«До конца года мы еще с вами будем свидетелями новых успехов наших ВС»

Владимир Путин подвел итоги года в зоне СВО, отметив критическое истощение ресурсов Киева и безвыходное положение окруженных группировок противника

До Нового года российские войска способны добиться очередных значительных успехов в зоне СВО. Об этом 19 декабря заявил президент России во время «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Глава государства подчеркнул, что армия России успешно взламывает оборонительные рубежи, которые выстраивались в Донбассе десятилетие. Сегодня интенсивные бои идут за ключевые укрепрайоны, включая Константиновку, Купянск и Красный Лиман, где противник несет невосполнимые потери в живой силе и технике. Критический дефицит резервов в рядах ВСУ подтверждают и военные эксперты, отмечая истощение мобилизационного потенциала Киева. Параллельно с успехами на земле Россия закрепила лидерство в высокотехнологичной сфере, превратив массовое применение беспилотных систем в решающий фактор современного вооруженного конфликта, полагают специалисты.

Оперативные успехи в цифрах

Сразу же после того, как наши войска вышибли противника с Курской земли, стратегическая инициатива целиком и полностью перешла в руки российских Вооруженных сил, заявил Владимир Путин в ходе подведения итогов года. По его словам, сейчас продвижение идет практически на всех участках, в то время как украинские формирования вынуждены отступать — где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее.

Глава государства напомнил, что Киев в течение десяти лет создавал плотную систему укреплений в Славянске, Краматорске, Константиновке и других населенных пунктах, но наши войска сейчас уверенно ломают эту линию обороны и продолжают движение вперед. Под контролем РФ находится уже более половины Константиновки. Президент выразил уверенность в том, что в ближайшее время город будет полностью освобожден.

Аналогичная ситуация складывается и в Красном Лимане в ДНР, где под контролем ВС России сейчас — 50% территории. После этого движение российских войск будет продолжено к одному из основных украинских укрепрайонов — Славянску.

Напряженная ситуация для ВСУ фиксируется и на красноармейском направлении. Путин сообщил, что Киев предпринимает безуспешные попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска, однако несет серьезные потери. По его словам, этот город служит плацдармом для дальнейших наступательных операций ВС РФ.

— Чуть севернее, северо-восточнее город Димитров — важный населенный пункт, важный плацдарм, полностью окружен. Наши войска уже, думаю, что на данный момент времени 50% города взяли под свой контроль, — сказал он.

Российский лидер отметил, что украинское командование вновь не отдавало своим военнослужащим приказа сложить оружие. ВСУ пытаются выйти из окружения малыми группами. А в Гуляйполе наши подразделения сумели форсировать реку, фактически разбив город на две части и заняв половину его территории. Таким образом, ВС РФ методично освобождают один населенный пункт за другим в Запорожской области.

Не менее масштабные события разворачиваются на купянском направлении, где под контроль России перешел сам город. Создаются зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. По данным верховного главнокомандующего, в районе Купянска в окружении оказались около 3,5 тыс. боевиков ВСУ. После того, как российские бойцы завершат работу по ликвидации этой группировки на восточном берегу реки, они развернутся и ускорят движение на запад.

Отдельно Владимир Путин прокомментировал недавнюю медийную активность Владимира Зеленского в этом районе.

— Стела находится в километре от самого Купянска. Чего стоять на пороге? Заходи в дом. Правильно? Если уж Купянск под их контролем, — иронично заметил президент, характеризуя попытки Киева создавать «фейковые» отчеты о ситуации на фронте. Путин добавил, что Зеленский, безусловно, «талантливый артист», но реальность на поле боя диктует иные условия.

Подводя итог обзору оперативной обстановки, российский лидер акцентировал внимание на том, что Киев практически исчерпал свои стратегические резервы в результате активных действий ВС РФ.

— По сути, возможностей для разворота ситуации у них не осталось. Всё это должно подтолкнуть украинские власти к мирному урегулированию конфликта, — резюмировал Владимир Путин. — Уверен, что до конца текущего года мы еще с вами будем свидетелями новых успехов наших Вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения.

«Близки к успеху в Гуляйполе»

В первую очередь успехов стоит ждать на запорожском направлении, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

— Мы близки к успеху в Гуляйполе, откуда сейчас наши войска выбивают врага, а также в Степногорске, — рассказал он «Известиям». — Освободив эти населенные пункты, наши войска, вероятно, двинутся дальше к Запорожью. Перед ними будет последний крупный укрепленный район на южном фронте — он расположен в Орехове. Сейчас мы его поддавливаем с фронта, а в перспективе должны выйти к нему с флангов. Это серьезно подорвет обороноспособность ВСУ в этом укрепрайоне.

Дальше — степь вплоть до Запорожья, закрепиться в ней ВСУ будет крайне сложно, отметил эксперт.

— Вдоль Днепра до Запорожья осталось пройти всего 20 км. — напомнил он.

Российская армия будет заканчивать уничтожение противника и в районе Купянска, где противник попал в тяжелое положение, отметил эксперт.

— В Константиновке и Димитрове у врага плохое положение, — уточнил эксперт. — В Константивке полгорода уже за нами, а в Димитрове ВСУ в окружении, они там в плохом состоянии. Дальше мы можем ожидать наступления на Славянско-Крамоторскую агломерацию и окончательного освобождения оставшейся территории ДНР.

«Возможности к сопротивлению у ВСУ истощаются»

На коллегии Минобороны РФ говорилось о потерях ВСУ в 500 тыс. военнослужащих в этом году, отметил военный эксперт Виктор Литовкин.

