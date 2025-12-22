Войти
Военное обозрение

WSJ: есть пять вопросов, из-за которых РФ и Украина не могут завершить конфликт

243
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Москва и Киев при посредничестве третьих сил продвигаются к прекращению военных действий и заключению мирного соглашения. Но есть пять вопросов, из-за которых РФ и Украина не могут завершить конфликт.

Об этом говорится в статье, опубликованной в американской газете The Wall Street Journal.

Журналисты WSJ отмечают, что перечисленные ими пункты сторонам конфликта никак не удается согласовать из-за различия позиций. Они касаются территорий, численного состава ВСУ, статуса русского языка на Украине, перспектив членства Киева в Североатлантическом альянсе и контроля над Запорожской атомной станцией.

Так, одним из требований Москвы является вывод украинских вооруженных формирований с территории Донбасса. Киев это условие совершенно не устраивает. Его представители заявляют, что это стало бы нарушением конституции страны. В данном вопросе Вашингтон пытается давить на украинские власти, чтобы они смягчили свою позицию ради мира.

По другому пункту – Россия видит Украину как нейтральную, внеблоковую и безъядерную страну. Киевский режим с этим не согласен и рассматривает перспективную возможность вступления в НАТО.

Что касается численности Вооруженных сил Украины, то американцы предложили сократить ее до 600 тысяч. Но киевские власти и их европейские партнеры хотят, чтобы минимальный порог составлял 800 тысяч.

Таким образом, хотя в первоначальный план соглашения, предложенный США, уже вносились правки, до прекращения вооруженного конфликта еще очень далеко, так как его стороны никак не могут договориться по принципиальным вопросам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 05:14
  • 12385
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.12 03:29
  • 1
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
  • 22.12 02:30
  • 1
В России разрабатывают энергонезависимую память на основе сегнетоэлектрического оксида гафния
  • 22.12 00:20
  • 0
Комментарий к "Собран корпус первой подлодки типа "Вирджиния" в новейшей модификации"
  • 21.12 15:50
  • 2
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
  • 21.12 13:37
  • 7
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 21.12 12:07
  • 5
Китай приступил к строительству четвертого авианосца
  • 21.12 08:35
  • 2765
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 07:47
  • 1
В Индонезии проведена презентация самолета Як-130
  • 20.12 23:39
  • 0
Комментарий к "Жизнь не будет прежней: 2026"
  • 20.12 22:15
  • 0
И еще о ПВО - по аналогии с флотом.
  • 20.12 13:26
  • 2
Кабмин подготовил индикаторы повышения уровня технологического развития
  • 20.12 06:55
  • 0
Комментарий к "Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО"
  • 20.12 02:51
  • 0
Комментарий к двум статьям на тему принятия на вооружения ГЗ "Dark Eagle"
  • 20.12 01:03
  • 0
Комментарий к "С-400 или F-35. Почему Турция хочет вернуть России зенитные комплексы?"