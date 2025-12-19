Войти
В Москве состоялась церемония награждения лауреатов Национальной премии "Золотая идея" в 2025 году

103
0
0
Gold_Idea
Награда "Золотая идея". Источник: izvestiaur.ru.

ЦАМТО, 18 декабря. В Москве 17 декабря состоялась торжественная церемония награждения лауреатов юбилейного, ХХV конкурса на соискание ежегодной Национальной премии "Золотая идея" в сфере военно-технического сотрудничества.

Лауреатов 18 премий и одного почетного диплома в шести номинациях по итогам 2024 года определили по результатам рассмотрения экспертной группой поступивших на конкурс материалов и голосования членов Организационного комитета Премии, в состав которого входят представители ФСВТС России, Минобороны России, Минпромторга России, Государственной корпорации "Ростех", Госкорпорации "Роскосмос", АО "Рособоронэкспорт", Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", ООО "Страховая компания "Независимая страховая группа".

Мероприятие было приурочено к 25-летию со дня образования Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (до 2004 года – Комитет по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами). Поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина в адрес коллектива и ветеранов ФСВТС России зачитал начальник Управления президента Российской Федерации по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов. Также поздравления направили председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин и первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

Директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев вручил сотрудникам ФСВТС России государственные награды за большой вклад в развитие военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и многолетнюю добросовестную работу.

Памятные призы и дипломы лауреатам Национальной премии "Золотая идея" вручили директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев, заместитель директора ФСВТС России Михаил Петухов, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, первый заместитель генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Александр Щербинин.

Ежегодная Национальная премия "Золотая идея" учреждена Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству в целях поддержки экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и военной техники, в том числе с российской компонентной базой мирового уровня, модернизации и комплексного сервисного обслуживания ранее поставленной продукции военного назначения, расширения технологического сотрудничества, а также повышения эффективности военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

Сообщение размещено в отрытом доступе на сайте ФСВТС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЛСОП
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Роскосмос
РОЭ
РСПП
ФСВТС РФ
Персоны
Гутенёв Владимир
Мантуров Денис
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
