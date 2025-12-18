План действий по Украине предусматривает усиление вооруженных сил при поддержке США и Европы (The New York Times, США)

NYT: США и Евросоюз согласовали гарантии безопасности для Украины

Представители Евросоюза и США согласовали с Киевом проект гарантий безопасности для Украины, он включает в себя размещение в стране европейских военных, пишет NYT. России эти предложения официально пока не переданы, и сомнительно, что Москва их примет.

Стивен Эрлангер

Майкл Д. Шир, Кристофер Ф. Шютце

Самый новый вариант мирного предложения направлен на сдерживание потенциальных будущих атак России на Украину. Однако Кремль в переговорах участия не принимал – да и, кажется, не слишком-то хотел.

Американо-европейский мирный план, призванный урегулировать конфликт на Украине, предусматривает усиление украинской армии, размещение европейских войск в стране и более широкое использование возможностей американской разведки. Так, по крайней мере, описывают последнюю версию мирной инициативы чиновники, которые смогли ознакомиться с проектом.

Дипломаты Евросоюза и Соединенных Штатов в последние два дня неоднократно встречались с украинскими лидерами в Берлине. Согласно как официальным заявлениям, так и ремаркам, сделанным в частном порядке, среди ключевых успехов переговоров – подписание двух документов, в которых излагаются гарантии безопасности для Украины.

Эти документы по вопросам обеспечения безопасности страны должны стать краеугольным камнем более широкого соглашения, которое будет направлено на прекращение огня. Цель – покончить с российско-украинским конфликтом, затянувшимся почти на четыре года. Подписанные бумаги также призваны убедить Киев уступить территории в рамках мирного соглашения и отказаться от намерения вступить в НАТО.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 16 декабря заявила: "Мы видим реальный и конкретный прогресс, который стал возможен благодаря тесному взаимодействию Украины, Европы и Соединенных Штатов".

Однако до полноценного прекращения огня, судя по всему, еще далеко. Отчасти потому, что в переговорах по мирному урегулированию не участвует Российская Федерация. Любое соглашение о прекращении боевых действий потребует значительных уступок либо от президента Украины Владимира Зеленского, либо от президента России Владимира Путина. Американский вариант мирного плана предполагает, в частности, уступку территорий, что сильно обеспокоило Владимира Зеленского. Его противник Владимир Путин также не намерен отказываться от своих требований.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во вторник, 16 декабря исключил любые уступки по Донбассу. Правительство Российской Федерации по-прежнему твердо в своей позиции: Киев должен передать Москве Донбасс, при этом присутствие войск стран НАТО на территории Украины недопустимо.

Американские чиновники заявили в понедельник, что территориальный вопрос остается препятствием, но выразили уверенность в том, что Владимир Путин в конечном итоге согласится на присутствие на Украине европейских сил, не действующих под эгидой НАТО, невзирая на предыдущие публичные комментарии российского президента. Все должностные лица, упомянутые в этой статье, говорили на условиях анонимности: это призвано обеспечить свободу обсуждения текущих переговоров.

Впервые за несколько месяцев европейские чиновники заявили, что успешно сотрудничают с американскими переговорщиками и президентом США Дональдом Трампом.

Однако, как намекнули некоторые европейские лидеры, сохраняются опасения, что, если не удастся разрешить фундаментальные разногласия между Российской Федерацией и Украиной, все дипломатические усилия ЕС и американской команды могут пойти насмарку.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил: "Я думаю, что слишком рано что-либо говорить на тему возможных американских гарантий. Они звучали очень многообещающе, но было бы перебором, если бы я привел конкретные детали".

Условия безопасности согласовывались на протяжении двух дней. Переговоры с участием украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским были длительными и весьма интенсивными, подчеркивают американские и европейские официальные лица. В них приняли участие руководители стран и чиновники, занимающиеся вопросами национальной безопасности из дюжины европейских стран, включая Францию, Германию, Италию и Великобританию.

Один из двух документов определяет общие принципы. По словам двух американских чиновников и нескольких европейских дипломатов, эти принципы играют роль обязательства, аналогичного 5-й статье Устава НАТО, согласно которой все страны-члены альянса обязуются оказать помощь стране, подвергшейся нападению.

