Андрей Низамутдинов — о том, какие выводы можно сделать из итогов саммита ЕС и почему Макрон заговорил о диалоге с Россией

Участники затянувшегося глубоко за полночь саммита ЕС в итоге так и не смогли решиться на конфискацию замороженных российских активов. Вместо этого планируют выдать Украине беспроцентный и фактически невозвратный кредит в размере €90 млрд сроком на два года. Деньги возьмут из бюджета ЕС.

Это означает, что Евросоюз отверг мирный план американского президента Дональда Трампа и нацелился на продолжение войны против России руками Украины.

Германский тандем

Древнеримский политик Марк Порций Катон Старший вошел в историю благодаря фразе, которой он заканчивал каждое публичное выступление: "Карфаген должен быть разрушен". Два с лишним тысячелетия спустя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с упорством, достойным лучшего применения, принялась продвигать собственный тезис: деньги России должны быть украдены. Разумеется, воровство было замаскировано целым рядом юридических формулировок, но суть от этого не меняется: именно кража российских активов была положена в основу так называемого репарационного кредита, который "белокурая бестия" из Германии предлагала выдать Киеву для продолжения боевых действий.

Наиболее активным сторонником этой идеи выступал соотечественник главы Еврокомиссии — канцлер ФРГ Фридрих Мерц. В публичных выступлениях последних недель Фриц вслед за Уши неустанно призывал конфисковать российские активы и заявлял, что его правительство готово предоставить любые гарантии сомневающейся Бельгии и даже экспроприировать те российские активы, которые находится на территории Германии.

Очаги сопротивления

Идею экспроприации горячо одобряли страны Балтии и Северной Европы, а также покинувшая ЕС Британия (удобно науськивая со стороны). Франция была в целом за, хотя и требовала тщательной юридической проработки и исключала возможность изъятия активов на своей территории.

Неожиданно резко воспротивилась планам Еврокомиссии Бельгия, на территории которой расположен депозитарий Euroclear, где как раз и находится большая часть замороженных активов РФ. Вернее говоря, бельгийские власти были встревожены не столько самой идеей конфискации, сколько возможными ответными шагами со стороны России, поэтому потребовали от остальных стран Евросоюза солидарно разделить риски. Опасения по поводу вполне вероятных негативных последствий поддержало руководство Euroclear, на большие риски указала и глава европейского ЦБ Кристин Лагард.

Сама идея финансирования войны на Украине за счет российских активов поначалу вызывала протест только у Венгрии, извечного евродиссидента, потом к ней присоединились Словакия во главе с Робертом Фицо и Чехия, где пришедшее к власти правительство Андрея Бабиша отказалось и дальше давать деньги на войну. Незадолго до решающего саммита стан сомневающихся пополнили Италия, Болгария, Мальта и Австрия.

Буквально накануне саммита венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что вопрос о конфискации российских активов снят с повестки дня. Воинственная Урсула, для которой кража российских денег стала вопросом личного престижа и отчасти даже навязчивой идеей, его опровергла и даже предупредила президентов и премьеров, обратившись к ним, как к нашкодившим школярам: никто с саммита не уйдет, пока не будет решен вопрос финансирования Украины.

Деньги не украли. Пока

В итоге выкрутить руки противникам воровства российских активов не удалось: было решено, что вместо "репарационного кредита" на €140 млрд Украина получит €90 млрд "за счет расширенного сотрудничества [стран ЕС] из бюджета Евросоюза". При этом Венгрия, Словакия и Чехия юридически отказались участвовать в финансировании Киева. Более того, Венгрия и Словакия даже не стали подписывать итоговое заявление саммита.

Как пояснила сама фон дер Ляйен, "Украина должна будет вернуть этот кредит, только если получит репарации от России". А выплачивать репарации наша страна, думаю, понятное дело, не будет.

Провал идеи "репарационного кредита" стал ударом по репутации главы Еврокомиссии, но фон дер Ляйен позаботилась о том, чтобы заранее подстелить соломки: несколько дней назад Евросоюз большинством голосов принял решение о бессрочной блокировке активов РФ. "Раньше активы РФ в ЕС могли быть разморожены, если хотя бы одна страна ЕС отказывалась продлить это решение [о замораживании]. Теперь российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации [Украине]. Теперь их разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства стран ЕС", — пояснила глава ЕК по итогам саммита. При этом, по ее словам, саммит поручил Еврокомиссии "продолжать проработку возможности" использования российских активов.

Мнения разделились

Венгерский премьер назвал провал идеи конфискации активов РФ "большим успехом". "Если бы это предложение было принято, мы были бы непосредственно вовлечены в войну если не через три дня, то через три месяца", — заметил Орбан.

О победе "здравого смысла" заявила и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Сильно порадовался и бельгийский премьер Барт Де Вевер, сравнивший первоначальный план Еврокомиссии с плаванием на "Титанике". Впрочем, у его радости был заметный эгоистический оттенок: дело в том, что Бельгия получает от реинвестирования российских активов налоги на сумму около €1,5 млрд ежегодно. Собственно, именно поэтому Де Вевер одним из первых поддержал бессрочное блокирование активов РФ, ведь это позволяет сохранить эти активы в бельгийской юрисдикции и по-прежнему их использовать на свое благо.

То, что провал идеи "репарационного кредита" стал "серьезной неудачей" для тандема Мерца и фон дер Ляйен, отметило и европейское издание Politico. А американская The New York Times назвала случившееся "политическим крахом" для канцлера ФРГ и главы Еврокомиссии.

Курс на войну

Впрочем, политическая репутация Фрица и Уши — это последнее, что могло бы нас заинтересовать, мы и так знаем, что там клейма ставить негде. Важнее другое: хотя Евросоюз пока не решился открыто своровать российские активы, но и возвращать их он не намерен. Более того, ЕС постарается использовать эти активы не только как источник финансирования (прежде всего своего собственного, если уж быть честным), но и как средство шантажа. На это прямо указал президент Франции Эмманюэль Макрон, назвавший бессрочную блокировку российских активов "одним из главных рычагов" давления на Москву.

Есть и другое, не менее важное обстоятельство, на которое указал тот же Макрон: прошедший саммит стал "хорошим для Украины", поскольку она "с 2026 года будет располагать средствами, необходимыми для финансирования ее военных усилий".

Иными словами, Евросоюз открыто выступил за продолжение военного конфликта еще в течение минимум двух лет и продемонстрировал, что не поддерживает мирные усилия, которые предпринимает в последнее время администрация США. И слова французского президента о необходимости возобновить контакты с Москвой не могут никого обмануть: Европа хочет обеспечить себе место за столом переговоров лишь потому, что боится, как бы Россия и США не сговорились за ее спиной.

Для Европы участие в переговорах — это лишь ширма, за которой скрывается курс на продолжение конфликта и попытки тем или иным способом наложить лапу на российские активы. Карфаген должен быть разрушен, активы РФ должны быть украдены, война против России должна продолжаться до последнего украинца.

Что ж, РФ свое так или иначе вернет. Рано или поздно и до репараций дело дойдет. Вот только, как показывает историческая практика, выплачивать их будет не Россия, а Европа.

Андрей Низамутдинов

