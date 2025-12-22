Так будет война? Cтанут ли США трясти в Совбезе ООН пробиркой с "венесуэльским кокаином"

Андрей Суржанский — о том, почему Трамп не объявил войну Венесуэле и стоит ли ее все еще бояться, а также уедет ли Мадуро в Беларусь

18 декабря произошло событие, к которому было приковано внимание всего мира и которое так и не состоялось. Такое бывает, хотя и редко. Президент США Дональд Трамп не объявил, как многими ожидалось, о начале войны с Венесуэлой. Ее накануне проанонсировал трубадур движения MAGA (Make America Great Again), американский консервативный журналист Такер Карлсон.

Варианты

"Вот что мне известно на данный момент. Вчера членов Конгресса проинформировали, что война грядет и о ней будет объявлено в обращении президента к нации сегодня вечером в девять часов", – ответил Карлсон на вопрос судебного аналитика Эндрю Наполитано в подкасте на YouTube-канале о том, начнет ли Трамп войну. Журналист, правда, оговорился, что не знает, "произойдет ли это на самом деле".

В итоге, когда сенсационная новость начала широко расходиться в медиапространстве, Трамп упреждающе всех успокоил: в своем обращении к американской нации планирует рассказать о достижениях своей администрации. И он действительно говорил о них, ну, или о том, что считает таковыми. Не был даже упомянут конфликт на Украине, урегулированию которого президент США, как известно, уделяет много времени и внимания.

Есть все основания предполагать, что Трамп все же ударит по Венесуэле (слишком уж много сил стянуто в регион и слишком много потрачено денег на простую демонстрацию силы), но это будут, скорее всего, точечные акты по псевдонарколабораториям в венесуэльских джунглях. После чего американские власти объявят очередную победу, как было в случае нанесения воздушных ударов вместе с Израилем по ядерным объектам Ирана. Источники журналиста Такера вряд ли соврали. Но провести для американских законодателей суперзакрытый брифинг на тему предстоящей войны — это все равно что выйти в центр Вашингтона с мегафоном и прокричать об этом на весь околоток.

Объявив о войне сейчас, Трамп до Рождества (25 декабря) явно не управился бы, да и портить предрождественское настроение американцев, большинству из которых глубоко наплевать на Венесуэлу, как-то не комильфо. А вот после — самое оно. Конгресс должен в это время быть на каникулах, которые длятся обычно где-то до 6 января. Наш светлый праздник Новый год в этом случае не помеха, поскольку американцы его не празднуют. Но все эти умозаключения верны с поправкой на эксцентричность Трампа.

Есть и более жесткий вариант развития событий, который хотя и менее вероятный, но его нельзя полностью сбрасывать со счетов. Это масштабная военная операция с конечной целью смещения президента Николаса Мадуро, которая имеет смысл в том случае, если у Вашингтона действительно есть неодолимое желание прибрать к рукам венесуэльскую нефть. И Трамп открыто заявил, что его страна желает вернуть права на нефть в Венесуэле, которые у США якобы беспардонно отняли.

В июне глава "Роснефти" Игорь Сечин отмечал, что "Россия, Венесуэла и Иран являются ключевыми игроками на энергетическом рынке, от поставок которых напрямую зависит мировая энергобезопасность". На них, по его словам, приходится треть мировых запасов жидких углеводородов и 15% мировой добычи. Без их ресурсной базы невозможен переход к новому облику мировой энергетики. Трамп же этот облик явно хочет поменять. В противном случае к чему вся эта канитель? Версия главы Белого дома насчет того, что Венесуэла является лидером по сбыту наркотиков и потому представляет угрозу национальной безопасности США, шита белыми нитками и не выдерживает никакой критики. Тут больше подходит слово "ширма".

Если не друг и не враг, а так?

В случае военной интервенции США в Венесуэлу президент Боливарианской Республики Николас Мадуро довольно скоро узнает, сколько у него настоящих друзей и союзников в мире, готовых осудить действия США и их неприкрытую агрессию против другого суверенного государства.

Напомню, что между Россией и Венесуэлой действует Договор о стратегическом партнерстве. Он среди прочего гласит: "Стороны предпринимают скоординированные усилия в целях продвижения и неукоснительного соблюдения норм международного права всеми членами мирового сообщества, включая принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела, мирного разрешения споров, территориальной целостности, уважения прав человека и прав народов на самоопределение".

