Россия только что отправила на СВО очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 (The National Interest, США)

TNI: российские ВКС получили новую усовершенствованную партию Су-34

Российские ВКС получили новую партию Су-34, доработанных с учетом боевого опыта на Украине, пишет TNI. Россияне постоянно совершенствуют свои вооружения, поэтому сражаются всё лучше и побеждают, сказано в статье. Смогли бы западные ВВС ответить тем же, задается риторическим вопросом автор.

Брэндон Вайхерт

Очередная партия российских самолетов, отправленная на фронт, опровергает представление о том, что российский ВПК не в состоянии производить сложные платформы в больших масштабах.

Вот уже многие месяцы пронатовские комментаторы твердят, что Россия терпит крах в своей кампании из-за ожесточенного сопротивления Украины. Согласно этой риторике, Россия, чей ВВП сопоставим с итальянским, попросту не в силах продолжать свою спецоперацию на Украине. Дескать, Москва уже вынуждена доставать из закромов законсервированные системы советской эпохи. Как только эти запасы закончатся, с Россией будет покончено окончательно.

Но эта риторика уже пошла трещинами, и с некоторых пор они расползлись до настоящей пропасти. Даже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что российский ВПК за три месяца выдает столько, на что НАТО потребуется целый год.

На прошлой неделе Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая входит в состав оборонного концерна “Ростех”, передала Воздушно-космическим силам России (ВКС) очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 (по классификации НАТО: Fullback, или “Защитник”).

О Су-34

Год выпуска: 2014.

Количество построенных самолетов: менее 200.

Длина: 23,34 метра.

Размах крыла: 14,7 метра.

Вес: 45 100 килограммов.

Двигатели: два турбовентиляторных двигателя НПО “Сатурн” AЛ-31ФМ1 с тягой на форсаже 13 500 кгс каждый.

Максимальная скорость: 1900 км/ч / 1,8 Маха на высоте.

Дальность полета: 4 000 километров с внешними топливными баками.

Рабочий потолок: 14 650 метров.

Боекомплект: одна 30-мм пушка Грязева-Шипунова ГШ-301 со 150 снарядами, 12 точек крепления для различных ракет класса “воздух-воздух” и “воздух-поверхность”, управляемых бомб и неуправляемых реактивных снарядов.

Экипаж: два человека, с размещением летчика и штурмана рядом.

Су-34 — это двухместный двухмоторный истребитель-бомбардировщик, который может наносить удары по морским и наземным целям. Он может использоваться для уничтожения объектов противовоздушной обороны (ПВО), прикрывающих ключевую инфраструктуру, а также важнейших объектов командования и управления. Он также может поражать воздушные цели на больших расстояниях.

Последнее особенно важно, поскольку боевые действия в небе над Украиной характеризуется дальними ударами — во многом потому, что ПВО Киева создала барьер, преодолеть который ВКС России трудно (и опасно).

Одной из основных функций Су-34в ходе украинского конфликта стало сбрасывание управляемых бомб с комплектами УМПК/УМПБ с расстояния от 60 до 90 километров от линии фронта — из относительно безопасного воздушного пространства России. Это обеспечило силам Москвы гибкость в плане нанесения ударов по украинским позициям без необходимости подвергать свои военные самолеты риску перехвата предоставленными НАТО средствами ПВО.

Су-34 на сегодняшний день — важнейший военный самолет России

Большинство аналитиков сходится во мнении, что Су-34 стал важнейшим воздушным средством ВКС России в украинском конфликте. Разумеется, даже несмотря на щадящую тактику дальних ударов, флот Су-34 понес потери.

Эксперты отмечают, что самолет не относится к “невидимкам”, имеет более крупный корпус по сравнению с аналогами и выполняет полеты по предсказуемой схеме для нанесения бомбовых ударов по территории Украины, — всё это облегчает работу предоставленным НАТО средствам ПВО. Однако это лишь часть уравнения.

Крайне важно понимать, что русские ведут полномасштабный конфликт — как им кажется, не только против Украины, но и против всех тех, кто ее поддерживает в составе НАТО (им не кажется. — Прим. ИноСМИ). В этом смысле украинская кампания не похожа на американские войны в Ираке или Афганистане, а представляет собой конфликт с противником сопоставимой силы, который требует от российских войск полной самоотдачи.

Поэтому вполне естественно, что боевые потери окажутся выше. Сомнительно, что вооруженные силы США или Европы в подобной ситуации показали бы себя лучше в плане боевых потерь. Но русские продолжают приспосабливаться, и российские вооруженные силы, действующие на Украине сегодня, в корне отличаются от тех, что вошли на ее территорию в 2022 году.

Болезненные уроки пошли российским вооруженным силам впрок. Вот почему русские неизменно сражаются всё лучше и побеждают украинцев.

На войне ты или приспосабливаешься, или гибнешь — и Россия приспособилась

Сообщается, что новая партия Су-34 от ОАК была модернизирована с учетом выводов, сделанных в ходе воздушных боев над Украиной. Дальнобойность Су-34 неуклонно расширяется за счет усовершенствованных наступательных возможностей, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также новых типов планирующих авиабомб с реактивным двигателем и увеличенной дальностью.

Последние несколько лет американская и европейская пресса буквально кишит критическими заметками о Су-34 и якобы огромных потерях (один источник даже утверждает о минимум 41 сбитом самолете с начала конфликта) (неподтвержденная информация. — Прим. ИноСМИ). Но даже если эти цифры точны, важно помнить, что русские ведут борьбу с противником сопоставимой силы — не только с Украиной, но и со всей НАТО. И складывается впечатление, что Кремлю не составляет труда заменять потерянные Су-34 — причем улучшенными и доработанными.

Смогли бы американские и европейские ВВС ответить тем же, потеряв столько же самолетов в тех же боевых условиях, что Россия — свои Су-34, а?

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. С недавних пор ведет программу "Час национальной безопасности" на каналах America Outloud News и iHeartRadio. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и другие. Автор ряда книг.