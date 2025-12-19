Войти
Сенат США поддержал законопроект об оборонном бюджете на 2026 год на сумму свыше 900 млрд. долл.

Сенат США
Сенат США.
Источник изображения: © РИА Новости Эдуард Песов

ЦАМТО, 18 декабря. Сенат США 17 декабря поддержал большинством голосов и принял законопроект об оборонном бюджете на 2026 ф.г. в размере свыше 900 млрд. долл.

Как передает "РИА Новости", документ приняли при поддержке 77 сенаторов, еще 20 выступили против него.

Сенатский законопроект включает выделение государственного финансирования на Украину в рамках программы закупок новых вооружений Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) на 2026 год в объеме 400 млн. долл. Такую же сумму выделят и в 2027 году.

После принятия сенаторами законопроект отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Документ 11 декабря приняла палата представителей, где оборонный бюджет США на 2026 год набрал 312 голосов в поддержку и 112 против, напоминает агентство.

