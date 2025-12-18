Войти

Экспортный потенциал «Тора» до конца не раскрыт, считают в холдинге «Алмаз-Антей»

Источник изображения: https://kupol.ru/

На сегодняшний день Египет представляет собой одну из крупнейших военных держав в Африке и на Ближнем Востоке.


Вооруженные силы Египта насчитывают почти 450 тысяч человек, что делает армию «страны фараонов» одной из мощнейших в этом регионе планеты. Египетское государство, по сути, является «воротами Африки» для военных технологий.


Не случайно, что все ключевые производители вооружений и военной техники - США, Китай, Россия, Франция, Британия, Индия и даже Пакистан, - демонстрируют на EDEX-2025 в Каире новые образцы вооружений и военной техники


При этом, Египет продолжает использовать в своих Вооруженных силах советские и российские вооружения и военную технику. Поэтому Москва остается для Каира серьезным военно-техническим партнером, в том числе – в вопросах обслуживания, ремонта и обеспечения комплектующими ранее поставленной техники.


Впрочем, все течет, все меняется, и сегодня Каир стремится к увеличению собственной доли в импорте вооружений. В свою очередь, «Рособоронэкспорт» готов предложить своим партнерам относительно гибкие схемы сотрудничества в этой сфере, в том числе – через локализацию военного производства в Египте.


На EDEX-2025 Россия привезла целый спектр вооружений, принимающих непосредственное участие в украинском военном конфликте.


Источник: https://kupol.ru/

Так, например, большим интересом гостей форума пользовались зенитные ракетные комплексы малой дальности семейства «Тор-М2».


Эти комплексы ПВО, представленные в российском павильоне в Каире, обеспечивают эффективную защиту соединений на марше и прикрытие важных административных и военных объектов от различных средств воздушного нападения, в том числе – в сложных погодных условиях и при радиоэлектронном противодействии.


За время проведения СВО зенитные ракетные комплексы семейства «Тор-М2» уже поразили десятки тысяч целей производства государств НАТО: самолеты и вертолеты, снаряды американских РСЗО Himars, британские ракеты Storm Shadow и управляемые авиабомбы JDAM, а также ударные и разведывательные беспилотники различных типов и производителей.


На сегодняшний день нет ни одного современного ЗРК малой дальности иностранного производства, обладающего таким масштабным боевым опытом, как «Тор-М2». Причем этот факт признают, в том числе, и зарубежные военные аналитики.


ЗРК «Тор-М2» стоит на вооружении Вооруженных сил России с 2016 года. Как и предыдущие версии «Тора», ЗРК нового поколения разработан и производится на Ижевском электромеханическом заводе «Купол».


Как отмечал в преддверии форума заместитель гендиректора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн, высокая гарантированность уничтожения воздушных целей противника доказана масштабным опытом боевого применения «Торов».


«Не секрет, что на полях специальной военной операции нашим средствам ПВО в целом безуспешно противостоят разработки многих стран мира, в основном входящих в НАТО, - напомнил журналистам Вячеслав Дзиркалн. - Несомненно, экспортный потенциал изделий семейства «Тор» очень высок и до конца не раскрыт».


Россия на EDEX-2025 привезла целый спектр вооружений.
Источник: https://kupol.ru/

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» считается флагманом российского оборонно-промышленного комплекса. Холдинг специализируется на создании систем воздушно-космической обороны, а также является головным исполнителем по модернизации Единой системы организации воздушного движения России.

