Путин: Россия перемалывает украинские войска в жестокой схватке

Российские войска добились стратегической инициативы на всех фронтах на Украине и перемалывают противника, заявил Владимир Путин, его слова приводит Newsweek. Ранее Москва заявляла, что наступление продолжится до тех пор, пока Киев не согласится с ее требованиями.

Шейн Краучер (Shane Croucher)

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска добились "стратегической инициативы" на всех фронтах на Украине и "перемалывают" противника, обученного и оснащенного НАТО.

Россия и Украина, продолжая мирные переговоры при посредничестве США, борются за контроль над нарративом, чтобы максимально укрепить свои позиции за столом переговоров.

Украина подчеркивает эффективность ударов по российской нефтяной инфраструктуре, которая является центральной опорой экономики Кремля, а также прочность своей обороны перед лицом гораздо более сильного противника.

Россия же указывает на последовательные успехи на поле боя, которые, по ее словам, продолжатся до победы, если Киев не согласится с ее территориальными требованиями.

"Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта", — заявил Путин, выступая в среду на заседании высшего руководства министерства обороны, сообщает агентство "Интерфакс".

Россия называет конфликт на Украине "специальной военной операцией". Обе стороны понесли огромные потери в живой силе, а для мирных жителей, оказавшихся в зоне боевых действий, конфликт обернулся страшными последствиями.

"Хочу отметить, что уходящий год стал важным этапом в выполнении задач специальной военной операции. Российская армия получила и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта", — сказал Путин.

"Наши войска уверенно продвигаются вперед и "перемалывают" противника — его группировки и резервы, включая так называемые элитные подразделения и формирования, прошедшие подготовку в западных военных центрах и оснащенные современной иностранной техникой и вооружением".