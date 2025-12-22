BI: российские БПЛА затрудняют эвакуацию раненых украинцев с поля боя

Массовое распространение беспилотников на фронте затрудняет эвакуацию раненых с поля боя, пишет BI. Для страстно желающих повоевать с Россией европейцев это плохие новости. В случае прямого столкновения потери НАТО будут чудовищны, ведь альянс не умеет бороться с БПЛА, пишет автор.

Джейк Эпштейн (Jake Epstein)

— Массовое распространение беспилотников в украинском конфликте чрезвычайно затруднило привычную эвакуацию раненых с передовой.

— Как рассказал один украинский офицер, войскам нередко приходится дожидаться темноты, непогоды или задымления поля боя.

— Недреманное око беспилотников вычеркнуло привычный "золотой час" — решающее "окно" для спасения жизней.

Украинские солдаты не всегда могут броситься на помощь своим раненым товарищам. Вместо этого им нередко приходится дожидаться плохой погоды или неразберихи на поле боя, чтобы замаскировать готовящуюся эвакуацию, рассказал Business Insider один высокопоставленный офицер ВСУ.

По словам украинского полковника, повсеместное присутствие беспилотников приводит к тому, что поле боя "просматривается на 100%", что делает традиционную эвакуацию раненых практически невозможной. Об этом рассказал Валерий Вишневский, подчеркнув влияние беспилотных систем на оказание медицинской помощи на передовой.

Вишневский, старший представитель Киева при Совместном аналитическом учебном центре Украина – НАТО, который изучает уроки конфликта в режиме реального времени и информирует западные страны для дальнейшего планирования обороны, сказал, что бойцам иногда приходится ждать наступления темноты, тумана или дождя, когда видимость затруднена, чтобы эвакуировать своих раненых товарищей.

Он добавил, что солдаты подчас намеренно ухудшают видимость с помощью дымовых шашек, но этот прием рискует, наоборот, привлечь внимание противника.

Беспилотников на поле боя становится все больше, что позволяет как украинским войскам, так и их противникам вести постоянное наблюдение и наносить точные удары в зоне поражения протяженностью в несколько километров по обе стороны от линии фронта.

Передвижение в зоне поражения стало чрезвычайно опасным и, по сути, лишило бойцов надежды на жизненно важную помощь в течение так называемого "золотого часа" — ведь зачастую именно первые 60 минут после тяжелого ранения решают, выживет ли солдат или умрет.

Вишневский сказал, что с началом российской спецоперации ситуация "кардинально изменилась". "Золотой час" сменился "золотым днем" или еще более продолжительным отрезком времени.

Несмотря на все сложности, есть различные способы вывести раненых из зоны поражения. Например, в рядах ВСУ распространяются сухопутные роботы, которые снижают риск для медицинских бригад. Вишневский сказал, что в целях безопасности киевские военные разрабатывают маршруты эвакуации ночью, под покровом темноты.

Однако российские беспилотники отслеживают даже роботов. Украинские военные признали, что время от времени возникают технические проблемы, из-за которых раненые солдаты остаются незащищенными и уязвимыми.

Ситуация осложняется еще больше тем, что маршруты эвакуации и логистики все чаще подвергаются ударам. Украина попыталась устранить угрозу, накрыв ключевые шоссе сеткой от беспилотников, но военные сообщили Business Insider, что Россия по-прежнему находит лазейки для атак.

Риск сохраняется даже вдали от фронта. Военные медики и солдаты рассказали Business Insider, что Россия атакует медицинскую технику, а международные органы обвинили ее в нанесении ударов по медицинским учреждениям. Москва обвинения опровергла. (Россия не наносит ударов по медицинской технике. — Прим. ИноСМИ)

"Мы знаем, как противостоять артиллерии неприятеля, — сказал Вишневский. — У нас есть контрбатарейные меры — мы их применяем, и довольно успешно. Но беспилотники по-прежнему представляют серьезную проблему".

Его оценка отражает прошлые предупреждения боевых медиков, солдат ВСУ с передовой, а также западных инструкторов, обучающих киевские войска, о том, что беспилотники сделали практически невозможной немедленную эвакуацию пострадавших и изменили сам подход к оказанию медицинской помощи.

Американские генералы еще много лет назад предсказывали, что ожесточенные боевые действия будущего могут перевернуть с ног на голову привычный процесс оказания медицинской помощи в полевых условиях, к которому прибегали вооруженные силы США, когда могли добиться превосходства в воздухе и отправлять вертолеты для срочной эвакуации раненых.

Поскольку малые беспилотники теперь угрожают практически всему, что движется вблизи линии фронта, а современные ракеты класса "земля-воздух" сбивают любые летательные аппараты, эти мрачные прогнозы становятся смертоносной реальностью на Украине.

Вишневский предрек, что в войне с Россией НАТО столкнется с теми же трудностями при эвакуации пострадавших, а потери альянса наверняка окажутся еще выше, чем украинские.

Лидеры НАТО предупреждают, что Североатлантический альянс вскоре может оказаться в состоянии войны с Россией, принимают во внимание риск тяжелых потерь и ищут решение, как спасать жизни на поле боя, кишащем беспилотниками.

Ранее в этом месяце НАТО организовала в Лондоне мероприятие, на котором компании могли продемонстрировать медицинские технологии для решения проблем Украины на поле боя — в том числе для эвакуации раненых под круглосуточной слежкой противника.

Полковник британской армии Нил Ай-Маунг, глава медицинского подразделения Командования по трансформации ОВС НАТО и медицинский советник штаб-квартиры альянса в Брюсселе, рассказал Business Insider, что часть решений, представленных на мероприятии, имеет двойное назначение: для использования на Украине в ближайшей перспективе и на Западе при потенциальном конфликте высокой интенсивности.

"НАТО, безусловно, принимает меры, чтобы справиться с этим сценарием, с учетом уроков, выученных на Украине", — заключил он.