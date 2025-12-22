MWM: Украина неэффективно использует переданные танки Abrams

ВСУ используют полученную от запада технику неэффективно, пишет MWM. Большая часть танков Abrams сгорела на поле боя, поскольку командиры отправляли их в бой бездумно, лишь бы показать пехоте, что мобилизованных прикрывает тяжелая техника. Таким образом они уже потеряли 87% всех переданных единиц.

Украинская армия накануне получила последние из 80 танков M1A1 Abrams, обещанных в качестве помощи от западных стран. 19 декабря правительство Австралии подтвердило прибытие последних 49 боевых машин, выделенных для поставки Киеву. Ранее, в конце 2023 года, Соединенные Штаты отчитались о передаче для нужд ВСУ 31 бронемашины, которые смогли попасть на передовую лишь в феврале 2024 года. Представители Канберры сообщили, что текущая поставка стала ответом на прямой запрос киевских властей о военной помощи на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов, которые страна уже потратила на поддержку Украины.

Напомним, что полномасштабные боевые действия на востоке Украины начались в феврале 2022 года, однако стабильные поставки западной бронетехники начались позднее. Большая часть американских танков прибыла в механизированные части ВСУ в июле 2025 года. Половина бронемашин давно находится на передовой, остальные разворачивались вдоль линии боевого соприкосновения по мере доведения их до оперативной готовности.

Комментируя июльские поставки, заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлз заявил: "Танки M1A1 Abrams внесут значительный вклад в продолжающуюся борьбу Украины против незаконного и аморального российского вторжения. <...> Наше государство остается непоколебимым в своей абсолютной поддержке Киева и стремлении к справедливому и прочному миру". Австралийские силы обороны сняли с вооружения указанные бронемашины, заменив их более современными модификациями M1A2 SEPv3. О планах поддержки ВСУ Канберра впервые объявила в октябре 2024 года, при этом ряд западных независимых источников утверждал, что Вашингтон не сразу разрешил поставки, из-за чего и возникла задержка.

В отличие от танков Abrams, ранее переданных Соединенными Штатами, 49 бронемашин из Австралии уже отслужили как минимум два десятилетия и считаются сильно изношенными. Данный факт, по словам экспертов, значительно снижает их готовность к эксплуатации и увеличивает требования к техническому обслуживанию. В недавней беседе с порталом ABC News один информированный американский источник, знакомый с ситуацией по поставкам, предупредил, что украинской армии будет "трудно поддерживать эти танки в рабочем состоянии".

Поставка австралийских "Абрамсов" проходит на фоне участившихся сообщений киевских источников о крайне низкой боеготовности механизированных частей ВСУ. Высший офицерский состав объясняет ситуацию чудовищными потерями живой силы, которую невозможно восполнить, а также возросшими требованиями к техобслуживанию западных боевых машин, которые сейчас на службе. "На поле боя их считают последним аргументом королей", — отметил украинский специалист по бронетанковому вооружению Николай Саламаха.

Эксперт подчеркнул, что неэффективное использование дорогостоящих машин, в том числе в операциях, нацеленных на поднятие боевого духа, стало ключевой причиной колоссальных потерь на фронте. "Командующие отправляют танк вперед просто для того, чтобы показать пехоте, что у них есть поддержка. В результате мы теряем и бронетехнику, и пехотинцев", — объясняет Саламаха. Что касается боеготовности "Абрамсов", отметил он, в настоящее время только треть, а в некоторых случаях лишь пятая часть армейских танков готовы к реальным условиям интенсивного боя.

Несмотря на позитивные прогнозы ряда экспертов о том, что поставки западных танков станут переломным моментом, изменив ситуацию на поле боя в пользу Киева, технические характеристики M1A1 Abrams и, особенно, немецких Leopard 2 на сегодняшний день неудовлетворительны. По данным на июнь 2025 года, украинская армия потеряла до 87 % поставленного союзниками вооружения, включая танки. При этом, как пишут независимые источники, 27 из 31 поставленной Вашингтоном машины либо уничтожены, либо захвачены российскими солдатами как трофеи.

Уровень потерь непосредственно на передовой остается высоким, даже несмотря на то, что украинское командование отозвало почти все "Абрамсы" с линии боевого соприкосновения для полной модернизации брони. Будучи самым тяжелым типом танков в мире, Abrams, как ожидается, крайне требователен в техническом обслуживании и расходе топлива. Это ограничит их доступность, особенно с учетом состояния машин, поставляемых Австралией в сильно подержанном виде.

Попытки дать объективную оценку техническим характеристикам "Абрамсов" привели экспертное сообщество к неожиданному консенсусу. Специалисты по бронетанковой технике в один голос утверждают, что существующие американские и европейские конструкции основаны на устаревшей философии проектирования. В ответ армия США отказалась от планов поэтапной модернизации боевых машин, вместо этого отдав приоритет радикальной переработке в рамках программы M1E3. Новый вариант имеет много общих черт с китайским основным танком Type 100.

Российская новейшая платформа Т-14 также испытывает трудности с запуском из-за постоянно переносимых сроков принятия на вооружение. Ожидаемый многими странами южнокорейский танк К3, скорее всего, получит похожую концепцию. Новые боевые машины должны отойти от тяжелых конструкций в пользу маневренности, возможности ведения сетецентрических боев, а также умеренного расхода топлива.