«Увы, не хотят запускать в большую серию»: КАЗ поднял в небо первый новый Ту-214

Самолет должен был пойти в «ЮВТ Аэро», но его продали другому заказчику — под бизнес-джет

Сегодня Казанский авиазавод поднял в первый полет очередной Ту-214. В сложившихся обстоятельствах событие нерядовое: это первая пассажирская «тушка», построенная после того, как было принято решение о возрождении серийного строительства данного типа. Кроме того, предположительно, борт с регистрацией RA-64536 — первый Ту-214 только из отечественных комплектующих. Увы, пойдет он не в авиакомпанию, но эксперты и источники «БИЗНЕС Online» надеются, что в дальнейшем лайнеры КАЗа все-таки долетят до обычных пассажиров.

Можно говорить о первом полете первого действительно нового Ту-214 Источник: БИЗНЕС Online

В чем особенность этого первого полета

Судя по сайтам, отслеживающим полеты гражданских самолетов, сегодня с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала «Туполева» (КАЗ) взлетел Ту-214 с регистрационным номером RA-64536. Таким образом, можно говорить о первом полете первого действительно нового Ту-214.

Новизна исчисляется от появления в июне 2022 года комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года (КПГА) и, соответственно, принятия решения о возобновлении серийного строительства Ту-214. Да, в мае КАЗ уже передал заказчику один Ту-214 — RA-64535, но, учитывая вышеупомянутые факторы, действительно новым самолетом его назвать нельзя. По известной информации, работу над данным бортом начали в 2019 году, не имея заказа. ОАК разрешила «Туполеву» взять кредит на закупку металла, чтобы, когда появится какой-либо контракт, планер уже был готов. По всей видимости, заказчика нашли незадолго до СВО. Сдать RA-64535 планировали в 2023 году, однако сделать это не удалось. По какой причине — неизвестно.

Отметим, что RA-64535 пошел не в авиакомпанию, а стал корпоративным бортом министерства промышленности и торговли РФ. Видимо, спецификой заказчика объясняется отсутствие какой-либо официальной информации о самолете. По данным «БИЗНЕС Online», завод сдал его в мае текущего года. Таким образом, первый новый Ту-214 подняли в небо спустя 3,5 года после принятия решения о возобновлении серийного строительства Ту-214 и подписания первой редакции КПГА. В соответствии с ней уже в 2023 году КАЗ должен был сдать три самолета, в 2024-м — 7, в 2025-м — 10 (всего до 2030-го 115 машин).

Второй фактор новизны в том, что RA-64536, по некоторым данным, должен быть первым Ту-214 только с российскими комплектующими. Планировалось заменить вычислители, системы сигнализации о сближении с землей и столкновении в воздухе, радар, трапы, световое и электрооборудование и т. д. — всего порядка 45 систем и подсистем. Летающая лаборатория для их отработки поднялась в воздух в ноябре 2024 года. Удалось ли импортозаместить системы — неизвестно. Ранее в «Туполеве» на соответствующий запрос «БИЗНЕС Online» не ответили.

И еще одна важная деталь: RA-64536 — это тот самый самолет, который отобрали у авиакомпании «ЮВТ Аэро». Когда во второй половине 2022 года руководством России принималось решение о том, возобновлять или нет серийное производство лайнера, Татарстан, чтобы склонить чашу весов в пользу первого варианта, закажет четыре самолета для «ЮВТ Аэро». Первую пару авиакомпания должна была получить осенью 2024 года, вторую — осенью 2025-го.

В конце 2023 года стало известно, что первый из этих лайнеров решено отдать другому заказчику. Его не называли, но вскоре выяснилось, что это «Согаз». Что стало причиной решения о переконтрактации? Официального ответа на этот вопрос нет. По информации наших собеседников в отрасли, дело выглядело следующим образом. «Татнефть» контрактовала четверку Ту-214 до формирования программы льготного лизинга самолетов отечественного производства, т. е. по реальной цене, но с появлением данного документа власти РТ посетили сомнения: мы будем платить сполна (примерно 6 млрд рублей за борт), а другие — только половину. Соглашение решили переиграть, но встретили возражение: сначала возьмите заказанное, а когда в 2026-м будем корректировать программу, вставим туда остальные ваши самолеты (т. е. 6). И тут на горизонте появился «Согаз», которому Ту-214 понадобился в модификации бизнес-джета. Ему уступили первый лайнер, вернув таким образом деньги за одну машину. ЮВТ не получила и три других самолета. Сейчас «Татнефть» (владелец ЮВТ) пытается получить их с «Туполева» через суд. Тем временем бугульминский перевозчик, не дождавшись Ту-214, решил приобретать Ил-114 и SJ-100.

