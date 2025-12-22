Путин не сдается, и Россия стремится к полной победе (The National Interest, США)

Кремль уверен в своих силах по достижению целей СВО, пишет TNI. Более того, Путин подшучивает над европейскими сторонниками Киева. Если они откажутся от диалога, Россия добьется своих целей военным путем, тревожится автор.

Ставрос Атламазоглу

Последние речи Владимира Путина свидетельствуют о том, что Кремль уверен в своих вооруженных силах и в перспективах не сомневается.

Президент России Владимир Путин дал понять, что его страна не прекратит спецоперацию на Украине, пока не достигнет поставленных целей, развеяв всякие надежды на скорое мирное урегулирование.

Россия уверена в победе

На заседании с высокопоставленными чиновниками Министерства обороны в среду Путин заверил, что его страна будет продолжать борьбу, пока не достигнет всех поставленных целей. Российский лидер подчеркнул, что не откажется от своей миссии по “освобождению исторических земель”.

Путин давно утверждает, что у Украины, когда-то входившей в состав Советского Союза, общие этнические и культурные корни с Россией, и поэтому они должны быть одним целым. В преддверии ввода войск 24 февраля 2022 года Путин даже написал пространное эссе, подчеркнув близость и взаимосвязь двух стран.

Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины. “Все полагали, что за короткий период времени Россию разрушат, развалят, а европейские подсвинки тут же включились в эту работу в надежде поживиться на развале нашей страны: вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш”, — уничижительно отозвался он о европейских партнерах Украины, предоставивших Киеву ключевую финансовую и военную помощь.

Примечательно, что Путин воздержался от выпадов в адрес США, хотя именно Америка стала важнейшим партнером Украины. Возможно, это делалось сознательно с тем, чтобы вбить клин и углубить разногласия между США и остальной частью НАТО.

Путин оскорбительно отозвался о европейских партнерах Украины после того, как президент Франции Эммануэль Макрон несколько месяцев назад заклеймил российского лидера “людоедом”.

Тревожные замечания из уст Путина

Тревожнее всего, что в речах Путина сквозит уверенность Кремля в своих силах. Если Путин и его советники убеждены в победе на поле боя, то Россия будет продолжать сражаться до тех пор, пока ей не предложат то, от чего она не сможет отказаться. Многое будет зависеть от того, каковы нынешние критерии победы Кремля.

Почти за четыре года конфликта цели неоднократно менялись. Россия добивается полного подчинения Украины и замены правительства марионеточным режимом (цели СВО — денацификация и демилитаризация Украины. — Прим. ИноСМИ), создания сухопутного коридора в Крым, а также освобождения и возможного присоединения четырех областей Украины (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской).

“Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты”, — заявил российский лидер о военной кампании на Украине. “Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем”, — добавил Путин.

Однако российский президент не упомянул о том, что Киев и его партнеры уже ведут “разговор по существу”. Вот уже несколько недель Украина, США, НАТО и Европейский союз ведут интенсивные дипломатические переговоры, чтобы выработать оптимальное предложение по мирному урегулированию. США открыли дискуссию мирным предложением из 28 пунктов. После переговоров с Украиной и Европой был выдвинут новый мирный план из 20 пунктов.

Кремль, однако, отверг последнее предложение, потребовав крупных территориальных уступок со стороны Украины, а также выдвинув другие неуказанные притязания насчет суверенитета соседней страны.

Ставрос Атламазоглу — военный журналист, знаток специальных операций и ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Имеет степень бакалавра Университета Джонса Хопкинса и степень магистра Школы передовых международных исследований имени Джонса Хопкинса. Публиковался в Business Insider, Sandboxx и SOFREP.