Как России удалось переломить спад оборонного экспорта в 2025 году? Что будет препятствовать дальнейшим продажам? (Military Watch Magazine, США)

MWM: есть перспективы экспорта военной техники России в Иран

Хотя на протяжении последних лет наблюдался спад в экспорте российских вооружений, недавно Москва заключила несколько отличных сделок на поставку истребителей, пишет Military Watch Magazine. Также есть перспективы заключения ряда новых соглашений в ближайшем будущем.

Министр обороны России Андрей Белоусов 17 декабря подтвердил успешное преодоление спада российского экспорта вооружений, наблюдавшегося на фоне конфликта на Украине. "Перешли на новую систему работы по продвижению российских вооружений нашим союзникам и партнерам. Для иностранных делегаций проводятся демонстрационные показы боевых возможностей оружия в увязке с программами модернизации иностранных армий. Через эту систему в текущем году прошли представители из более чем 20 стран, что позитивно отразилось на военно-техническом сотрудничестве. Впервые за последние годы удалось переломить негативную тенденцию сокращения экспорта продукции военного назначения и нарастить портфель контрактов", — добавил он. Хотя в 2010-е годы Россия со значительным отрывом удерживала вторую строчку в рейтинге мировых экспортеров вооружений, а ранее, во время холодной войны, даже нередко превосходила США по общему объему экспорта, ее позиции значительно ухудшились из-за сочетания целого ряда негативных факторов.

Исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко, отражая опасения насчет сдачи позиций в экспорте вооружений, в начале ноября отметил: "Непростая ситуация в мире и давление со стороны основных конкурентов не меняют нашу стратегическую цель — второе место в мировом рейтинге стран-экспортеров вооружений в перспективе до 2030 года и далее, вплоть до 2036 года". Главным вызовом второму месту России на мировых рынках он назвал конкуренцию со стороны Франции и Южной Кореи. Южная Корея, в частности, немало преуспела в экспорте вооружений как членам НАТО, так и в страны третьего мира, ворвавшись на такие прежде зависевшие от российской техники рынки, как Индия и Вьетнам.

Основной проблемой для России стало политическое давление Запада на страны по всему миру в целях отказа от закупок у Москвы. Эта политика планомерно проводилась с конца 1940-х годов, однако обострилась с середины 2010-х и особенно с 2017 года, В этот год президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии американским противникам посредством санкций", наделивший Вашингтон правом вводить экономические санкции против крупных заказчиков российских вооружений. В результате несколько клиентов отказались от крупных сделок. Яркие примеры — Индонезия и Египет, свернувшие планы по закупке истребителей Су-35. При этом множество стран отказались от договоренностей еще до подписания контрактов. Истребитель Су-35 стал одним из основных проектов, пострадавших в результате санкционной политики Запада.

На менее чувствительных к давлению Запада рынках российский экспорт вооружений столкнулся с конкуренцией со стороны Китая. При этом китайские вооружения все чаще демонстрируют значительные технологические преимущества перед российскими аналогами — при относительно небольшой разнице в цене. В результате доля России на рынках Средней Азии и Африки сократилась довольно сильно. Потенциальные заказчики китайских вооружений также сталкивались с западным давлением якобы из-за несоответствия стандартам НАТО. Однако отсутствие аналога "Закона о противодействии американским противникам посредством санкций", направленного против Пекина, зачастую делает китайскую продукцию политически предпочтительным вариантом. Ярким примером стала Сербия, отказавшаяся от планов закупки российских систем ПВО дальнего действия С-300 или С-400 в пользу китайских HQ-22. Европейские соседи, хоть и выразили недовольство, сопротивляться решению Белграда не стали.

Одно из объяснений перелома тенденции к снижению экспорта вооружений в 2025 году — продажа дорогостоящих истребителей Су-35 и Су-57 целому ряду заказчиков. Просочившиеся правительственные документы показали, что Россия планирует поставить 48 истребителей Су-35 Ирану, 14 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и два истребителя пятого поколения Су-57 Алжиру и шесть Су-35 Эфиопии. Все эти сделки стали крупным прорывом для российского ВПК. И все же экспортные перспективы России вызывают серьезные вопросы, поскольку стране не удается завершить ряд начатых "с чистого листа" оружейных программ, а это означает, что многие преимущества российской техники после распада СССР постепенно утрачиваются.

Сдача позиций на мировых оборонных рынках может ускориться, поскольку Китай и США наращивают инвестиции в военные исследования и разработки на фоне обострения геополитического конфликта. На этом этапе многое зависит от того, сможет ли Россия заключить крупный контракт на поставку истребителей Су-57 в Индию, который обсуждался большую часть года и в случае успешной реализации станет крупнейшим источником экспортных поступлений для страны. Индия и Алжир на сегодняшний день остаются главными заказчиками российских вооружений, хотя улучшение отношений с Ираном может сделать Тегеран еще одним крупным покупателем. Также обсуждалась возможность поставок российских истребителей в КНДР: поскольку восточноазиатское государство располагает крупным парком истребителей, его обновление потребует масштабного российского экспорта.