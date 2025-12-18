Белоусов: РФ удалось переломить тенденцию сокращения экспорта военной продукции

Россия смогла нарастить портфель контрактов, отметил министр обороны

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. России в 2025 году удалось переломить негативную тенденцию сокращения экспорта продукции военного назначения и нарастить портфель контрактов. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"Перешли на новую систему работы по продвижению российских вооружений нашим союзникам и партнерам. Для иностранных делегаций проводятся демонстрационные показы боевых возможностей оружия в увязке с программами модернизации иностранных армий. В этих целях широко используются возможности конгрессно-выставочного центра "Патриот". Через данную систему в этом году прошли представители из более чем 20 стран. Это позитивно отразилось на военно-техническом сотрудничестве. Впервые за последние годы удалось переломить негативную тенденцию сокращения экспорта продукции военного назначения и нарастить портфель контрактов", - сказал Белоусов.