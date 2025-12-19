Главные болевые точки для лидеров ЕС на решающем саммите по Украине (Politico, США)

Politico: ЕС раскололся на два лагеря из-за споров о конфискации активов России

На саммите ЕС планируется принять решение об изъятии российских активов для финансирования Киева, пишет Politico. Главная трудность для сторонников этого плана — убедить Бельгию пойти на риск. Однако это не единственный камень преткновения.

Себ Старчевич (Seb Starcevic)

На важнейших переговорах в четверг на карту поставлено выживание Украины и само доверие к ЕС.

Брюссель — Саммит в четверг — это последний шанс блока продемонстрировать, что он — не просто место для дискуссий.

На фоне зреющих разногласий с США и кризиса на Украине, чья казна может опустеть уже в первой половине следующего года, саммит покажет, смогут ли лидеры ЕС добиться серьезного успеха — или же их национальные разногласия непреодолимы.

Главный вопрос кроется в том, сможет ли ЕС убедить Бельгию поддержать его план перевести миллиарды замороженных российских активов на Украину, чтобы поддержать ее на плаву. Если же ЕС потерпит неудачу, это нанесет "серьезный ущерб" на долгие годы вперед, предупредил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

Вопрос на 210 миллиардов евро

После неудачной попытки прийти к соглашению на последнем заседании Европейского совета в октябре (а также после нескольких раундов срочных переговоров и закулисных споров, состоявшихся впоследствии), четверг — последний шанс для лидеров ЕС дать "зеленый свет" использованию российских активов на 210 миллиардов евро по всему блоку для финансирования кредита Украине.

Поддержка Бельгии имеет решающее значение, поскольку основная часть замороженных активов находится в депозитарии Euroclear со штаб-квартирой в Брюсселе, и ее правительство опасается значительного финансового ущерба или ответных мер со стороны Москвы.

Несмотря на многонедельные уговоры, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер — фламандский ультраправый с репутацией упрямца — не сдвинулся с места и к тому же пользуется сильной поддержкой внутри страны. Менее чем за 24 часа до решающего момента посол Бельгии заявил коллегам на переговорах за закрытыми дверями, что "мы возвращаемся к тому же".

Италия, Болгария и Мальта также выразили свое несогласие с планом ЕС.

Все это не сулит Украине ничего хорошего: Киев столкнется с дефицитом бюджета в 71,7 миллиарда евро уже в следующем году и будет вынужден сокращать государственные расходы начиная с апреля.

Можно ли отодвинуть Бельгию в сторону?

Некоторые страны — в частности, Германия и Латвия — предложили принимать решение об изъятии активов квалифицированным большинством голосов, а не единогласно, фактически отодвинув Бельгию на второй план.

В таком случае будет достаточно, если 15 из 27 стран-членов проголосуют "за". Но бельгийские официальные лица заявили Politico, что пренебрегать их опасениями бессмысленно, поскольку в таком случае средства просто не будут высвобождены из депозитария Euroclear.

Высокопоставленный чиновник ЕС, пожелавший остаться анонимным, сообщил Politico, что весь смысл саммита в четверг заключается в том, чтобы убедить Бельгию прекратить сопротивление, даже если ради этого придется заседать до поздней ночи.

Если не активы, то что?

Если сделка по активам провалится, ЕС придется искать иной способ поддержать Украину, как он и обещал на последнем саммите в октябре.

Однако в среду вечером европейские лидеры разделились на непримиримые лагеря, как минимум на публике, и создается впечатление, что о финансировании Киева им не договориться. Однако предварительные контуры выхода из тупика, который может быть согласован в ходе многочасовых переговоров, все же начинают вырисовываться, и дипломаты работают над компромиссом, чтобы спасти сделку в последний момент.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с осторожностью допустила совместный долг, подкрепленный следующим семилетним бюджетом ЕС, в качестве запасного плана.

