Швеция и Польша приступают к переговорам по проекту строительства трех НАПЛ класса А26 для польских ВМС

ЦАМТО, 19 декабря. Швеция и Польша подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий проведение детальных переговоров по строительству неатомных подводных лодок (НАПЛ) класса А26 для польских ВМС.

Как сообщает Defence-industry.eu, документ подписали министр обороны Швеции Пол Йонсон и заместитель премьер-министра и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Меморандум закладывает основу для дальнейших переговоров по конкретизации проекта закупки.

"Мы сделали важный шаг на пути к шведско-польской сделке по поставке подводных лодок. Швеция и Польша обладают инструментами для существенного укрепления безопасности в регионе Балтийского моря, и мы ценим наше тесное сотрудничество с Польшей", – заявил П.Йонсон.

Меморандум был подписан после объявления Польши 26 ноября о выборе Швеции в качестве партнера по программе строительства новых подводных лодок.

Соглашение основано на решении Польши закупить три подводные лодки, что, как ожидается, станет одной из крупнейших сделок для Швеции по экспорту военно-морской техники за всю историю.

Как ранее сообщал ЦАМТО, шведская компания Saab 26 ноября 2025 года объявила, что Польша сделала выбор в пользу представленного правительством Швеции предложения по поставке неатомных подводных лодок для замены ДЭПЛ класса "Кило".

Предложение предусматривает поставку разработанных Saab усовершенствованных неатомных подводных лодок класса А26, адаптированных для применения в Балтийском море, а также передачу "ноу-хау" и сопутствующих технологий, развитие стратегического партнерства между Польшей и Швецией. Предполагается, что поставка НАПЛ класса А26 существенно повысит боеспособность ВМС Польши, а также принесет выгоду польской экономике.

Как заявил в ходе организованной 26 ноября пресс-конференции вице-премьер – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комиссия по оценке рекомендовала Швецию в качестве предпочтительного претендента на заключение контракта, тщательно проанализировав ответы стран-участниц конкурса на поставку новых НАПЛ. Решение было принято после анализа различных критериев, включая сроки поставки, стоимость и тактико-технические характеристики, возможность эксплуатации в акватории Балтийского моря.

Как было заявлено, предложение Швеции стало единственным, которое соответствовало всем требованиям ВМС Польши.

По информации министра, следующим шагом в программе приобретения подводных лодок станет подписание в течение следующих нескольких недель соответствующего двустороннего польско-шведского межправительственного соглашения. Затем не позднее второго квартала 2026 года должен быть заключен исполнительный контракт с компанией Saab.

В рамках программы ORKA Польша приобретет три новые подводные лодки класса A26. Их строительство будет осуществляться совместно с польскими предприятиями. Это позволит впоследствии обслуживать и ремонтировать подлодки в Польше.

Кроме того, до момента поставки новых НАПЛ польские экипажи смогут пройти подготовку на приобретенной у Швеции подводной лодке предыдущего поколения (класс данной ДЭПЛ пока не известен). Это позволит ускорить подготовку личного состава и ввод в боевой состав новых подводных лодок. Ожидается, что обучение начнется уже в следующем году, а прибытие учебной подлодки в Польшу запланировано на 2027 год.

Переговоры по деталям закупки продолжаются, но известно, что ожидаемая стоимость контракта превышает 10 млрд. злотых. Поставки НАПЛ запланированы на 2030 год.

По мнению ряда экспертов, указанные сроки очень амбициозны, учитывая значительные задержки в реализации шведской программы. Агентство по МТО Швеции (FMV) и компания Saab недавно подписали обновленный контракт на две подводные лодки класса "Блекинге" (A26) для ВМС Швеции, сдвинув сроки поставки на 2031 и 2033 годы. Пересмотренный контракт увеличивает общую стоимость программы примерно до 25 млрд. шведских крон (около 2,17 млрд. евро).

Ожидается, что выбор шведских подводных лодок укрепит отношения между Варшавой и Стокгольмом. Эксплуатация однотипных НАПЛ в Балтийском море предполагает наличие общей инфраструктуры эксплуатации, обслуживания и ремонта, сотрудничество при обучении личного состава. В свою очередь, ВС Швеции планируют закупить вооружение польского производства, включая спасательное судно, которое будет построено на польской верфи.