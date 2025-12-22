Кошта: Киев получит кредит на 2026-2027 гг. в размере 90 млрд. евро, основанный на бюджете ЕС

Президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе 6 марта 2025 года.

ЦАМТО, 19 декабря. Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 млрд. евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет замороженных активов РФ.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил председатель Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита ЕС.

"В октябре мы решили, что ЕС покроет неотложные финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы. На прошлой неделе мы решили, что Россия не получит свои активы обратно, пока не прекратит агрессию. Сегодня мы одобрили решение предоставить Украине 90 млрд. евро на ближайшие два года. В срочном порядке мы предоставим кредит, обеспеченный бюджетом ЕС. Это позволит покрыть неотложные финансовые потребности Украины. А Украина будет возвращать этот кредит только тогда, когда Россия выплатит репарации. При этом ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы для погашения этого кредита", – цитирует "РИА Новости" заявление А.Кошта.

Как уточнил канцлер Германии Фридрих Мерц, Украина получит от Евросоюза беспроцентный кредит и должна будет его вернуть только после выплаты "компенсации" со стороны Москвы. Российские активы до этого момента останутся замороженными.

Агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник ранее сообщило, что план конфискации российских активов был отложен.

Лидеры Евросоюза по итогам первого дня саммита Евросовета не смогли прийти к соглашению об использовании активов Банка России, эта тема даже не фигурировала в заявлении, опубликованном после встречи.

Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в ее коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС.