденных украинских областей — ДНР и ЛНР в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской. Сделано это было для того, чтобы в последующем закрепить их присоединение путем переговоров.

После того, как Россия укрепила свою власть в Крыму, судьба четырех регионов, присоединенных в 2022 году и по-прежнему являющихся ареной вооруженных столкновений, стала главной темой споров в продолжающемся мирном процессе, возглавляемом президентом США Дональдом Трампом.

Глава киевского режима Владимир Зеленский пока публично не отрекся от своего обещания вернуть всю украинскую территорию целиком, Эту его позицию в значительной степени поддержали европейские партнеры. Но Белый дом последовательно и настойчиво требует уступок, в том числе, в опубликованном в прошлом месяце плане из 28 пунктов.

Дебаты продолжаются, американские и российские официальные лица сигнализируют о том, что сделка в пределах досягаемости, а Йонссон в этой связи заявляет, что нежелание НАТО поддержать свои слова действиями проявилось вновь и весьма наглядно.

"Солдаты без знаков различия в Крыму не были военным новшеством, это был политический вызов. Москва как бы говорила: „Мы знаем, что вы знаете про нас, но вы ничего с этим не сделаете, а поэтому у вас есть возможность назвать их неопознанными войсками“. Такая тактика применялась несколько дней до того момента, как Крым был присоединен," — сказал Йонссон.

"Это относится и к другим формам подрывной деятельности, — добавил он. —Как в международном праве, так и в национальных законах существует четкая правовая основа для борьбы с ней, но во многих случаях не хватает желания предпринимать реальные действия".

Война на два фронта

Такое нежелание отвечать оказалось разным среди стран-членов НАТО, продемонстрировав хорошо знакомые линии разлома, которые также проявляются, когда речь заходит о требованиях США увеличить военные расходы.

Генерал-лейтенант в отставке Дуглас Лют, работавший представителем США в НАТО и старшим советником в Белом доме, отметил, что география действий Москвы, как напрямую, так и с управлением через спутники, заставляет прифронтовых членов НАТО, таких как Польша и страны Прибалтики, наиболее активно выступать за укрепление защиты от гибридных угроз.

Такие разногласия могут оказаться пагубными для демократической в целом организации НАТО, которой обычно необходимо единогласное решение для начала военных действий.

Они также служат целям Москвы, заявил генерал Лют, так как российская тактика гибридной войны "предназначена не для того, чтобы разрушить альянс, она предназначена для того, чтобы запутать альянс, сбить его с толку, навязать ему дебаты в рамках Североатлантического совета, являющегося политическим органом блока, вызвать политическую обеспокоенность в столицах союзников, заставить союзников заниматься собой и в меньшей степени делами НАТО, чтобы их больше тревожили внутренние сбои и дезорганизация. Ведь если говорить откровенно, как НАТО, так и Европейский союз принимают большинство своих важных решений на основе консенсуса".

"Таким образом, в НАТО сегодня нужно единогласное решение, 32 „за“, 0 „против“, когда, например, надо начать военную операцию. Такой консенсус порой не на пользу, — сказал Лют Newsweek. — Это дает преимущество России при использовании гибридной тактики. Потому что ей не нужно разрушать альянс, ей надо лишь отколоть от общей массы одного-двух членов, и тогда она по сути дела застопорит процесс принятия решений".

Раскол в НАТО не ограничивается одной только Европой.

Те люди в Европе, которые стремятся усилить противодействие Кремлю, сталкиваются с еще более сложными вызовами, сказал Лют. Решение Вашингтона о свертывании операций мягкой силы по всему континенту, которое предусматривает закрытие таких вещательных каналов, как "Голос Америки"*, и сопровождается критическими высказываниями в адрес европейских союзников в новой стратегии национальной безопасности Белого дома, фактически открыло новый фронт против блока.

"Они теперь ощущают это на втором фронте, — сказал Лют. — Они ощущают это и со стороны США, слыша заявления президента, читая новую стратегию национальной безопасности и пытаясь разобраться в подходах администрации Трампа к Украине, что удается им с большим трудом".

"Таким образом, в каком-то смысле европейцы борются с тем, чего каждый всегда хочет избежать — с войной на два фронта, — добавил Лют. — Со стороны Вашингтона это не война, но нет сомнений, что они чувствуют себя зажатыми между тем, что происходит на востоке и тем, что происходит на западе".

* Нежелательная в России организация, внесена в реестр иноагентов