— Мы знаем, что по статистике на одного погибшего приходится три-четыре раненных, то есть общие потери ВСУ — не менее полутора миллиона человек, — отметил эксперт. — У них ежемесячно погибает более 40 тыс. человек, а набирают они не больше 20 тыс. И это мы не считаем раненных, далеко не все из них вернутся в строй. Такие цифры говорят о том, что армию некем пополнять.

Отсутствие стратегических резервов ведет к большим проблемам на фронте и, как правило, к его обрушению, отметил Василий Дандыкин.

— Много признаков того, что ситуация войсках и в тылу для ВСУ плохая, — отметил он. — Многие части ВСУ перебрасывают с места на места затыкать дыры — это ведет к дополнительным потерям. Мобилизация буксует. Недавно в Херсоне были расстреляны несколько «людоловов», пытавшихся схватить людей и затащить их на фронт. Одна из бригад наемников подняла бунт. Мы видим, что возможности к сопротивлению у ВСУ истощаются, умирать никто не хочет.

Движение на запад

Со взятием Северска для Вооруженных сил РФ открываются возможности движения к Славянску, заявил Владимир Путин.

Подробностями штурма города поделился приглашенный в студию «Итогов года» Герой России Наран Очир-Горяев. По словам офицера, главной трудностью стал подход к населенному пункту через открытую местность, лишенную естественных укрытий.

— Было принято решение двигаться малыми группами незаметно. И задача эта была выполнена — накопились под носом противника, скрытно, и ждали <...> приказа о наступлении, — пояснил военнослужащий.

Владимир Путин отметил, что боевой путь офицера, начинавшего службу водителем, а ныне ставшего командиром подразделения, заслуживает особого внимания. Незадолго до этого глава государства принял командира в зале заседаний Совета безопасности, чтобы лично обсудить положение дел на передовой.

Наран Очир-Горяев сообщил о фактах расправы над гражданским населением — украинские военные открывали огонь по жителям Северска в возрасте от 30 до 40 лет, которые отказывались покидать свои дома и эвакуироваться вместе с отходящими частями Украины.

— Подобно нацистам, расстреливали мирных жителей, которые не хотели с ними вместе уходить. У людей не было никакого оружия — просто мирные жители. И в них стреляли только за то, что они там остаются, — подчеркнул офицер.

Он добавил, что после освобождения города те, кто сумел выжить, встречали российских бойцов с радостью. Сейчас ситуация в Северске стабилизировалась.

Несмотря на ожесточенность боев, потери личного состава при штурме города оказались минимальными — из 84 задействованных в операции подчинённых Нарана Очир-Горяева было потеряно четверо. Сразу после установления контроля над населенным пунктом части РФ не перешли к пассивной обороне, а продолжили развивать успех.

Как сообщил верховный главнокомандующий, бригада уже продвинулась на 1,5–2 км в западном направлении.

— Это важный населенный пункт, и отсюда открываются возможности движения к одному из основных укрепрайонов, части этой агломерации — Славянску, — подытожил президент, подтвердив, что российские силы прочно удерживают контроль над освобожденными территориями и наращивают темп продвижения.

Дроны завтрашнего дня

Российская армия превосходит ВСУ по количеству беспилотников практически на всех участках фронта, напомнил Владимир Путин. Но отметил, что потребность в тяжелых аппаратах по-прежнему сохраняется..

— Над этим работает министерство обороны и промышленность. Эта задача тоже будет решена, — заявил он.

Глава государства также подчеркнул, что министр обороны РФ Андрей Белоусов лично занимается темой беспилотников, и именно благодаря ему ситуация в этом направлении кардинально изменилась.

В этом году свыше 400 тыс. человек заключили контракты с Минобороны России. Среди них есть много студентов, которые хотят стать операторами дронов. Поток желающих служить в войсках беспилотных систем оказался настолько велик, что ведомство ввело конкурсный отбор, уточнил Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о том, что ждет операторов беспилотников на гражданке, президент ответил, что их навыки будут применяться в мирной жизни и потом, если потребуется, опять будут переформатированы на оборону государства.

— Мы фактически стали первой страной в мире, которая ведет вооруженный конфликт будущего, демонстрируя уникальный опыт боевого применения дронов. Остальные государства пока лишь пытаются осознать масштаб тех фундаментальных изменений в военном деле, которые нам пришлось пройти за последние годы, — сказал «Известиям» главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

По его мнению, ключевой вызов ближайшего будущего — грамотная конверсия этого колоссального потенциала в гражданскую экономику. Страна обязана направить опыт ведения FPV-систем в созидательное русло, обеспечив ветеранам достойное применение их уникальных навыков. В частности, дроны используются сейчас для охраны гражданской инфраструктуры в орнитологических службах и в портовой инфраструктуре заполярного края, для обеспечения круглосуточной работы кранов, погрузчиков и прочего оборудования

Отдельно Дмитрий Кузякин прокомментировал отсутствие в арсенале ВС РФ массовых аналогов тяжелого гексакоптера «Баба-Яга». Эксперт развеял миф о технологической сложности этого аппарата, отметив, что его архитектура не содержит секретных «ноу-хау».

— «Баба-Яга» — уязвимый инструмент. Она громоздка, ее легко обнаружить и сбить стрелковым оружием или перехватить быстрым дроном. Создать подобную машину не составляет труда, вопрос лишь в целесообразности. Если у военных возникнет потребность в таких аппаратах, промышленность обеспечит поставки незамедлительно, подытожил конструктор.

Разница в использовании таких машин обусловлена не техническим отставанием, а иными приоритетами командования. Если противник ставит на тяжелые сельскохозяйственные дроны для ночных атак, то российская сторона фокусируется на ударных FPV-средствах, дальних БПЛА и качественной оптике.

