"Мы готовы и хотим завершить этот конфликт": что Путин сказал о мирных переговорах

Москва видит определенные сигналы от Киева о готовности вести диалог, но при этом обсуждать территориальный вопрос украинская сторона пока не готова, заявил президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года". Что еще глава государства сказал о мирных переговорах — в материале ТАСС

"Они и тогда этого не захотели"

Россия пока не видит готовности Киева обсуждать территориальный вопрос, заявил президент России Владимир Путин в ходе "Итогов года".

Как он напомнил, на переговорах в Стамбуле в 2022 году украинская сторона сначала согласилась на достигнутые договоренности, но потом резко изменила свою позицию.

"И сейчас, по сути дела, отказываются от завершения этого конфликта мирными средствами", — констатировал глава государства.

Путин напомнил, что все началось с госпереворота на Украине в 2014 году и обмана по поводу намерения решить проблемы мирным путем по результатам минских соглашений.

"В 2022 году, когда уже все подошло к краю, когда украинский киевский режим развязал войну на юго-востоке Украины, мы им просто сказали: послушайте, мы вынуждены будем признать эти непризнанные республики, и лучше, если вы просто дадите людям спокойно жить так, как они хотят, без ваших госпереворотов, без русофобии и так далее, просто выведите оттуда свои войска и все. Они и тогда этого не захотели", — сказал российский лидер.

В Москве видят сигналы

При этом, по словам президента, в Москве "видят и чувствуют" определенные сигналы со стороны Киева о готовности вести диалог.

Как полагает Путин, сегодня существуют факторы, которые могут повлиять на большую расположенность украинской стороны к ведению переговоров.

"Проблема для него [противника] еще заключается в том, что в результате активных и эффективных действий наших войск, судя по всему, противник понес очень серьезные потери в стратегических резервах. Их практически не остается. И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами", — констатировал Путин.

Москва при этом продолжает настаивать на мирном решении конфликта.

"Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису", — обратил внимание российский лидер.

Тогда Путин назвал четыре условия Москвы для переговоров по урегулированию. Он отмечал, что Россия прекратит огонь и будет готова к переговорам, как только Киев начнет вывод войск из Донбасса и Новороссии "в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину", и "официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО".

Кроме того, необходимые условия для Москвы — нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины и отмена всех западных санкций.

О роли Трампа и Запада

Президент также отметил роль американского коллеги Дональда Трампа в урегулировании ситуации на Украине. По словам Путина, республиканец прилагает серьезные усилия по завершению конфликта и делает это абсолютно искренне.

Российский лидер также упомянул переговоры, которые они с Трампом провели на Аляске. Тогда Москва практически согласилась с предложениями американской стороны, поэтому говорить о том, что Россия что-то отвергает, "совершенно некорректно и не имеет под собой никаких оснований", отметил Путин.

"На предварительных встречах в Москве нам были сделаны предложения, и к нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны", — подчеркнул президент.

Россия, по его словам, готова к переговорам и завершению конфликта мирными средствами, теперь решение должна принимать другая сторона.

"Мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов, так скажем, прежде всего — главарей киевского режима и их, в данном случае прежде всего, европейских спонсоров", — заявил президент.