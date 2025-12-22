Источник изображения: topwar.ru

Москва и Киев при посредничестве третьих сил продвигаются к прекращению военных действий и заключению мирного соглашения. Но есть пять вопросов, из-за которых РФ и Украина не могут завершить конфликт.

Об этом говорится в статье, опубликованной в американской газете The Wall Street Journal.

Журналисты WSJ отмечают, что перечисленные ими пункты сторонам конфликта никак не удается согласовать из-за различия позиций. Они касаются территорий, численного состава ВСУ, статуса русского языка на Украине, перспектив членства Киева в Североатлантическом альянсе и контроля над Запорожской атомной станцией.

Так, одним из требований Москвы является вывод украинских вооруженных формирований с территории Донбасса. Киев это условие совершенно не устраивает. Его представители заявляют, что это стало бы нарушением конституции страны. В данном вопросе Вашингтон пытается давить на украинские власти, чтобы они смягчили свою позицию ради мира.

По другому пункту – Россия видит Украину как нейтральную, внеблоковую и безъядерную страну. Киевский режим с этим не согласен и рассматривает перспективную возможность вступления в НАТО.

Что касается численности Вооруженных сил Украины, то американцы предложили сократить ее до 600 тысяч. Но киевские власти и их европейские партнеры хотят, чтобы минимальный порог составлял 800 тысяч.

Таким образом, хотя в первоначальный план соглашения, предложенный США, уже вносились правки, до прекращения вооруженного конфликта еще очень далеко, так как его стороны никак не могут договориться по принципиальным вопросам.