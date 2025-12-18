Белоусов сообщил об экономии в 1 трлн рублей из-за мер для снижения военного бюджета

Белоусов: за 2025 год с помощью разных мер удалось сэкономить 1 трлн рублей

Минобороны России ввело ряд мер, направленных на снижение военного бюджета, непосредственно связанного со специальной военной операцией. В результате за 2025 году удалось сэкономить почти 1 трлн рублей. Об этом 17 декабря сообщил Андрей Белоусов в ходе выступления на расширенном заседании коллегии ведомства.

«Введен комплекс мер непрерывного контроля за использованием бюджета с главнейшей задачей постоянного поиска внутренних резервов. В результате этих мероприятий за 2025 год сэкономлен почти 1 трлн рублей», — рассказал он.

По словам Белоусова, общие расходы на оборону в 2025 году составили 7,3% от ВВП страны. Он также отметил, что в 2026 году приоритетное распределение ресурсов позволит стабилизировать расходы на том же уровне или даже несколько снизить их. Однако остается значительный резерв, который еще предстоит задействовать в будущем.

Для дальнейшего укрепления обороноспособности Минобороны предложило использовать сэкономленные средства на закупку высокотехнологичного вооружения, улучшение жилищных условий для военнослужащих и поддержку отечественных промышленных предприятий.

В этот же день Белоусов сообщил, что почти 17 тыс. военнослужащих получили в 2025 году служебное жилье. Кроме того, министр рассказал, что в 2026 году не менее 90% востребованных льгот для участников спецоперации будут предоставляться через «Госуслуги».