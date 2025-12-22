TNI: в рамках курса на перевооружение Германия подписала сделку с Rheinmetall

Германия заказала у Rheinmetall большую партию танковых боеприпасов в рамках масштабного проекта перевооружения, пишет TNI. Мерц страдает паранойей по поводу "войны с Россией" и затягивает конфликт на Украине, хотя мог бы давно наладить отношения с Кремлем, считает автор статьи.

Брэндон Вайхерт

Берлин закупает в больших количествах 120-мм снаряды для своих танков Leopard 2, хотя они едва ли изменят ход гипотетической масштабной войны между Германией и Россией.

Канцлер Фридрих Мерц, которого журнал Foreign Policy недавно окрестил человеком, которого "Германия страстно ненавидит", стал лицом крупнейшего перевооружения страны со времен Второй мировой войны. По словам Мерца, эпоха "американского мира" — когда после холодной войны военная, экономическая и политическая мощь США не имела себе равных, а Вашингтон достиг полного господства над миром — официально закончилась.

В этом он прав, но забавно слышать это от лидера страны, которая во внешней политике превратилась чуть ли не в вассала Вашингтона, Лондона и Брюсселя. В конце концов, еще несколько лет назад в Германии существовал прочный двухпартийный консенсус насчет того, что война с Россией не только нежелательна, но и вполне предотвратима. В самом деле, экономическое чудо Германии после окончания холодной войны подпитывалось дешевыми российскими энергоносителями, поэтому даже выступая против внешней политики России начиная с 2014 года, Берлин понимал, что доступ к российскому газу — экономическая необходимость.

Более того, лидеры Германии в целом сходились в том, что Украине не место в военном альянсе НАТО — мотивируя это тем, что Кремль непременно расценит это как акт агрессии. И тем не менее европейцы продолжают оказывать Киеву военную поддержку и обещают неофициальные гарантии в духе НАТО на фоне продолжающихся военных действий на востоке и юге Украины.

Будет ли Германия и впрямь перевооружаться?

Берлин едва ли громче остальных европейских столиц требует континентального перевооружения. Правительство Мерца откликнулось на эти призывы. В США многие этому даже рады, поскольку до недавнего времени Европа фактически перекладывала всю полноту ответственности за свою оборону на далекую Америку.

В то же время, несмотря на все разговоры о солидарности с НАТО и сохранении североатлантического альянса, важно помнить истинный приоритет его основателей: "Русских — вон, американцев — в дом, а немцев — гнуть!".

Сегодня все три цели как будто утрачены. Русские давят на Европу. Немцы массово перевооружаются — хотя и неясно, поможет ли это Берлину хоть сколько-нибудь, поскольку большинство опрошенных немцев признались, что не хотят брать в руки оружие даже для защиты родины, — а американцы, судя по всему, отворачиваются от Европы.

Какой с этой точки зрения смысл рисковать войной с Россией из-за страны, которая даже входит в НАТО — тем более, если устарел сам альянс?

Однако же Германия разместила у Rheinmetall заказ на масштабные поставки 120-мм танковых боеприпасов. Это один из этапов масштабной программы, подписанной в июле 2023 года, а его стоимость исчисляется сотнями миллионов евро (хотя ни конкретное количество боеприпасов, ни полная сумма не разглашаются). Заказанные 120-мм боеприпасы используются в "фирменном" немецком танке Leopard 2.

Контракт — доказательство того, что Германия добросовестно выполняет собственные призывы к общеевропейскому перевооружению. Берлин сосредоточен на том, чтобы обеспечить свои "Леопарды" достаточным количеством боеприпасов, и тем самым косвенно раскрывает планы широко использовать эту систему в случае войны с Россией.

Разумеется, следует отметить, что в последний раз масштабные кампании с участием бронетанковых войск велись в Восточной Европе во время Второй мировой войны, когда русские нанесли немцам разгромное поражение, а затем еще несколько десятилетий навязывали им свои порядки.

Уму непостижимо, для чего Берлину понадобилось будить в Москве исторические воспоминания и старые обиды, — тем более что со стороны России ничто не предвещает, что Кремль намерен напасть на Европу в целом или Германию в частности.

На самом деле крайне маловероятно, что Германия станет реальной мишенью российской военной агрессии.

В настоящее время Rheinmetall поставляет 120-мм боеприпасы во многие европейские страны, включая Украину, чьи вооруженные силы эксплуатируют Leopard 2. План правительства Мерца призван не только перевооружить "рабочую лошадку" бронетанковых войск Германии, но всеми правдами и неправдами удержать украинцев на поле боя подольше.

Перевооружение Германии не служит ее экономическим интересам

В итоге это грандиозное начинание — бессмысленная трата времени, денег и ценных ресурсов. Несмотря на экономический спад, наступивший в 2022 году, во многом из-за подрыва "Северных потоков", Германия остается крупнейшим экономическим центром Европы. Вместо того чтобы транжирить свой дипломатический капитал на подготовку к очередному военному выступлению против России, Берлину следует воспользоваться возможностью и разрядить напряженность в отношениях между Европой и Россией. Он также должен стремиться восстановить торговые связи с Москвой (одновременном ослабив их с Китаем) и вкладываться в благосостояние немцев за счет оживления внутренней экономики.

Ничего путного из этого перевооружения не выйдет, если цель сводится к тому, чтобы и дальше накачивать Украину ресурсами и затевать драку с разъяренным русским медведем — всяко не когда экономика Германии (и всей Европы в целом) находится в столь бедственном положении. И потом, неужели Leopard 2 действительно сыграет серьезную роль в полномасштабной войне с Россией?