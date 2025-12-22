19FortyFive: С-550 поступит на вооружение российской армии в 2027-2030 годах

К 2030-му году на вооружение российской армии поступит комплекс С-550, пишет 19FortyFive. Эта система способна поражать цели на высоте более 200 километров, а дальность ее действия составляет 600 километров. Вооружение предназначено для перехвата межконтинентальных баллистических ракет на подлете.

Брент Иствуд (Brent Eastwood)

Ключевые моменты и краткое содержание:

Россия позиционирует С-550 как следующий этап после С-500: мобильный перехватчик, предназначенный для защиты от межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковых угроз и целей на низкой околоземной орбите.

По этой трактовке комплекс сможет угрожать спутникам и орбитальному самолету X-37B и даже косвенно представлять опасность для космических станций, создавая облако обломков, — об этом напоминает спутник "Космос-1408", сбитый системой противоракетной и противокосмической обороны А-235 "Нудоль" в 2021 году.

Сторонники утверждают о превосходстве по характеристикам над С-400/С-500 и даже над американскими системами THAAD и Aegis, а постановка на вооружение запланирована на 2027-2030 годы.

Однако точные данные скудны, а стесненные бюджеты из-за украинского конфликта могут ограничить производство. В случае постановка системы на дежурство осложнит космическую безопасность и стабильность в кризисной обстановке.

Может ли российский ЗРК С-550 вывести из строя космическую станцию?

Военные издания предпочитают смаковать "невероятные" потери России в танках и бронетранспортерах и смелое использование ВСУ беспилотников дальнего действия для ударов по российской авиации на земле, уделяя при этом мало внимания путинским системам противовоздушной обороны. Знакомьтесь: новенький с иголочки зенитно-ракетный комплекс С-550.

Русские надеются, что С-550 станет ответом новым самолетам шестого поколения ВВС США, таким как истребитель F-47 NGAD и бомбардировщик-невидимка B-21 Raider.

С-550 — свежая разработка и прекрасно дополняет ЗРК С-500 "Прометей". Мощная система ПВО С-500 уже несет боевое дежурство, и Россия вложила много времени и средств в ее создание и совершенствование.

В настоящее время комплексы С-500 дополняют сложную многоуровневую систему обороны вокруг Москвы, защищая многочисленные административные здания и резиденции Путина. В щит ПВО также встроены более старые ЗРК С-300 и С-400.

Защита от ядерного удара

Как и С-500, комплекс С-550 предназначен для перехвата межконтинентальных баллистических ракет на подлете. Оба комплекса создают эффективный защитный барьер на случай, если американцы предпримут против России ядерную атаку. Хотя С-550 и не дотягивает ни до Стратегической оборонной инициативы (в просторечии "Звездные войны"), ни более новой программы "Золотой купол", это отличная система для создания противоракетной обороны, которая в перспективе сможет пополниться лазерами наземного или космического базирования. Если США все же создадут систему формата "Звездных войн", Россия явно не захочет отставать.

Кинетический перехват ракет? Не вопрос!

Русские утверждают, что С-550 сможет сбивать гиперзвуковые ракеты на низкой околоземной орбите прямым перехватом — я называю его кинетическим. До этого может дойти, если Россия нападет на члена НАТО, что повлечет за собой военный ответ по статье 5 устава альянса о взаимной обороне.

С-550 должны поступить на вооружение в период с 2027 по 2030 год. Этого времени достаточно, чтобы обкатать все "свистелки и дуделки" и настроить комплексы для обороны театра военных действий от межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвукового оружия, самолетов неприятеля и роев беспилотников-камикадзе.

Россия продемонстрировала недюжинную интеллектуальную мощь

Система С-550 была впервые испытана в 2021 году и прошла тщательную проверку с участием лучших конструкторов и инженеров со всех вооруженных сил. Ее перехватчики сами по себе будут гиперзвуковыми, что станет еще одним преимуществом при защите от снарядов и самолетов США и НАТО.

С-550 может поражать цели на дальности свыше 600 километров и высоте более 200 километров. Этого достаточно, чтобы вывести из строя космоплан X-37 на низкой околоземной орбите. Таким образом, С-550 уже вобрал в себя элементы космической войны.

Русские намерены построить от 20 до 60 батарей С-550. Первоначально планировалось 100 единиц, однако с началом украинского конфликта их число было сокращено. Финансирование программы С-550 было урезано из-за обширных расходов на украинскую кампанию. Однако Россия понимает, что ей нужны более совершенные средства для противодействия гиперзвуковым ракетам и новому поколению самолетов-невидимок, представленного F-47 и B-21.

Русские поют себе дифирамбы

Так, издание Military Watch Magazine цитирует восторженный российский источник: "Возможности С-550 по перехвату боевых блоков баллистических ракет различной дальности, прежде всего межконтинентальных, а также средств космического нападения будут на порядок выше, чем у С-400 и С-500, а также американских систем ПРО — THAAD и Aegis с ракетами SM-3Block llB".

С-550 также можно использоваться для поражения спутников на низкой околоземной орбите. Это обеспечит Москве огромное преимущество. Вообще, чтобы вывести из строя космический аппарат, много усилий не требуется. Недавно китайцы повредили одну из своих космических капсул мелкими обломками во время стыковки с космической станцией. Это парализовало работу космического корабля, и китайские астронавты силятся его починить. С-550 даст русским огромное преимущество в орбитальных боях на ближайшее будущее.

Не спутник, а космическая станция!

Варшавский институт пролил больше света на планы Путина на космическую войну с помощью С-550: "Надо полагать, что было принято решение провести испытания российской противоспутниковой системы под названием „Нудоль“. Две недели спустя она уничтожила на орбите нерабочий советский спутник „Космос-1408“, оставив целое облако обломков, которые, по словам западных стран, включая США, будут представлять угрозу для Международной космической станции".

Космический мусор — хорошо известная проблема, и способов ее решения практически не существует. Русские не хотят, чтобы развертывание С-550 в итоге осложнило противнику космические полеты. Но поскольку С-500 также ориентирован на перехват МБР, С-550 может использоваться для поражения целей в космосе.

США планируют вести боевые действия на орбите с помощью недавно созданных космических сил. Россия стремится от них не отставать. С-500 в тандеме с С-550 позволит создавать разнообразные атакующие и оборонительные конфигурации, которые обеспечат Путину защитный барьер и наступательную угрозу космическим самолетам и спутникам неприятеля.

С-550 обладает множеством преимуществ

С-550 станет ценным приобретением, если будет работать так, как его нахваливают. Это система противовоздушной обороны театра военных действий от обычных межконтинентальных баллистических ракет и гиперзвуковое средство поражения. Ее применение обеспечит кинетическое уничтожение спутников и аппаратов космических сил США и может создать опасные обломки, которые грозят вывести из строя целую космическую станцию. Иными словами, С-550 — это "Прометей" "на максималках".

Брент Иствуд — доктор философии, автор книг и более 3 тысяч статей по вопросам обороны. Основатель и генеральный директор технологической фирмы, предсказывавшей мировые события с помощью искусственного интеллекта. Бывший юридический ассистент сенатора Тима Скотта и консультант по вопросам обороны и внешней политики. Преподавал в Американском университете, Университете Джорджа Вашингтона и Университете Джорджа Мейсона. Офицер пехоты в отставке