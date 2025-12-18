Войти
ixbt.com

Будущий российский сверхзвуковой самолёт «Стриж» прошёл ключевые испытания: в ЦАГИ испытали новую компоновку с турбореактивными двигателями РД-93МС

202
0
0
Компоновка самолёта «Стриж»
Компоновка самолёта «Стриж» с турбореактивными двигателями РД-93МС.
Источник изображения: ЦАГИ

Первый полёт «Стрижа» может состояться в 2029 году 

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) провёл комплексные испытания модели перспективного российского сверхзвукового авиалайнера с турбореактивными двигателями РД-93МС. Впервые была проверена схема с верхним расположением силовой установки, которая должна существенно снизить уровень звукового удара — одну из главных проблем гражданского сверхзвукового полёта.

На начальном этапе в аэродинамической трубе испытали воздухозаборники и плоское реактивное сопло с косым срезом. По данным ЦАГИ, воздухозаборник показал характеристики выше нормативных, а потери тяги сопла оказались допустимыми для технологического демонстратора. Затем на стендах «ОДК-Климов» был протестирован доработанный двигатель РД-93МС с плоским соплом и системой шумоглушения, разработанной ЦАГИ. Полученная тяга полностью соответствует требованиям проекта.

Следующим этапом станет создание летающего демонстратора технологий — самолёта «Стриж» взлётной массой около 16 тонн с двумя двигателями и композитным планером. Он также получит «закрытую» кабину без остекления с управлением по внешним камерам. Первый полёт демонстратора «Стриж» может состояться в 2029 году, при условии стабильного финансирования проекта.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ЦАГИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 05:59
  • 6
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 18.12 05:57
  • 12239
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.12 05:54
  • 0
Комментарий к "Два стратегических ракетоносца Ту-160М пополнили состав ВКС РФ в 2025 году"
  • 18.12 04:36
  • 0
Комментарий к "Американские Patriot научили трюку российских С-300"
  • 18.12 03:08
  • 0
Вопросы к "ВМС США подготовят к борьбе с российскими «Антеями»"
  • 18.12 02:51
  • 5
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 18.12 02:24
  • 0
Об объектовой и войсковой ПВО - в свете некоторых форумных сообщений.
  • 17.12 23:11
  • 0
Комментарий к "В США указали на место ВМФ России в мире"
  • 17.12 22:07
  • 3
Отлегло - «Варшавянка» цела, но есть ли гарантии, что противник удар не повторит
  • 17.12 16:52
  • 1
В Москве открылся центр подготовки специалистов для машиностроения
  • 17.12 15:13
  • 1
Американские Patriot научили трюку российских С-300
  • 17.12 07:33
  • 186
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 17.12 07:29
  • 1
Роскосмос намерен довести до 50% продукцию гражданского и двойного назначения
  • 17.12 06:59
  • 489
Претензии к администрации сайта
  • 17.12 03:05
  • 0
Комментарий к "В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу"