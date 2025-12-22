В чаще эстонских лесов НАТО расставляет Путину бетонную ловушку (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: НАТО планирует построить 600 бункеров на границе с Россией

Эстония первой начала реализацию масштабного оборонного проекта вдоль восточного фланга НАТО, пишет The Telegraph. Сотни бункеров, рвы и противодронные системы демонстрируют, насколько глубоко страх проник в военное планирование региона.

Иона Клив (Iona Cleave)

Корреспондент The Telegraph впервые заглянул в строящиеся бункеры на границе с Россией

В чаще эстонского леса возводится бетонный бункер, рассчитанный на прямое попадание российской артиллерии (Россия не собирается нападать на страны ЕС или НАТО — прим. ИноСМИ).

Это первое в обширной сети из 600 укрепленных сооружений, которое будет построено в мирное время для защиты самой уязвимой части восточного фланга НАТО от возможного вторжения — с расчетом на то, что об него споткнется потенциальный противник.

В распоряжении редакции The Telegraph оказалась видеозапись из первого из пяти бункеров, которые будут построены на этой неделе в неназванном месте на юго-востоке Эстонии близ границы с Россией.

Линия бункеров представляет собой часть многоуровневой системы обороны, которая протянется на почти на тысячу километров от северной границы Эстонии до Польши и предназначена для защиты прибалтийских государств от нападения России "с первого сантиметра".

Ранее, в 2025 году, представители министерств обороны региона сообщили The Telegraph, что десятилетний проект, начатый в 2024 году, может не уложиться в срок.

Памятуя о планах Кремля нарастить военное производство и стянуть войска к северо-восточным границам НАТО, а также об участившихся гибридных атаках (доказательств причастности России к инцидентам не существует — прим. ИноСМИ), они опасаются, что мирное соглашение на Украине приведет к тому, что в следующий раз внимание Москвы переключится на Прибалтику (Россия не претендует на территории соседей — прим. ИноСМИ).

"Наша цель — как можно лучше подготовиться к защите страны от агрессивного соседа", — заявил The Telegraph представитель сил обороны Эстонии Кристьян Халг.

Все три малых прибалтийских страны — Эстония, Латвия и Литва — остро осознают отсутствие стратегической глубины. Проще говоря, они не могут сдать противнику ни пяди земли.

"Ограничение мобильности противника с первого метра призвано лишить его оперативного простора и позволит союзным войскам преуспеть в обороне", — объяснил Халг.

Как стало известно The Telegraph, в ближайшие несколько месяцев будет построено еще 23 бункера, а также вырыто 40 километров противотанковых рвов, работа над которыми уже начата. Строительство линии бункеров должно завершиться не позднее 2027 года.

Бункеры, каждый площадью около 35 квадратных метров, рассчитаны в первую очередь на то, чтобы выдерживать "прямые попадания 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые российские вооруженные силы используют чаще всего", объяснил Халг.

Отвечая на вопрос о российских смертоносных беспилотниках типа "Герань", которые используются в воздушных атаках на украинские города, он сказал, что это будет зависеть "от угла удара".

Однако бункеры вряд ли смогут противостоять крайне разрушительным планирующим бомбам, которые Россия в больших количествах сбрасывает на оборонительные сооружения ВСУ и прифронтовые города, модернизировав старые бомбы свободного падения комплектом управления и навигационной системой (Россия наносит удары исключительно по военным и околовоенным объектам — прим. ИноСМИ).

Эстония, Латвия и Литва потратят по 60 миллионов фунтов стерлингов на Балтийскую линию обороны. Эта сумма составит значительную часть их военных бюджетов, которые относительно ВВП считаются крупнейшими в Европе после Польши.

Однако Эстония опережает соседей по реализации плана на практике.

Руководитель отдела инфраструктуры Эстонского центра оборонных инвестиций Кади-Кай Колло сказала, что стране относительно "повезло": поскольку значительная часть ее границы приходится на Чудское озеро, а также заболоченную местность, которая служит "естественным барьером".

Кроме того, вдоль сухопутной границы с Россией будет построено 40 "оборонительных опорных пунктов" — 14 бетонных бункеров, контейнеры с оборудованием, укрытия для снабжения, 1,5-тонные "зубы дракона", колючая проволока и растяжки, сообщила она The Telegraph.

Однако планы все равно выбиваются из графика на год.

В конце 2024 года, в ходе испытаний, в результате прямого артиллерийского удара была сильно повреждена конструкция прототипа бункера.

"Мы получили ценные сведения и скорректировали текущие проекты", — пояснила Колло, отметив, что процесс также затянулся из-за того, что власти решали, где именно должен быть расположен каждый бункер, чтобы максимально защитить его от ударов.

На данном этапе уже ведутся и другие подготовительные работы. Эстонская пограничная служба уже развернула отдельную систему обнаружения — так называемую "противодронную стену" вдоль нескольких участков границы.

Военные также ведут закупку радаров и систем противовоздушной обороны, но это может растянуться на годы, поскольку в Европе воцарилась острая нехватка.

Глава эстонской делегации при НАТО Раймонд Кальюлайд назвал строительство первого бункера важной вехой.

"Это лишь один из примеров решимости наших государств отстаивать нашу свободу и суверенитет от посягательств российского империализма", — заявил он в интервью The Telegraph.

"Увы, не все в Европе осознают всю серьезность ситуации. Некоторые лидеры понимают, но мечутся, словно зайцы в свете автомобильных фар. Они неспособны должным образом отреагировать и принять решительные меры, вместо бесконечных разговоров", — заключил Кальюлайд.