"Я предложила два варианта для предстоящего заседания Европейского совета: один основан на активах, а другой — на займах ЕС. И нам предстоит решить, каким путем мы хотим идти", — заявила она в своей речи в Европейском парламенте в Страсбурге в среду утром.

Ключ к такому плану — исключить из совместной долговой схемы Венгрию и Словакию, которые выступают против дальнейшей помощи Украине, сообщили Politico четыре дипломата ЕС. План может быть согласован в Совете всеми 27 странами ЕС, но непосредственно в финансировании в итоге будут участвовать лишь 25.

Насчет мирного соглашения...

Вашингтон ошеломил Украину и ее европейских союзников, разработав мирный план, напичканный крупными уступками России, включая сдачу больших участков украинской территории и ограничение численности вооруженных сил Киева. После напряженных переговоров — от Женевы до Берлина — Киев и его союзники продавили альтернативный план, куда вошло предложение американских официальных лиц предоставить гарантии безопасности образца НАТО для защиты Украины.

"Впервые с 2022 года прекращение огня стало возможным", — заявил Мерц на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник. Ожидается, что Зеленский также примет участие в саммите и проинформирует лидеров о ходе переговоров.

Планируется, что официальные лица США и России встретятся в Майами в грядущие выходные и продолжат переговоры.

Согласно проекту итогового коммюнике, попавшему в распоряжение Politico, ЕС обязуется предоставить Украине "надежные и убедительные гарантии безопасности" — и, в качестве тонко завуалированного упрека Вашингтону, который "командует парадом", блок заявит, что намерен самостоятельно "принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию или затрагивающим его безопасность".

Повышение конкурентоспособности ЕС

Поскольку ЕС предпринимает целый ряд мер в попытке оживить свою экономику, в центре внимания переговоров будет то, как внешнее давление (читай: США и Китай) влияет на стремление блока обрести конкурентоспособность.

В проекте коммюнике никаких подробностей не приводится, а просто говорится, что лидеры ЕС "провели стратегическую дискуссию о геоэкономической ситуации и ее последствиях для конкурентоспособности ЕС".

Высокопоставленный представитель ЕС пояснил Politico, что лидеры намерены обсудить, как справиться с позицией США и Китая в мировой экономике. Вашингтон обрушил мировой торговый порядок своими жесткими пошлинами, тогда как Пекин встревожил Брюссель, усилив контроль за экспортом редкоземельных элементов.

А еще... Меркосур?

Единственное, что официально не стоит на повестке дня, — это торговое соглашение с Меркосур, которое создаст огромную зону свободной торговли с южноамериканским блоком стран и, наконец-то, созрело для подписания после 25 лет переговоров.

Однако Франция, а теперь и Италия хотят отложить решающее голосование по сделке из-за опасений по поводу гарантий для сельскохозяйственного сектора. Но председательствующая в Совете ЕС Дания пообещала провести голосование как раз к тому моменту, когда фон дер Ляйен вылетит в Бразилию 20 декабря для подписания соглашения.

Хотя формально голосование на повестке дня не значится, это отнюдь не значит, что оно не будет обсуждаться на встрече лидеров.

Вопрос о расширении ЕС снова актуален

В среду лидеры стран Западных Балкан собрались в Брюсселе, чтобы обсудить продвижение своих заявок на вступление в блок. Черногория, продвинувшаяся дальше других кандидатов, на этой неделе закрыла целых пять разделов о вступлении и рассчитывает влиться в Европейский союз к 2028 году.

Поскольку расширение ЕС может стать реальностью уже в недалеком будущем, тема, не включенная в повестку дня октябрьского саммита, снова вернулась на передний план. Лидеры намерены поддержать расширение блока и обсудить "внутренние реформы", согласно проекту коммюнике. В переводе это означает пересмотр процесса принятия решений, чтобы, разросшийся до 30 членов блок избежал паралича.

Статья написана при участии Габриэла Гэвина, Грегорио Сорджи и Камиллы Гейс