Ту-214 в деловом варианте эксперты называют джетом для специфической ниши Источник: БИЗНЕС Online

Странная ситуация

По нашей информации, RA-64536 построен в модификации бизнес-джета. Достаточно неожиданное предназначение для самолета, который в изначальном облике представляет собой среднемагистральный лайнер почти на 200 пассажиров. Корпоративные Ту-214 ранее заказывали только государственные структуры — управление делами президента РФ и ФСБ, а тут коммерческая компания.

Почему для деловых полетов кому-то понадобился именно Ту-214? Как говорят источники в сфере деловой авиации, импортные бизнес-джеты обслуживать и завозить все сложнее. Самолеты можно купить только подержанные, логистические цепочки поставки запчастей все усложняются, а сами они все дороже, рисков становится больше. Сильные мира сего принялись смотреть, что из отечественного можно организовать для себя в исполнении, к которому они привыкли, а потом, как говорят наши собеседники, достаточно активно заявлять о потребностях. А выбор между тем невелик — только Ту-214: Superjet 100 и МС-21 в виде готового продукта пока не существуют.

Ту-214 в деловом варианте эксперты называют джетом для специфической ниши. У него два несомненных плюса — весьма приличная дальность и простор для дизайнера, поскольку интерьер на данном типе можно установить любой, какой пожелает заказчик. Можно сделать не только лайнер-салон, но и, например, шаттл с монобизнес-классом, ведь корпорации летают большими группами на большие расстояния. Но, для того чтобы быть рабочей лошадкой на традиционных деловых направлениях типа Москва – Санкт-Петербург, Ту-214 крупноват. И если учитывать, что конечная точка назначения часто бывает в труднодоступных для лайнеров данного типа местах, то его применение весьма ограничено.

В целом можно констатировать странную ситуацию: самолет, производство которого возрождают для скорейшего насыщения народного хозяйства, пока разбирают на корпоративные нужды. Один, как мы упомянули выше, ушел минпромторгу, второй получит «Согаз», третий — МЧС, а далее еще несколько — специальный летный отряд «Россия». Ранее было официально заявлено, что к выполнению коммерческих заказов КАЗ будет готов только после 2027 года. В августе гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что с 2028–2029-го КАЗ начнет выпускать по 20 Ту-214 в год.

Казанский авиационный завод имени С.П.. Горбунова (КАЗ). Источник: president.tatarstan.ru / "БИЗНЕС Online"

Таким образом, в 2025-м КАЗ сдал только один Ту-214

Успеют ли в этом году передать самолет «Согазу» — вопрос, но это маловероятно. Таким образом, в 2025-м КАЗ сдал только один Ту-214. Между тем, по данным источников, скорректированная КПГА для завода на два года выглядит так: 2025-й — три лайнера, 2026-й — пять. Получается, план сорван? Впрочем, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обещал до конца 2025-го новую корректировку, и, учитывая нисходящую тенденцию, не будет удивительным, если в плане-2025 окажется только один самолет.

Как бы то ни было, можно поздравить завод с первым полетом. Один из наших источников в авиаотрасли подчеркивает, что подъем в небо первого нового Ту-214 — важное событие: «Понятно, что глобальных проблем это не решает, но мы видим, что сохраняются компетенции производства, цепочки поставщиков, и происходит это в условиях, когда перед КАЗом стоят задачи совсем с другим приоритетом».

Для российской гражданской авиации это «огромное событие», отметил в беседе с «БИЗНЕС Online» заслуженный пилот России Юрий Сытник: «Потому что все, что у нас делается нового, — МС-21, Superjet — это еще самолеты „в коротких штанишках“. А вот серия Ту-204 и Ту-214 — это машины, которые могут прямо сейчас на 15–20 лет закрыть наше небо. Мы можем сколько угодно говорить о себестоимости, эмиссии выбросов двигателей и расходе топлива, но все это чушь. Это самолет, который может перевозить пассажиров из пункта А до пункта Б, и он уже сертифицирован. Увы, наши чиновники никак не хотят запускать Ту-214 в большую серию».

Тимур Латыпов, Александр Гавриленко, Илья Зима