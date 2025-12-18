Войти
ИноСМИ

Путин заявил, что Россия "перемалывает" украинские войска в жестокой схватке (Newsweek, США)

171
0
0
Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России
Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России.
Источник изображения: © РИА Новости

Путин: Россия перемалывает украинские войска в жестокой схватке

Российские войска добились стратегической инициативы на всех фронтах на Украине и перемалывают противника, заявил Владимир Путин, его слова приводит Newsweek. Ранее Москва заявляла, что наступление продолжится до тех пор, пока Киев не согласится с ее требованиями.

Шейн Краучер (Shane Croucher)

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска добились "стратегической инициативы" на всех фронтах на Украине и "перемалывают" противника, обученного и оснащенного НАТО.

Россия и Украина, продолжая мирные переговоры при посредничестве США, борются за контроль над нарративом, чтобы максимально укрепить свои позиции за столом переговоров.

Украина подчеркивает эффективность ударов по российской нефтяной инфраструктуре, которая является центральной опорой экономики Кремля, а также прочность своей обороны перед лицом гораздо более сильного противника.

Россия же указывает на последовательные успехи на поле боя, которые, по ее словам, продолжатся до победы, если Киев не согласится с ее территориальными требованиями.

"Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта", — заявил Путин, выступая в среду на заседании высшего руководства министерства обороны, сообщает агентство "Интерфакс".

Россия называет конфликт на Украине "специальной военной операцией". Обе стороны понесли огромные потери в живой силе, а для мирных жителей, оказавшихся в зоне боевых действий, конфликт обернулся страшными последствиями.

"Хочу отметить, что уходящий год стал важным этапом в выполнении задач специальной военной операции. Российская армия получила и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта", — сказал Путин.

"Наши войска уверенно продвигаются вперед и "перемалывают" противника — его группировки и резервы, включая так называемые элитные подразделения и формирования, прошедшие подготовку в западных военных центрах и оснащенные современной иностранной техникой и вооружением".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 05:57
  • 12239
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.12 05:54
  • 0
Комментарий к "Два стратегических ракетоносца Ту-160М пополнили состав ВКС РФ в 2025 году"
  • 18.12 05:53
  • 5
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 18.12 04:36
  • 0
Комментарий к "Американские Patriot научили трюку российских С-300"
  • 18.12 03:08
  • 0
Вопросы к "ВМС США подготовят к борьбе с российскими «Антеями»"
  • 18.12 02:51
  • 5
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 18.12 02:24
  • 0
Об объектовой и войсковой ПВО - в свете некоторых форумных сообщений.
  • 17.12 23:11
  • 0
Комментарий к "В США указали на место ВМФ России в мире"
  • 17.12 22:07
  • 3
Отлегло - «Варшавянка» цела, но есть ли гарантии, что противник удар не повторит
  • 17.12 16:52
  • 1
В Москве открылся центр подготовки специалистов для машиностроения
  • 17.12 15:13
  • 1
Американские Patriot научили трюку российских С-300
  • 17.12 07:33
  • 186
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 17.12 07:29
  • 1
Роскосмос намерен довести до 50% продукцию гражданского и двойного назначения
  • 17.12 06:59
  • 489
Претензии к администрации сайта
  • 17.12 03:05
  • 0
Комментарий к "В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу"