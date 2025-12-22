На верфи PT PAL Indonesia спущен на воду головной фрегат проекта "Эрроухед 140"

ЦАМТО, 19 декабря. Компания PT PAL Indonesia 18 декабря объявила о спуске на воду и присвоении имени (KRI Balaputradewa-322) головному фрегату, строящемуся по британскому проекту "Эрроухед 140" (Arrowhead 140 – AH140).

Предварительный контракт на строительство двух фрегатов стоимостью 720 млн. долл. Министерство обороны Индонезии заключило с PT PAL Indonesia в апреле 2020 года, однако официально он вступил в силу только 24 мая 2021 года после внесения первоначальных платежей.

Представители компаний Babcock и PT PAL 16 сентября 2021 года подписали лицензионное соглашение, предусматривающее строительство в Индонезии двух фрегатов по проекту "Эрроухед 140" (AH140).

Оба фрегата, которые получили национальное обозначение "Мерах Путих" (Merah Putih), будут построены на предприятии PT PAL в Сурабае (Восточная Ява). Церемония резки стали для головного фрегата состоялась 9 декабря 2022 года, киль корабля был заложен 25 августа 2023 года. Резка стали для второго корабля началась 5 июня 2024 года, церемонии закладки киля состоялась 15 ноября 2024 года.

Проект "Эрроухед 140" разработан на базе фрегата класса "Ивер Хюитфельдт" датской компании Odense Maritime Technology (OMT). Конструкция "Эрроухед 140" также легла в основу новых фрегатов класса "Тип-31" ВМС Великобритании и "Мечник" ВМС Польши.

По информации подрядчика, длина предложенной для Индонезии версии составляет 140 м, ширина – 19,75 м, полное водоизмещение – 6626 т, экипаж – 143 человека. Корабль будет оснащен ГЭУ типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями Rolls Royce/MTU 20V 8000 M71 мощностью 8200 кВт каждый, четырьмя генераторами Caterpillar 3512C мощностью 1360 кВт каждый, обеспечивающими максимальную скорость 28 узлов, дальность хода составит 8248 морских миль на скорости 18 узлов, автономность – 21 сутки. Турецкая компания Havelsan была выбрана в качестве поставщика системы боевого управления Advent для кораблей.

Предлагается, что корабль будет вооружен 12-контейнерной ВПУ с ЗУР средней дальности, 12-контейнерной ВПУ с ЗУР дальнего действия и 16-контейнерной ВПУ с ПКР, двумя 76-мм АУ и 35-мм ЗАК. Оба корабля будут спущены на воду в конфигурации "адаптирован для оснащения, но не оснащен" (FFBNW). Исключение составят 76-мм ПУ и 35-мм ЗАК. Первоначально планировалось вооружить корабль ЗРК VL-MICA группы MBDA и ПКР "БраМос" компании BrahMos Aerospace. Также появлялась информация об оценке систем турецкого производства.