От Киева до Голанских высот: невидимое влияние российско-украинского конфликта на Израиль (The Jerusalem Post, Израиль)

JP: Израиль стремится извлекать уроки из конфликта на Украине

События на Украине подчеркивают, что в эпоху глобализации ни один конфликт не может считаться по-настоящему далеким, пишет The Jerusalem Post. Так, боевые действия в другой стране напрямую влияют как на внешнюю, так и на внутреннюю обстановку в Израиле. Поэтому Тель-Авив стремится выносить уроки из противостояния Москвы и Киева.

Конфликт на Украине оказывает значительное влияние на безопасность, дипломатию и общество Израиля. Он усиливает Иран, меняет альянсы и определяет будущие вызовы.

Давид Бен-Басат (David Ben-Basat)

В феврале 2022 мало кто мог предположить, что конфликт между Россией и Украиной затянется на столь длительный срок, изменит геополитический ландшафт Ближнего Востока, повлияет на Европу и подорвет стабильность целого региона. По мере продолжения военных действий становится очевидным, что Израиль не просто наблюдает за происходящим со стороны. Даже оставаясь в тени, он оказывается в центре борьбы за власть, исход которой напрямую влияет на его социально-политическое будущее и безопасность.

Военные действия нанесли ущерб России как в экономическом, так и в военном плане. Москва стала как никогда зависима от партнеров на Востоке, прежде всего от Ирана (Россия не впала в зависимость от Ирана, отношения между странами носят взаимовыгодный характер — прим. ИноСМИ). Эта зависимость открывает перед Тегераном опасные возможности для маневра: передача передовых вооружений, модернизация ракетных систем и постоянное изучение российской тактики ведения боевых действий в рамках подготовки к возможному противостоянию с Израилем.

На протяжении многих лет присутствие России в Сирии способствовало стабилизации обстановки и, в некоторой степени, сдерживало усиление военной мощи "Хезболлы". Однако в настоящее время Россия настолько занята конфликтом на Украине, что с трудом сохраняет свое военное присутствие в Сирии.

Одна из самых тревожных черт этого конфликта — огромное количество современного оружия, которое поступает на поле боя. Противотанковые системы, ударные беспилотники, приборы ночного видения и другие сложные боевые технологии оказываются на "черном рынке". Подобные утечки происходили и после войн в Югославии и Ливии, но на этот раз масштабы гораздо больше.

Западные спецслужбы обеспокоены тем, что передовое оружие попадает с Украины на Ближний Восток. В условиях, когда "Хезболла", хуситы и другие группировки осваивают современные тактики, цена ошибок Израиля становится все более высокой. Иерусалиму необходимо подготовиться к битве, где противник не только лучше вооружен, но и учится в режиме реального времени на примере одного из самых масштабных конфликтов последних десятилетий.

Израиль должен сохранить свободу действий в Сирии

Конфликт на Украине — это не только военное противостояние, но и битва за общественное мнение. Киев ведет беспрецедентно эффективную международную кампанию. Израиль, который должен одновременно сохранять свободу действий в Сирии и поддерживать тесные связи с Западом, оказывается в сложном положении.

В некоторых частях Европы с недоумением относятся к осторожности еврейского государства, которая продиктована соображениями безопасности. Россия рассматривает любую помощь, которую Израиль оказывает Украине — даже если она носит чисто гуманитарный характер — как отклонение от нормы и проявление политической позиции. Это приводит к дипломатическому давлению на Иерусалим.

В Израиле проживает около 1,2 миллиона русскоязычных жителей: некоторые из России, некоторые с Украины, другие — из бывших советских республик. Конфликт [на Украине] обнажил глубокий эмоциональный раскол внутри этого сообщества. Многие украинские иммигранты потеряли семьи, дома и воспоминания. Израильтяне российского происхождения часто сталкиваются с несправедливыми обвинениями или необходимостью извиняться за то, что не имеет к ним никакого отношения.

В общественных кругах и в СМИ этот раскол ощущается очень остро. Однако наряду с напряженностью возникло новое чувство солидарности. Старые иммигранты из бывшего Советского Союза помогают новым репатриантам интегрироваться в израильское общество. В таких условиях личные связи служат напоминанием, что все мы в конечном счете являемся частью израильского общества.

С 2022 года в Израиль иммигрировало много высококвалифицированных специалистов в области технологий, медицины, инженерии и научных исследований. Многие из них обладают передовыми знаниями и навыками. Сейчас перед страной стоит задача: интегрировать этих новых граждан в высокотехнологичные секторы, сферу образования, промышленность и научные исследования. Это позволит укрепить конкурентные позиции Израиля, особенно учитывая, что многие израильтяне предпочитают жить за границей.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) внимательно изучает военную тактику: децентрализованные боевые действия, массовое использование беспилотников и радиоэлектронную борьбу. Конфликт на Украине превратился в своеобразную лабораторию, где мировые державы испытывают новые виды оружия и технологий. За этими "испытаниями" также пристально следят не только государства, но и организации, которые настроены против Израиля. Они быстро перенимают передовые тактики и стремятся использовать их в своих интересах.

Новая реальность требует быстрого развития кибернетических технологий, систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сбора разведывательных данных в режиме реального времени. ЦАХАЛ должна постоянно обновлять стратегию, поскольку все, что оказывается эффективным на Украине, рано или поздно может быть применено и в Израиле.

Конфликт на Украине напоминает нам, что в эпоху глобализации ни один конфликт не является по-настоящему далеким. Ракетный удар по Киеву отзывается эхом в Хайфе и Ашдоде. Любое изменение в отношениях между Москвой и Тегераном оказывает влияние на свободу действий ВВС Израиля.

Каждая новая волна иммиграции оживляет израильское общество.

Для выходцев из бывшего Советского Союза этот военный конфликт стал потрясением, затрагивающим их идентичность, семейные узы и детские воспоминания.

Для Израиля это проверка на прочность, возможность продемонстрировать дипломатическую мудрость и умение предвидеть и адаптироваться к будущим вызовам.