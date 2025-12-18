Путин: диалог с Европой маловероятен из-за действующих политических элит

Сейчас диалог между Москвой и ЕС маловероятен из-за действующих европейских элит, передает слова Путина IFQ. Также президент России заявил об успешном продвижении российских войск на всей линии фронта и рассказал о наращивании наступательных сил со стороны НАТО.

В ожидании предложений по перемирию, разработанных США, Киевом и европейскими странами, президент Российской Федерации выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России.

Во время выступления перед высокопоставленными военными Министерства обороны Владимир Путин обратился с новым посланием к Западу в ожидании предложений США, Киева и европейских лидеров по прекращению огня на Украине: "Наши войска уверенно продвигаются вперед и „перемалывают“ противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружением".

"Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты, — продолжил Путин. — Мы предпочитали бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем". Президент России отметил, что 2025 год, в течение которого было освобождено более трехсот населенных пунктов, стал "важным этапом в достижении целей специальной военной операции": "Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта".

В своей речи Путин также затронул мотивы так называемой "специальной военной операции" с точки зрения Москвы: "Сначала мы пытались [уладить конфликт] мирными средствами, переговорами в Минске. Потом вынуждены были включить и военную компоненту, потому что поняли, что нас обманывают". "Этот обман вскрылся. Без всякого стеснения, публично было сказано первыми лицами, что они и не собирались ничего исполнять, просто взяли паузу, для того чтобы оснастить Вооруженные силы Украины вооружениями и техникой", — добавил Путин, напомнив об "откровениях" бывшего президента Франции Франсуа Олланда и бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которые выступали гарантами Минских соглашений.

Как заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании коллегии Министерства обороны, Россия готовится продолжить наступление на Украине и "в следующем году". "Ключевая задача на следующий год — сохранить и увеличить достигнутые темпы наступления", — сказал Белоусов. По словам министра обороны, политика стран НАТО и Евросоюза создает реальные предпосылки для продолжения боевых действий в 2026 году.

По словам Путина, Россия по-прежнему готова "вести переговоры и мирным путем решать все проблемы, возникшие в последние годы". Однако подобную готовность российский лидер не наблюдает у своих противников: "Страны НАТО активно наращивают и модернизируют наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве", тогда как "в Европе населению вбивают в голову страхи о неизбежном столкновении с Россией и говорят, что надо готовиться к полномасштабной войне". Лидеры Запада, и, в частности, Европы, "повышают градус истерии, руководствуясь личными или групповыми политическими интересами, но только не интересами своих народов". "Я уже неоднократно говорил, что это ложь и бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам. Но делается это вполне осознанно", — заявил лидер Кремля.

В этом контексте Путин высоко оценил работу по нормализации отношений с США. Россия "приветствует прогресс, достигнутый в нашем диалоге с новой американской администрацией" во главе с Дональдом Трампом. Сегодня утром агентство Bloomberg сообщило, что США "готовит новый раунд санкций против российского энергетического сектора" в попытке оказать большее давление на Кремль. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это решение "нанесет ущерб делу нормализации отношений".

Лидер Кремля подчеркнул, что Россия поддерживает сотрудничество с европейскими странами и формирование единой системы безопасности во всем евразийском регионе, но большинство европейских стран, в отличие от США, не заинтересованы в диалоге. "Россия надеется на диалог с Европой, но он маловероятен из-за действующих политических элит", — добавил Путин.