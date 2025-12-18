Рябков: Россия и Украина "на пороге" прекращения конфликта

Россия и Украина находятся как никогда близко к заключению соглашения о мирном урегулировании, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ABC. Тем не менее, по оценке дипломата, еще осталось несколько спорных и самых сложных вопросов.

Иэн Пэннелл (Ian Pannell), Дэвид Бреннан (David Brennan), Шарлотта Гардинер (Charlotte Gardiner)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эксклюзивном интервью ABC News в понедельник заявил, что, по его мнению, стороны конфликта "на пороге" дипломатического решения, которое положит конец боевым действиям.

"Мы готовы к заключению соглашения", — сказал Рябков. Высокопоставленный дипломат выразил надежду, что договоренность будет достигнута "скорее раньше, чем позже".

В понедельник представители администрации США дали понять, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть ближе, чем когда-либо, сообщив журналистам на условиях анонимности, что "буквально 90%" вопросов между противоборствующими странами решены.

Однако Рябков также повторил давние требования Москвы, на которые Киев согласиться пока не может. Среди них признание контроля России над Крымом, присоединенным в 2014 году, и другими частично контролируемыми территориями — Донбассом, Запорожской и Херсонской областями на юге и востоке Украины.

Владимир Зеленский неоднократно исключал территориальные уступки России.

"Мы не можем пойти на компромисс ни в какой форме", — сказал Рябков о контроле России над этими территориями.

Рябков дал интервью ABC News в то время, когда Москва и Киев работают с американскими представителями над проектом мирного соглашения, разработанным Белым домом.

Еще одним камнем преткновения стало возможное размещение войск стран НАТО на Украине после окончания конфликта. Замминистра иностранных дел заявил, что Россия не согласится на сделку, которая предусматривает присутствие НАТО на украинской территории, даже если контингент альянса будет представлен там в качестве гарантии безопасности или в виде "коалиции желающих", как называет себя группа, состоящая в основном из европейских лидеров.

"Мы ни в коем случае не примем, не согласимся и даже не смиримся с присутствием войск НАТО на территории Украины в любой форме", — заявил Рябков.

Рябков — высокопоставленный чиновник в министерстве иностранных дел России, который регулярно выступает перед международными СМИ — с 2008 года занимает пост заместителя министра иностранных дел. Он работает под руководством министра иностранных дел Сергея Лаврова, который занимает эту должность с 2004 года.

В понедельник в интервью ABC News Рябков отказался называть боевые действия между Россией и Украиной войной, вместо этого использовав формулировку "специальная военная операция".

"Мы хотим все это остановить; но будет ли оно остановлено, во многом зависит от того, насколько поддерживающие киевские власти силы осознают неизбежность нашего успеха", — сказал Рябков.

"Главная цель наших действий в том, чтобы большинство жителей новых регионов оказались там, где им и положено быть, то есть в России", — добавил он.

Рябков регулярно комментирует различные аспекты российско-американских отношений в ходе конфликта. Например, он неоднократно призывал вновь сосредоточить внимание на двусторонних соглашениях по ядерному оружию и контролю над вооружениями.

Однако в этом месяце Рябков заявил, что прогресс в вопросе разоружения и других темах "станет возможен только после того, как Россия убедится в существенном и необратимом улучшении политики Вашингтона в ее отношении".

В прошлом месяце в интервью журналу "Международная жизнь" Рябков заявил, что новая встреча Путина и Трампа возможна, поскольку мирные переговоры по Украине продолжаются. "Я бы не исключал никаких вариантов" — сказал он.