Вторая часть соглашения, которую американские чиновники описали как "оперативный документ для взаимодействия между военными", более подробна. Здесь объясняется, как именно вооруженные силы США и Евросоюза будут сотрудничать с украинскими военными, чтобы предотвратить потенциальное нападение России на Украину в будущем.

Ни один из этих документов пока не был обнародован. Лица, ознакомившиеся с ними, заявили, что оперативный документ включает в себя множество конкретных директив, которые должны гарантировать Украине безопасность в различных сценариях действий России. Один американский чиновник, который общался с журналистами на условиях анонимности, заявил, что в документе "очень конкретно" говорится о том, как предотвратить дальнейшие атаки.

Первоочередной задачей является план по доведению численности вооруженных сил Украины до "уровня мирных значений". Эта цифра должна составить 800 тысяч военнослужащих, которым будет предоставлено современное оборудование и обеспечена современная подготовка. По замыслу авторов, это должно послужить мощным сдерживающим фактором против России. На данный момент численность ВСУ составляет около 900 тысяч человек. Для сравнения, в армии Германии насчитывается всего около 180 тысяч военнослужащих.

Создание и поддержание таких сил потребует "постоянной и значительной поддержки" Киева, говорится в совместном заявлении лидеров десяти европейских стран и высших должностных лиц Евросоюза. Один из европейских дипломатов, не вдаваясь в подробности, отметил, что документ "очень конкретно" описывает нужды Украины в военной технике. Там также перечисляются условия отправки воинского контингента, который под руководством Европы будет оказывать помощь Украине, действуя внутри страны в целях обеспечения безопасности воздушного и морского пространства. Чиновники не разглашают, какие именно страны намерены разместить на Украине войска. Однако, по словам Владимира Зеленского, это пообещали сделать "несколько стран". Ожидается, что упомянутый контингент будет базироваться на западе страны, вдали от линии прекращения огня (где бы она ни была проведена) и сыграет роль дополнительного уровня сдерживания России.

Владимир Зеленский выступил в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом и заявил, что каждая страна из коалиции желающих "понимает свою роль и объем поставок, кто что готов обеспечить". По словам президента Украины, кто-то готов предоставить только разведданные, а кто-то может помочь и военной силой.

Французские и британские дипломаты сейчас готовят предложение о размещении на Украине сводного воинского контингента в составе примерно 30 стран из "коалиции желающих". Европейский дипломат охарактеризовал обязательства, изложенные в документе по безопасности, как своего рода меню, изучив которое, правительства могут выбрать приемлемый для них уровень поддержки Киева.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно повторял, что Вашингтон не намерен отправлять на Украину войска. Взамен, как подробно раскрывается в оперативном документе, США предоставят свои многочисленные разведывательные ресурсы, чтобы помочь контролировать процесс прекращения огня. Американская сторона также должна будет помочь проверить соблюдение Россией условий соглашения и позаботиться о том, чтобы возможные мелкие стычки между Россией и Украиной не переросли в новый конфликт.

Согласно документу, Соединенные Штаты также займутся выявлением возможных попыток России инсценировать инциденты, которые смогут дать Москве повод для возобновления военных действий. Официальные лица уже годами заявляют, что это типичная для России тактика.

В заявлении европейских лидеров, опубликованном 15 декабря, говорится, что Соединенные Штаты возглавят международный механизм, призванный осуществлять мониторинг и контроль над процессом прекращения огня в целях заблаговременного предупреждения любых будущих нападений. Неясно, впрочем, вмешаются ли при необходимости американские вооруженные силы, а если да, то каким образом они станут защищать европейские войска на Украине.

Владимир Зеленский неоднократно выражал опасение, что будущие гарантии безопасности могут оказаться несостоятельными. Это волнует украинского президента сильнее всего. <...> Американские и европейские чиновники заявили, что новые гарантии будут юридически обязательными с учетом процедур каждой страны. Чиновники США сообщили, что Дональд Трамп согласился передать гарантии безопасности в сенат, где обычно ратифицируются договоры, хотя и не уточнили, будут ли они официально представлять гарантии как договор.

Во вторник утром Владимир Зеленский заявил, что документы будут окончательно доработаны в ближайшие дни. Он ожидает, что американские чиновники передадут их российской стороне, после чего встретятся с украинскими переговорщиками, возможно, уже в эти выходные.