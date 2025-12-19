Quantum Systems и Frontline намерены в 2026 году поставить ВС Украины 10 тыс. БЛА Zoom и Linza

ЦАМТО, 18 декабря. СП Quantum Frontline Industries, сформированное немецкой Quantum Systems и украинской компанией Frontline Robotics, намерено в 2026 году произвести на территории Германии не менее 10 тыс. БЛА Zoom и Linza для ВС Украины.

Об этом изданию Janes 16 декабря сообщил представитель Quantum Systems. По его словам, объем заказа на 2026 год основан на "потребностях Вооруженных сил Украины", и 100% БЛА предназначены исключительно для Украины. Сборка разработанных Frontline Robotics БЛА Zoom и Linza стартует в начале 2026 года. Производство и поставку финансирует правительство Германии. Производственные мощности, инструмент и оборудование уже поставлены.

Начиная с 2027 года, после выполнения заказа на 10 тыс. БЛА, СП сможет продавать излишки странам НАТО и союзникам. ВС Германии уже проявили интерес к приобретению используемых в боевых условиях украинских технологий, однако твердые контракты пока не были подписаны.

Решение о создании совместного предприятия по производству БЛА было принято после привлечения ряда специалистов по автоматизации производства и полученных рекомендаций, что БЛА легко производить серийно на сборочной линии. Первоначально сборка будет выполняться вручную, а процессы автоматизации будут внедряться поэтапно.

По информации Frontline Robotics, Zoom представляет собой разведывательный БЛА с 10-дюймовым корпусом. Продолжительность полета аппарата превышает 35 мин., а дальностью действия – до 15 км. БЛА оснащен стабилизированной дневной камерой разрешением 1280х720 пикселей с 10-кратным оптическим зумом или гиростабилизированным тепловизором разрешением 640х512 пикселей. Крейсерская скорость составляет 12-15 м/с.

Linza получила аналогичный корпус, но предназначена для сброса боеприпасов и снабжения. БЛА может нести полезную нагрузку до 2 кг на расстояние до 10 км и оснащается одинарным или двойным сбросом. Радиус действия аппарата составляет до 10 км. Он оснащается гиростабилизированной камерой с разрешением 1280х720 пикселей и 6-кратным цифровым зумом или тепловизором с разрешением 640х512 пикселей.

Немецкая компания Quantum Systems объявила о создании совместного предприятия Quantum Frontline Industries 15 декабря. СП создано в рамках инициативы правительства Украины "Строим вместе с Украиной", направленной на расширение производственных мощностей в оборонной сфере.

По оценке западных аналитиков, в последнее время подходы стран НАТО и союзников к сотрудничеству с Украиной изменились для увеличения производственных мощностей страны в оборонной сфере. В начале конфликта эти государства передавали ВСУ избыточное вооружение, одновременно закупая новое оборудование для своих ВС и отправки Украине.

На следующем этапе союзники начали создавать предприятия и научно-исследовательские центры на территории Украины. Так Quantum Systems на украинской территории разместила, как минимум, 4 объекта, которые работают с учетом отзывов ВСУ.

Теперь характер сотрудничества вновь меняется: компании начинают производить продукцию за пределами Украины на предприятиях, по которым ВС РФ не смогут наносить удары.