ЦАМТО, 18 декабря. Украина и Германия заключили ряд договоренностей о финансировании ВСУ на сумму свыше 1,2 млрд. евро, заявил 17 декабря украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

"Подписан ряд новых важных договоренностей с немецкими партнерами на сумму свыше 1,2 млрд. евро", – цитирует "РИА Новости" Д.Шмыгаля.

Как уточнил украинский министр, стороны договорились о долгосрочных поставках запасных частей для комплексов ПВО Patriot, состоящих на вооружении ВСУ, закупках на немецкие средства украинских БЛА для нужд ВСУ, совместном производстве украинских БЛА и поставках современных средств радиоэлектронной борьбы.

Как отмечает "РИА Новости", львиная доля в озвученной Д.Шмыгалем сумме приходится на финансирование Германией программы производства 200 украинских САУ "Богдана" на шасси немецкого грузовика Mercedes-Benz Zetros, на которую планируется выделить 750 млн. евро.