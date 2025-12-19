Бюджетный комитет Бундестага одобрил рекордный пакет оборонных закупок на 50 млрд. евро

ЦАМТО, 18 декабря. Бюджетный комитет Бундестага одобрил рекордный пакет оборонных закупок для Бундесвера на сумму более 50 млрд. евро.

Как заявил по итогам заседания комитета министр обороны ФРГ Борис Писториус, пакет включает около 30 крупных контрактов для бундесвера.

"Мы смогли установить новый рекорд (по расходам на вооружение – ред.)… Это огромные инвестиции, и мы все это понимаем, но это инвестиции, которые действительно необходимы в ближайшие годы", – цитирует "РИА Новости" Б.Писториуса.

При этом он подчеркнул, что рекордные расходы на вооружение немецкой армии не "являются самоцелью", а служат, по его словам, "четкой цели – эффективной защите страны, полному восстановлению ее сдерживающего оборонительного потенциала".

Контракты для Бундесвера включают закупку экипировки и боевого снаряжения для военнослужащих, 200 боевых машин пехоты Puma, системы ПРО Arrow 3, разведывательных спутников и других видов военной техники.

Самая крупная статья расходов касается экипировки и боевого снаряжения для солдат на сумму более 20 млрд. евро. "Речь идет о том, что в перспективе мы планируем увеличить численность личного состава бундесвера до 460 тыс. человек, поэтому нам необходимо иметь боевую экипировку и снаряжение для такого количества военнослужащих", – сказал Б.Писториус.

Как напоминает "РИА Новости", Бундестаг ранее увеличил оборонный бюджет Германии на 2026 году примерно до 108 млрд. евро – это самый высокий уровень со времен окончания "холодной войны". В основном средства пойдут на закупки военной техники и боеприпасов, значительная часть которых финансируется за счет кредитов.