О своей поддержке Мадуро заявил на днях президент Белоруссии Александр Лукашенко. В том смысле, что если бы лидер Венесуэлы пожелал приехать в Белоруссию, то ему были бы рады. "Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Если бы он пожелал приехать в Беларусь — двери для него здесь открыты. Но об этом никогда, искренне вам говорю, никогда не было речи. Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек. Это "чавист", это как [экс-президент Венесуэлы Уго] Чавес — он крепкий мужик. Порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться", — сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV. Лукашенко при этом заметил, что знает о досужих разговорах среди журналистов про якобы достигнутую договоренность о том, что Мадуро уедет в Белоруссию и будет там жить. "Никогда на эту тему с Мадуро мы не разговаривали. Мы больше с американцами по поводу Венесуэлы, если уж откровенно говорить, разговариваем, нежели с Мадуро по поводу его отставки и каких-то действий. Это героический мужик", — цитирует главу государства агентство БелТА.

Новая стратегия национальной безопасности

Надо признать, что попытки давления на Венесуэлу вполне соответствуют новой стратегии национальной безопасности, обнародованной Белым домом в начале декабря.

В 33-страничном документе, в частности, подчеркивается, что Соединенные Штаты должны сосредоточиться на Западном полушарии и более не рассматривать Ближний Восток как доминирующий фактор своей политики. Фигурирует, конечно, доктрина Монро, которая была сформулирована в 1823 году президентом США Джеймсом Монро и на практике часто служила для оправдания лидерства США в регионе, вмешательства одних наций во внутренние дела других и экспансионизма. На этом фоне про желание Трампа присоединить Канаду и купить Гренландию уже как бы и подзабыли.

Но если действия администрации США соответствуют духу новой нацстратегии, то одновременно они парадоксальным образом противоречат установкам трамповского движения MAGA, которое выступает за концентрацию внимания на внутренних проблемах Америки и невмешательство в дела других стран. На этой почве между Трампом и отдельными лидерами MAGA уже возникли серьезные конфликты.

В прошлом месяце президент ошеломил Вашингтон, отвернувшись от одного из своих самых верных союзников в Конгрессе, члена Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин. Он охарактеризовал Грин как "позорище" и "предателя". Тейлор-Грин разозлила Белый дом не только тем, что встала на сторону демократов в вопросе субсидий программы обязательного медицинского страхования Obamacare (разработанной при президенте Бараке Обаме), но и заявлением о том, что Трамп, дескать, фактически отказался от своего лозунга "Сделаем Америку снова великой". "Прекратите отправлять помощь другим странам и перестаньте участвовать в войнах за рубежом. Американский народ действительно заслуживает того, чтобы его ставили на первое место. Стоимость жизни слишком высока… Именно это значило для меня "Сделаем Америку снова великой", и я думаю, президент Трамп способен сделать это снова, если переориентирует свои усилия", — заявила строптивая конгрессвумен.

В контексте конфликта с Трампом Тейлор-Грин объявила, что покинет Конгресс по истечении срока своих полномочий. Любопытно, что об аналогичных решениях объявили еще несколько членов Палаты представителей от Республиканской партии, чем вызвали тревогу в Белом доме.

Эффект пробирки

Ряд американских экспертов высказали мнение, что, подталкивая США к конфликту с другой страной, Трамп пытается отвлечь внимание общественности от внутренних проблем. Его рейтинг продолжает падать. Согласно данным исследования организации Climate Power, американцы стали платить по счетам за электроэнергию на 13% больше с момента инаугурации Трампа в январе 2025 года. В этом кроется ответ на вопрос по поводу экономического чуда 47-го президента с его тарифами и всем остальным. Цены на полках магазинов растут. Особенно сильно от тарифов страдают американские сельхозпроизводители. "Самое время" с такими цифрами готовиться к выборам в Конгресс, и результат будет ожидаемым.

На фоне сгущающихся туч над Венесуэлой поневоле на память приходит история с вторжением США в Ирак в 2003 году, которое тогдашняя администрация Джорджа Буша — младшего мотивировала необходимостью устранить угрозу применения Саддамом Хусейном химического оружия. Все помнят, как госсекретарь США Колин Пауэлл тряс в Совете Безопасности ООН пробиркой с белым веществом, которое выдавалось за образец иракского ОМУ, а скорее всего было обычным стиральным порошком. Конец истории известен. Не обнаружив следов химоружия в Ираке, США опозорились перед всем миром, а Пауэлл, бывший заслуженный генерал, после ухода из политики редко появлялся на публичных мероприятиях и почти не давал интервью. Уйдя в отставку, голосовал за демократов. Тихо умер в 2021 году от последствий COVID-19. Будут ли сейчас представители администрации Трампа трясти в Совбезе пробиркой с теперь уже предполагаемым венесуэльским кокаином?

Хотя все уже давно описано в знаменитом голливудском фильме "Хвост виляет собакой", у американских политиков все же есть традиция наступать на одни и те же грабли, не извлекая уроков из ошибок прошлого. На какие бы политические дивиденды ни рассчитывал Трамп, одно можно сказать с уверенностью: военная операция против Венесуэлы не приблизит получение им Нобелевской премии мира.

Андрей Суржанский, Обозреватель Аналитического центра ТАСС

