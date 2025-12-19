«Прихлопнет любой пункт НАТО». В чем важность постановки на дежурство «Орешника» и С-500

Полковник Ходаренок назвал роль «Орешника» и С-500 в возможной войне с НАТО

Российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца текущего года, а первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой С-500 «Прометей», уже приступил к дежурству. В чем уникальность этого оружия и при чем тут разговоры о военном столкновении с Европой — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца года, а ЗРС С-500 «Прометей» уже стоит на охране неба России. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на заседании подчеркнул, что «должна быть в высоком темпе и качественно продолжена работа по модернизации вооруженных сил, прежде всего в рамках новой Государственной программы вооружения на 2027–2036 годы, работа над которой сейчас ведется. При этом уже неоднократно говорил: должны быть максимально учтены опыт специальной военной операции, новые тенденции в тактике ведения боевых действий и в стремительно развивающихся военных технологиях. Среди ключевых направлений госпрограммы — системы противовоздушной и противоракетной обороны, средства управления и радиоэлектронной борьбы, беспилотные комплексы во всех средах».

«Прометей» как основа ПРО

Системы ПВО/ПРО верховным главнокомандующим поставлены на первое место. Это вызвано как опытом СВО, так и ирано-израильской войной, проходившей в период 13–24 июня 2025 года (также получившей наименование «Двенадцатидневная война»). В ней по городам Израиля было запущено свыше 500 иранских баллистических ракет. Израиль для отражения ракетных ударов Ирана применил свои многоуровневые системы противоракетной обороны.

По оценкам израильского министерства обороны, в общей сложности было перехвачено 86% иранских баллистических ракет и 99% иранских дронов. Этот опыт создания системы ПРО на театре военных действий и проверка ее эффективности в боях, безусловно, заслуживает самого внимательного изучения.

И все это находит отражение в отечественном военном строительстве. В частности, глава военного ведомства России Андрей Белоусов сказал, что «в Воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия ПВО-ПРО. На боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный уникальной зенитной ракетной системой С-500».

С-500 «Прометей», или 55Р6М «Триумфатор-М», представляет собой новое поколение отечественных ЗРС. Уникальная система предназначена для поражения практически всего спектра современных и перспективных средств воздушно-космического нападения во всем диапазоне высот и скоростей.

Новейший ЗРК С-500 на полигоне Капустин Яр. Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ

«Триумфатор» способен поражать гиперзвуковые крылатые ракеты и планирующие боевые блоки, низкоорбитальные космические аппараты, баллистические ракеты как средней дальности, так и межконтинентальные баллистические ракеты на конечном участке траектории полета.

Конкретные границы зоны поражения системы 55Р6М неизвестны. Но в открытых источниках верхняя граница зоны поражения обозначается как 200 км, а дальняя — 600 км. По некоторым данным, зенитная ракетная система С-500 способна одновременно обстреливать до 10 целей. Максимальная скорость поражаемых объектов при этом может составлять до 7 км/сек.

Наличие ЗРС С-500 «Прометей» (55Р6М «Триумфатор-М») на оснащении ВКС России позволяет существенно усилить возможности по противоракетной обороне театра военных действий в конфликтах XXI века. Во взаимодействии с зенитными ракетными системами С-400 «Триумф», С-300ВМ4 («Антей-2500») и С-350 «Витязь» может быть создана по-настоящему эффективная многоуровневая система противоракетной и противовоздушной обороны.

Наконец, «Триумфатор-М» имеет, как представляется, и значительный экспортный потенциал. В частности, Индия начала официальные переговоры с Россией о закупке С-500. Интерес Нью-Дели объясняется наличием у Китая системы HQ-29, которая, как и «Триумфатор-М», способна перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты и космические аппараты на низких околоземных орбитах.

«Орешник» как оружие стратегического назначения

21 ноября 2024 года система «Орешник» в безъядерном оснащении была применена ВС РФ по заводу «Южмаш» в городе Днепре. По некоторым данным, пуск изделия был осуществлен с 4-го государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр, то есть дальность полета ракеты составила около 850 км. Ракета находилась в полете 15 минут, а ее максимальная скорость при этом достигала М = 11. Больше случаев боевого применения «Орешника» в ходе СВО не отмечалось.

Хотя некоторые специалисты считают, что с целью накопления опыта и статистики боевого применения подобных запусков должно быть существенно больше.

28 ноября 2024 года Путин объявил, что оборонно-промышленный комплекс страны приступил к серийному производству «Орешника», а 1 августа 2025 года сообщил о том, что произведен первый серийный комплекс.

До конца года перспективный подвижный грунтовый ракетный комплекс будет поставлен на боевое дежурство. Вполне возможно, что это мероприятие примет и соответствующие организационно-штатные формы. То есть будет сформирован либо первый ракетный полк, оснащенный системой «Орешник», либо это будет даже ракетная дивизия, дислоцированная на Западном стратегическом направлении.

Как заявил президент России на совещании с руководством Минобороны и представителями ВПК 22 ноября 2024 года: «Ракетная система «Орешник» — это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. Хотя по факту система «Орешник» стратегическим оружием не является».

Кому стоит бояться?

Политики и военные на Западе без устали твердят о приближающемся вторжении России в европейские государства НАТО. Если такое военное столкновение по вине исключительно Запада и когда-либо состоится, то «Орешник» на европейском театре военных действий достанет любой пункт управления Североатлантического альянса, как бы глубоко он ни был укрыт, а «Прометей» своей длинной лапой прихлопнет любой воздушный командный пункт НАТО. Только эти две уникальные российские системы могут оказать самое существенное влияние на ход боевых действий.

О гипотетическом применении специальных боеприпасов пока говорить в деталях не будем, но крупномасштабная война на Западном стратегическом направлении с использованием ядерного оружия может вообще поставить последнюю точку в истории Европы, и «Орешник» с боевыми частями в специальном исполнении сыграет в этом конфликте далеко не роль второго плана.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

Михаил Ходаренок