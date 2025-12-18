Войти
Известия.ru

Белоусов сообщил об экономии в 1 трлн рублей из-за мер для снижения военного бюджета

179
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Белоусов: за 2025 год с помощью разных мер удалось сэкономить 1 трлн рублей

Минобороны России ввело ряд мер, направленных на снижение военного бюджета, непосредственно связанного со специальной военной операцией. В результате за 2025 году удалось сэкономить почти 1 трлн рублей. Об этом 17 декабря сообщил Андрей Белоусов в ходе выступления на расширенном заседании коллегии ведомства.


«Введен комплекс мер непрерывного контроля за использованием бюджета с главнейшей задачей постоянного поиска внутренних резервов. В результате этих мероприятий за 2025 год сэкономлен почти 1 трлн рублей», — рассказал он.

По словам Белоусова, общие расходы на оборону в 2025 году составили 7,3% от ВВП страны. Он также отметил, что в 2026 году приоритетное распределение ресурсов позволит стабилизировать расходы на том же уровне или даже несколько снизить их. Однако остается значительный резерв, который еще предстоит задействовать в будущем.

Для дальнейшего укрепления обороноспособности Минобороны предложило использовать сэкономленные средства на закупку высокотехнологичного вооружения, улучшение жилищных условий для военнослужащих и поддержку отечественных промышленных предприятий.

В этот же день Белоусов сообщил, что почти 17 тыс. военнослужащих получили в 2025 году служебное жилье. Кроме того, министр рассказал, что в 2026 году не менее 90% востребованных льгот для участников спецоперации будут предоставляться через «Госуслуги».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 05:57
  • 12239
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.12 05:54
  • 0
Комментарий к "Два стратегических ракетоносца Ту-160М пополнили состав ВКС РФ в 2025 году"
  • 18.12 05:53
  • 5
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 18.12 04:36
  • 0
Комментарий к "Американские Patriot научили трюку российских С-300"
  • 18.12 03:08
  • 0
Вопросы к "ВМС США подготовят к борьбе с российскими «Антеями»"
  • 18.12 02:51
  • 5
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 18.12 02:24
  • 0
Об объектовой и войсковой ПВО - в свете некоторых форумных сообщений.
  • 17.12 23:11
  • 0
Комментарий к "В США указали на место ВМФ России в мире"
  • 17.12 22:07
  • 3
Отлегло - «Варшавянка» цела, но есть ли гарантии, что противник удар не повторит
  • 17.12 16:52
  • 1
В Москве открылся центр подготовки специалистов для машиностроения
  • 17.12 15:13
  • 1
Американские Patriot научили трюку российских С-300
  • 17.12 07:33
  • 186
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 17.12 07:29
  • 1
Роскосмос намерен довести до 50% продукцию гражданского и двойного назначения
  • 17.12 06:59
  • 489
Претензии к администрации сайта
  • 17.12 03:05
  • 0
Комментарий к "В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу"