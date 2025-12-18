Белоусов: Россия перешла на новую систему работы по продвижению российских вооружений союзникам и партнерам

ЦАМТО, 17 декабря. Представители более 20 стран в этом году ознакомились с возможностями российского оружия в рамках новой системы по продвижению вооружений, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Перешли на новую систему работы по продвижению российских вооружений нашим союзникам и партнерам. Для иностранных делегаций проводятся демонстрационные показы боевых возможностей оружия в увязке с программами модернизации иностранных армий. В этих целях широко используются возможности конгрессно-выставочного центра "Патриот". Через данную систему в этом году прошли представители из более чем 20 стран", – сказал А.Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По словам министра, это позитивно отразилось на военно-техническом сотрудничестве.

А.Белоусов также отметил, что Россия в этом году начала переход на долгосрочное и комплексное планирование взаимодействия с партнерами в сфере военного сотрудничества и ВТС.

"В части двустороннего сотрудничества в этом году начали переход на долгосрочный и комплексный характер планирования взаимодействия с нашими партнерами", – сказал А.Белоусов.