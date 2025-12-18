Будущий российский сверхзвуковой самолёт «Стриж» прошёл ключевые испытания: в ЦАГИ испытали новую компоновку с турбореактивными двигателями РД-93МС

Первый полёт «Стрижа» может состояться в 2029 году

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) провёл комплексные испытания модели перспективного российского сверхзвукового авиалайнера с турбореактивными двигателями РД-93МС. Впервые была проверена схема с верхним расположением силовой установки, которая должна существенно снизить уровень звукового удара — одну из главных проблем гражданского сверхзвукового полёта.

На начальном этапе в аэродинамической трубе испытали воздухозаборники и плоское реактивное сопло с косым срезом. По данным ЦАГИ, воздухозаборник показал характеристики выше нормативных, а потери тяги сопла оказались допустимыми для технологического демонстратора. Затем на стендах «ОДК-Климов» был протестирован доработанный двигатель РД-93МС с плоским соплом и системой шумоглушения, разработанной ЦАГИ. Полученная тяга полностью соответствует требованиям проекта.

Следующим этапом станет создание летающего демонстратора технологий — самолёта «Стриж» взлётной массой около 16 тонн с двумя двигателями и композитным планером. Он также получит «закрытую» кабину без остекления с управлением по внешним камерам. Первый полёт демонстратора «Стриж» может состояться в 2029 году, при условии стабильного финансирования проекта.